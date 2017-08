Com recorde de clubes participantes, FBF anuncia Baianão Feminino 2017

Foto: Divulgação/FBF

Os investimentos da Federação Bahiana no futebol feminino vai rendendo seus frutos. Com 18 equipes, o presidente Ednaldo Rodrigues anunciou que a 16º edição do torneio acontecerá a partir do próximo dia 17 de setembro e se estenderá até o dia 26 de novembro. Diferente das duas últimas edições, em que o estadual começou nas férias do futebol masculino, entre o final de uma temporada e a outra.

As inscrições de atletas na competição serão iniciadas no dia 11 de setembro, quando as equipes precisarão ter o mínimo de 18 inscritas, já o término das inscrições será no dia 25 de outubro. O formato do torneio será com as equipes divididas em seis grupos de três para a disputa da primeira fase. Elas se enfrentarão em jogos de ida e volta, com as duas melhores colocadas de cada grupo avançando as oitavas de final.

Na segunda fase, as 12 equipes classificadas serão distribuídas em seis grupos de duas equipes. Desta vez, elas se enfrentarão em jogos apenas de ida, onde as vencedoras avançarão à fase de quartas de final. Na terceira fase, as seis equipes vencedoras da fase anterior se juntarão às duas perdedoras de melhor índice técnico e formarão quatro grupos de duas. Novamente, as equipes se enfrentarão em partidas únicas. Os quatro times formarão os dois grupos da Semifinal.

As duas vencedoras da semi avançarão a final e disputarão o título em jogos de ida e volta. A grande campeã será conhecida no dia 26 de novembro. Em caso de empate nos jogos das oitavas às semifinais, as vagas para a fase seguinte serão decididas nas disputas de pênaltis. Já os mandos de campos dos jogos únicos serão sempre dos clubes de melhor campanha. As finais terão transmissão ao vivo pela TVE.

Apenas três clubes que participarão do Baiano masculino de 2018 estarão na edição feminina: Vitória, Jacobina e Jequié. O atual campeão é o Vitória, que desbancou uma hegemonia de 15 títulos consecutivos do São Francisco. O Bahia, que precisará ter time feminino a partir de 2018 por conta das exigências do Profut, não se inscreveu.

Confira os grupos da competição:

Grupo 1

Euclides da Cunha

Quijingue

Ribeira do Pombal

Grupo 2

Jacobina

Feira de Santana

Flamengo

Grupo 3

Catu

São Francisco

Terra Nova

Grupo 4

Conquista

Jequié

Juventude

Grupo 5

Lauro de Freitas

Leônico

Lusaca

Grupo 6

Vitória

Galícia

Vera Cruz