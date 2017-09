Resultado Brasil x Equador pelas Eliminatórias 2018(2-0)

Encerramos aqui a transmissão especial de mais uma partida. Desejamos uma ótima noite e um grande fim de semana. Até a próxima.

Brasil deslancha no segundo tempo após entrada de Coutinho e se torna campeão simbólico das eliminatórias.

93' Acabou.

92' Minuto final.

91' Brasil troca passes no ataque.

90' Teremos mais três de jogo.

89' Equador tenta ataque pelo meio e Paulinho afastou.

88' Pegada forte em Gabriel Jesus. Jogo parado.

87' Luan toca na bola e a torcida canta alto.

86' Brasil vai carimbando o título simbólico da eliminatória.

85' Reta final de jogo.

84' Caicedo tenta de cabeça, mas mandou fraquinha e Alison só olhou.

83' Torcida presente na Arena Grêmio faz a festa.

82' Brasil controla o ritmo e gasta o tempo.

81' MUDA O BRASIL: Luan entra e sai Willian, muito aplaudido.

80' Brasil novamente ataca com muita velocidade, mas chute de Gabriel é travado e a zaga afasta.

79' AMARELO, MARCELO. Matou ataque do Equador.

78' Brasil controla o rimo da partida!

77' MUDA O EQUADOR: Caicedo entra e sai Martinez.

76' E agora a torcida aplaude e grita olé. Mais um momento mágico!

75' MINHA NOSSA, QUE PINTURA! Coutinho recebe pela meia-esquerda, cava para Jesus, que mete um chapéu na marcação, toca de cabeça e Coutinho chega chutando na pequena área. Fatal!

74' GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇO, COUTINHO, DO BRASIL!

73' Brasil tira o peso do empate das costas. Mais uma vitória.

72' MUDA O EQUADOR: Cazares na vaga de Enner Valencia.

71' BANGUERA! Willian manda de fora, Banguera salva, Neymar bate no rebote e Banguera novamente salva com o pé!

70' MUDA O EQUADOR: sai Gaibor e entra Caicedo.

69' ARTILHEIRO! Escanteio da direita, a bola fica morta na marca do pênalti e Paulinho mata, gira batendo forte e fuzila o gol!

68' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, PAAAAAAAAAAAAAAAAULIIIIIIIIIIINHO, DO BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASIL

67' Mais uma vez Neymar dança contra a zaga, mas dessa vez chutou e isolou de canhota.

66' Outra vez Neymar tenta levar a zaga toda e perde a bola.

65' Enfiada para Valencia e Paulinho chegou afastando. Escanteio.

64' Neymar voltou para marcar e ajudou na cobertura de Marcelo.

63' Novamente pedidos por Luan.

62' Coutinho e Jesus tentam tabela pelo meio, mas camisa 9 errou o passe.

61' Brasil novamente aumenta o ritmo.

60' AMARELO, JESUS E VELASCO. Testa com testa após dividida entre ambos.

59' MUDA O BRASIL: Coutinho na vaga de Renato Augusto.

58' SAAAAAAAAAAALVA! Marcelo inverte, Renato escora de cabeça e Arboleda salva da cabeça de Gabriel Jesus! Escanteio.

57' BAAAAAAAAAAANGUEERA! Dani cruza na medida, Jesus surge por trás da zaga, testa firme e Banguera salva à queima roupa!

56' Coutinho é chamado.

55' Dani arrisca de esquerda e isola. Tiro de meta.

54' Paulinho abre, Willian faz bom lance na linha de fundo, cruza fechado e Arboleda afasta na pequena área. Escanteio.

53' Brasil novamente tenta se reestruturar ofensivamente.

52' Neymar novamente faz trocentos dribles, prende a bola demais e perde outro bom ataque.

51' Novamente pedidos por Luan.

50' Neymar tenta arrancada contra cinco e perde a bola.

49' AFASTA! Brasil pressiona, Dani cruza, Jesus escora e a zaga afasta do pé de Paulinho!

48' Falta é muito perigosa. Mais aberta e melhor para quem bate de canhota. Neymar na bola.

47' Willian tenta enfiada por dentro para Paulinho, sofre o toque, cai na área, mas juiz dá a falta.

46' São quatro jogadores do PSG no Brasil: Dani, Thiago, Marquinhos e Neymar.

