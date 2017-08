Jogadores do Brasil de Pelotas destacam recuperação da equipe na vitória sobre Goiás

Na abertura da 22ª rodada da Série B, o Brasil de Pelotas conseguiu uma importante vitória no estádio Bento Freitas. Em casa, o Xavante venceu o Goiás com uma virada no marcador de 2 a 1. Carlos Eduardo abriu o placar, mas Marcinho e Rafinha garantiram o triunfo do rubro-negro pelotense na noite desta terça-feira. Com isso, o Brasil chegou a 30 pontos e ao provisório 9º lugar da segunda divisão. O Goiás do técnico Argel é somente o 15º e pode ingressar na zona de rebaixamento.

Para os goianos ficarem entre os quatro piores que estariam rebaixados à Série C, o Santa Cruz e o Luverdense precisam vencer seus compromissos na rodada. Foi o quinto jogo sem vitória do Goiás na sequência, com dois empates e três derrotas. Já o Xavante reage com o técnico Clemer. São três vitórias nos últimos quatro compromissos.

No Bento Freitas, jogo de poucas chances na etapa inicial. Na melhor delas, Carlos Eduardo recebeu após erro na saída de bola do goleiro Marcelo Pitol. O camisa 7 dominou, pensou e concluiu com categoria para acertar a lateral da rede: 1 a 0. O Brasil precisava pontuar e foi para cima. Somente de escanteio, no final da etapa, Marcinho aproveitou as escoradas de seus companheiros zagueiros, a saída errada do goleiro Marcelo Rangel e chutou da pequena área para o gol vazio: 1 a 1.

Na etapa final, o Brasil ficou à frente do placar em outro escanteio. Sciola cobrou da direita, Marcinho dessa vez conseguiu o desvio para tirar de Rangel e seu companheiro Rafinha estava esperto para concluir mais uma vez da pequena área. Gol semelhante e vantagem trocando de lado: 2 a 1 ao rubro-negro. O técnico Argel colocou Jean Carlo e Junior Viçosa, sacou o habilidoso, porém cansado, Andrezinho, mas nada conseguiu alterar no rumo do jogo.

Com mais posse do Goiás, mas poucas entradas para levar perigo, somente nos acréscimos dois lances inacreditáveis decretaram que a vitória seria rubro-negra. Primeiro, Marcelo Pitol espalmou para tirar o gol dos goianos. Na sequência, a bola ia em direção ao gol em novo arremate, mas Eder Sciola salvou sobre a linha e, enfim, o torcedor xavante comemorou no estádio da Baixada. Três pontos em triunfo do Brasil sobre o Goiás, separando as equipes em cinco pontos na tabela de classificação. O Xavante soma 30 pontos e o Goiás estaciona nos perigosos 25.

O capitão Leandro Leite, que vem retornando ao time titular xavante, comentou sobre o resultado positivo: "Nos recuperamos de uma derrota. Foi contra um time de jogadores qualificados, como é o Goiás, nós conseguimos buscar a virada, buscar a vitória como buscamos. Tivemos oportunidade de marcar o terceiro gol. Nosso time teve uma postura agressiva, mas também soube o que fazer com a posse da bola", destacou o volante.