Com sete clubes inscritos, FERJ divulga datas do Carioca Feminino 2017

Atual vencedor, Flamengo vai em busca do tri campeonato (Foto: Comunicação/Flamengo)

A Federação de Futebol do Rio do Janeiro anunciou o Carioca Feminino 2017. Sete clubes disputarão o campeonato que terá inicio no dia 16 de setembro e término em 4 de novembro. Para a primeira partida da primeira fase, as inscrições de atletas terminam no 5º dia útil que anteceder o início do torneio e o prazo limite para inscrição de jogadoras será o 5º dia útil que anteceder o início da 3ª rodada da primeira fase.

A fórmula de disputa é simples: a primeira fase será disputada em turno único, classificando as três primeiras colocadas para a fase final. Nessa etapa, as associações melhores colocadas da fase inicial disputarão entre si o titulo estadual. As equipes que ficarem com o primeiro e o segundo lugar do torneio ganharam vaga na Copa do Brasil de Futebol Feminino 2018.

O maior vencedor do campeonato é o Vasco da Gama, com nove títulos, seguido pelo Radar com seis. O atual campeão é o Flamengo, que possui dois títulos e dois vices.