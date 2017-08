Brasil de Pelotas e Goiás duelam em busca por distância do Z-4 da Série B

O Brasil de Pelotas recebe o Goiás nesta terça-feira (22), no estádio Bento Freitas, às 19h15, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe Xavante ocupa a 13ª colocação na tabela com 27 pontos. Já o Esmeraldino está no 15ª lugar com 25. Ambos os times estão bem próximos da zona do rebaixamento, onde o Santa Cruz ocupa a primeira posição do Z-4 com 23 pontos.

A equipe gaúcha tenta voltar ao caminho de vitórias após ser derrotado por 4 a 1 para o Londrina na rodada passada. E o time comandado por Argel Fucks, também vai em busca de reabilitação, já que não vence há quatro rodadas. Os dois times já se enfrentaram em três oportunidades na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, onde o Xavante venceu uma e os outros dois confrontos terminaram em empate. Sendo um deles no primeiro turno deste ano.

Comandado pelo Clemer, o Brasil de Pelotas deve manter a base utilizada nos últimos jogos. A novidade no time é o retorno do meio-campista João Afonso, e os retornos de Leandro Leite, que volta de suspensão e Cassiano, recuperado de uma lesão no ombro. Entretanto, Itaqui desfalcará, pois recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para a partida.

Já o técnico Argel Fucks, modificou boa parte de seu time. O volante Williams, que atuou nas últimas partidas, está com rescisão contratual encaminhada e não entra em campo na jornada. Além dele, o lateral-direito Pedro Bambu e o volante Victor Bolt, estão suspensos, e Thiago Luís, está no departamento médico e não foi relacionado.

Confira as prováveis escalações para o jogo desta terça-feira:

Brasil de Pelotas: Marcelo Pitol; Éder Sciola, Camilo, Teco e Breno; Leandro Leite, João Afonso e Rafinha; Marcinho, Juninho (Cassiano) e Lincom.

Goiás: Marcelo Rangel; Saavedra, Matheus Ferraz, Alex Alves e Carlinhos; Pericles, Ramires, Leo Sena e Andrezinho (Jean Carlos); Carlos Eduardo e Gustavo.