45' Começou.

45' MUDA O BRASIL: Miranda sai e entra Thiago Silva.

Equipes retornam para a segunda etapa.

Esperamos uma segunda etapa ainda mais ofensiva da Seleção.

Brasil foi muito individualista e pouco agrediu. Equador cadenciou e cozinhou o jogo.

Algumas vaias, um jogo fraco, sem tantas chances, mas dentro do normal.

47' Acabou.

46' Minuto final.

45' Mais dois minutos.

44' Bola volta a rolar.

43' Dividida no meio-campo, Dani fica no chão e o jogo fica parado.

42' Tite inverte Paulinho com Renato Augusto.

41' Torcida novamente pede Luan.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Brasil meio afobado no terço final. Muito travado.

38' Cruzamento na área, Alison afasta, tromba com Miranda e o jogo para.

37' Neymar muito individualista nesse jogo.

36' AMARELO, NEYMAR. Pegada dura em Velasco.

35' Casemiro bate de longe, Baguera se matou sozinho na defesa e quase entrega a paçoca.

34' Torcida já pede Luan no time.

33' BAAAANGUEEERA! Renato enfia, Jesus gira e protege da marcação, chuta cruzado e Baguera faz grande defesa!

32' Dani cai, perde, ganha, perde, Gaibor recupera, chuta e isola.

31' Valencia cruza na área e Alison sai bem pra defender.

30' Jogo morno na Arena Grêmio.

29' Que confusão. Banguera demora 55 anos para repor a bola, Brasil pressiona, torcida vaia e juiz nada faz.

28' Brasil sem profundidade e aceitando a marcação equatoriana.

27' Jesus mete um chapéu no adversário, toma botinada e o jogo para novamente.

26' Equador se fecha muito e sai com velocidade pela direita.

25' AMARELO, MARTINEZ. Carrinho fortíssimo em Neymar.

24' Bom começo de jogo do Willian, aberto pela direita e bem nesse começo.

23' Tite orientando muito o time na beira do campo.

22' Paulinho recupera a bola, partia em velocidade, mas apanhou e o jogo parou.

21' Dani cruza fechado demais e até assusta o goleirão do Equador. Tiro de meta.

20' Tite conversa com Renato Augusto. Camisa 8 flutua entre as linhas do meio-campo.

19' Brasil muito intenso e movimentando bastante.

18' Brasil bem compacto e procurando triangulações.

17' Dani e Willian tentam tabela pela direita, mas o lateral perdeu o domínio da bola.

16' Equador todo fechado em seu campo. Cerca a área.

15' Gabriel Jesus sai da área, busca o jogo, mas é desarmado pela zaga equatoriana.

14' Brasil domina a posse e é mais presente no campo de ataque. Equador esperando contra-ataque.

13' Renato enfia para Neymar, não domina e a zaga rival afasta para escanteio.

12' Começo intenso e interessante de partida.

11' Ataque do Equador pela esquerda e o bandeira para marcando impedimento.

10' Brasil no 4-1-4-1. Sistema tático muito usado por Tite no Corinthians.

9' PRA FOOOOOORA! Neymar tabela com Jesus, lança Willian, que domina na meia-lua, bate colocado e arranca tinta da trave!

8' ESPAAAAALMA! Paulinho briga, recupera, traz na diagonal, finta três zagueiros, bate cruzado e Banguera faz enorme defesa!

7' Neymar começa o jogo prendendo demais a bola. Individualista.

6' Paulinho aperta a saída de bola, pressiona e quase recupera.

5' Enfiada para Gabriel Jesus, que finaliza impedido. Jogo parado.

4' Neymar tenta levar quatro marcadores, perde a bola e quase dá o contra-ataque.

3' Brasil está invicto com Tite no comando pelas Eliminatórias.

2' Neymar divide a primeira no meio-campo, cai e o juiz dá falta.

1' Torcida já sobe o som com toques de Neymar na bola.

0' Começou!

Tudo pronto!

Brasil com camisa amarela, calção azul e meias brancas.

Equador com camisa azul, calção branco e meias azuis.

Equipes fazem os últimos ajustes. Detalhes finais antes da bola rolar.

Hino Nacional Brasileiro emocionante. Enorme festa da torcida.

Equipes em fila, em ordem. Momento do Hino Nacional do Equador.

