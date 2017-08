Jogo Coritiba 4x1 Grêmio AO VIVO pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 2017

Google Plus

Foto: Divulgação/Coritiba

FIM DE JOGO!

45' Cinco minutos de acréscimo, vamos até 50 minutos

44' O Grêmio não desiste, ainda busca um gol para diminuir o placar

42' Coxa claramente não quer mais jogo, apenas mantém a posse de bola em seu campo de defesa

40' Torcedor do Coritiba grita OLÉ nesse momento no Couto Pereira

37' Com os dois pênaltis defendidos, o goleiro Felipe vai evitando até aqui o que seria uma goleada histórica da equipe do Coritiba

34' FELIPEE! Mais uma defesa do Goleiro do Grêmio

34' PÊNALTI PARA O CORITIBA

29' Mosquito bateu firme e aumentou para o Coxa

29' GOOOOOL DO CORITIBA

28' PÊNALTI PARA O CORITIBA

27' Mosquito bate cruzado, sem chances pro goleiro Felipe

27' GOOOOOOL DO CORITIBA

SUBSTITUIÇÕES NO GRÊMIO - SAEM: RAFAEL E RODRIGO; ENTRAM: RENAN E LUCAS

22' Afasta a zaga!

21' Tetê foi travado após finalização, é escanteio para o Grêmio!

20' DEFENDEU O GOLEIRO DO GRÊMIO!

19' PÊNALTI PARA O CORITIBA!

18' Grêmio não consegue sair jogando a marcação do Coritiba é muito forte

12' Após cobrança de escanteio Vitor carvalho desempata de cabeça

12' GOOOOOOOOL DO CORITIBA

11' Escanteio para o Coritiba

10' Volta a rolar a bola

9' Jogo paralizado para atendimento ao goleiro do Coritiba

7' Segundo tempo começa bastante movimentando, ambas as equipes buscando o gol de desempate

6' UHHH! Após chute de fora da área, Tetê acerta o travessão do Coxa

5' Talysson Lalau tenta o cruzamento, mas afasta a defesa do Grêmio

1' Jogadores do Coritiba ja começam o jogo reclamando de um toque de mão de um atleta do Grêmio

INICIO DO SEGUNDO TEMPO!

FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

43' Arthur espalma o chute de Tetê, mas Darlan fica com o rebote, jogando a bola na rede

43' GOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!

39' Após boa jogada do Grêmio, feita por Tetê, o goleiro do Arthur faz boa defesa

35' Gustavo Índio faz boa jogada, driblando dois jogadores, entra na área, mas pega muito embaixo na bola

33' Jogo muito pegado no meio campo, equipes não conseguem criar jogadas perigosas

23' QUAAAAAASE! Talyson Lalau recebe mais um cruzamento, mas cabeceia no travessão

14' Rafael chuta bem de fora da área, mas Arthur faz boa defesa, jogando a bola pra escanteio

7' Matheus Bueno fez o cruzamento para Talysson Lalau, que testou firme para abrir o placar!

7' GOOOOOOOOL DO CORITIBA!

2' Primeira finalização do Grêmio no jogo, defesa tranquila do goleiro Arthur

18:28 Bola Rolando!

Boa noite torcedor ligado na VAVEL.com! Acompanhe agora o tempo real de Coritiba x Chapecoense ao vivo, válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2017. A bola rolará às 18h30 no Couto Pereira e você acompanha todos os detalhes aqui!

A partida será comandada pela árbitra da FIFA Edina Alves Batista - PR que será auxiliada por Felipe Gustavo Schmidt - PR (CBF) e Weber Felipe Silva - PR (CBF)

As equipes já se encontraram na primeira fase da competição com vitória do Coritiba pelo placar de 2-1. Confira abaixo os melhores momentos e os gols que deram a vitória ao time paranaense.