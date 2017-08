Vila Nova domina, vence com tranquilidade e afunda ABC na lanterna da Série B

Nesse sábado (26) pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, o Vila Nova recebeu o ABC no Serra Dourada. E, no retorno a sua casa após quatro partidas em que esteve inapto após interdição, o time anfitrião não decepcionou a sua torcida, vencendo por 2 a 0 com gols de Alan Mineiro e Alípio.

Com a vitória os goianos chegaram aos 38 pontos e ao terceiro lugar na competição, seguindo por consequência no G-4, já o ABC permanece na lanterna do campeonato com apenas 16 pontos e longe de conseguir sair da difícil situação na tabela.

Na próxima rodada o Vila Nova visita o Guarani no Brinco de Ouro na segunda (04) às 20h, enquanto o ABC recebe o Santa Cruz na Arena das Dunas no sábado (09) às 19h.

O primeiro tempo começou com os times sem muita dinâmica para criar jogadas e abrir espaços na defesa adversária. Só aos 26 que o Vila tenta duas vezes, na primeira com Alípio que foi travado e na segunda com Mateus Anderson que mandou por cima do gol assustando o goleiro Edson, com 38 nova chance dos donos da casa que acertaram o travessão, com Wesley Matos que recebeu cruzamento de Mateus Henrique e cabeceou para quase marcar.

Continuando firme na pressão no fim da primeira etapa aos 42 Mateus Henrique recebeu do lado esquerdo, trouxe pro meio e arriscou o chute que passou ao lado da trave. Com 44 minutos Alípio é derrubado por Tonhão na grande área, o árbitro assinalou o pênalti, na cobrança Alan Mineiro bateu firme para abrir o placar antes do intervalo.

Na primeira chance do segundo tempo, o Vila dobrou a vantagem aos nove minutos com Alípio, que tabelou com Moisés e invadiu a área para dobrar a vantagem no marcador. Com 13 minutos o time da casa quase fez o terceiro primeiro com Alan Mineiro que acertou a trave e na volta Mateus Anderson chutou forte porém dessa vez quem evitou o gol foi Edson que mandou pra escanteio.

Aos 27 minutos, o time goiano teve mais uma chance com Moisés, que fez boa jogada e finaliza forte porém no meio do gol. Com 35 e 36 minutos respectivamente, o Vila Novazseguiu em cima, desta vez acertou duas bolas na trave com Léo Rodrigues e Marcelinho e mais uma vez a equipe por pouco não marcou o terceiro tento não conseguindo ampliar o placar. E com isso o placar ficou sacramentado mesmo em um tranquilo 2 a 0 para o Vila Nova.