Times perfilados e prontos para subirem ao gramado.

É a Seleção sem Coutinho, ainda com todo o mistério de sua contratação do Barcelona ante o Liverpool seu atual clube na Europa.

O Brasil pronto com Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto; Willian, Neymar e Gabriel Jesus.

O Equador terá Banguera; Velasco, Achiller, Arboleda e Ramírez; Quiñónez, Noboa, Gaibor, Antonio Valencia e F. Martínez; Enner Valencia.

Equipes prontas, definidas e escaladas para o duelo de daqui a pouco. A Arena Grêmio está lotada para a partida.

Olá, leitor da VAVEL Brasil. Hoje é dia de Copa do Mundo. Hoje é dia de Eliminatórias para a Rússia 2018 e você acompanha o tempo real do jogo Brasil x Equador ao vivo hoje online à partir das 21h no horário de Brasília.

O provável Equador a campo para manter-se vivo nas chances de ir à Rússia em 2018 tem: Banguera; Velasco, Achillier, Arboleda e Ramírez; Oyola, Noboa, Antonio Valencia, E. Valencia e Fidel Martínez; Caicedo.

Foi apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, fazendo o time de Quinteros cair para o sexto lugar na classificação, com 20 pontos em 14 jogos.

É um Equador em baixa na competição. A seleção andina chegou a disputar a liderança das Eliminatórias, mas decaiu demais em rendimento, resultados e, consequentemente, na tabela.

O atleta do Fluminense, Jefferson Orejuela e o zagueiro cruzeirense Kunty Caicedo, que está emprestado ao Barcelona equatoriano, não jogam por estar suspensos. Outros dois jogadores, Ángel Mena e Renato estão lesionados.

O sistema de jogo vigente da equipe é um 4-4-2, buscando acionar a velocidade de Valencia e a presença do atacante com mais características de centroavante: Caicedo.

O goleiro Domínguez perdeu espaço. Disputam a titularidade da meta equatoriana os atletas Dreer e Banguera. Cristian Ramírez e Ayoví são dúvidas sobre quem entra na lateral-esquerda para completar o quarteto da linha mais defensiva.

Atuantes no país do jogo, ao menos três atletas não foram convocados: o zagueiro Frickson Erazo, do Atlético Mineiro, e o meia-atacante Miller Bolaños, emprestado do Grêmio ao Tijuana do México.

Dores de cabeça ao técnico argentino Gustavo Quinteros. Com ausências importantes e jogadores que vão perdendo espaço na equipe, o Equador está bastante modificado para enfrentar a Seleção Brasileira em Porto Alegre.

Tite minimizou o local da partida e afirmou que buscará o melhor para o momento do time. Vale lembrar que o encontro dos brasileiros não é constante e cada chance de treinar, entrosar e encontrar o time ideal deve ser aproveitada focando no Mundial de 2018.

Também na suplência, três atletas que já escreveram belas histórias na cidade da partida. Luan, do Grêmio, o meia Giuliano, que passou pela dupla Gre-Nal, e Taison, ex-Inter e atacante no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde atua com outros brasileiros.

O meio-campista pode trocar os ingleses pelo Barcelona nessa janela de transferências. A última polêmica foi sua alegação de dor nas costas, mas a chegada para treinar com a Seleção Brasileira.

Em ascensão com a crescente do Liverpool, o meia Phelippe Coutinhoe o atacante Roberto Firmino são dois grandes nomes à espera no banco de reservas.

Os goleiros Alisson e Cássio acreditam na importância de cada duelo. O corintiano foi novidade nas convocações, enquanto o titular da Roma e ex-Inter, se abraça a cada oportunidade de usar a camisa de número 1.

Tite confirmou o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, como capitão no embate diante dos equatorianos. O discurso foi de seriedade para a maioria dos atletas, principalmente os que lutam por posição nas convocações.

Principal símbolo da confiança de Tite, o volante Paulinho atua com o madrilenho Casemiro. Pelo meio mais à frente, Willian e Renato Augusto. Os campeões olímpicos Neymar, do PSG, e Gabriel Jesus, do Manchester City, completam a escalação.

São atletas na coerência das convocações do país. O goleiro Alisson mantém a titularidade com a equipe. Daniel Alves e Marcelo destoam como dois dos melhores laterais do mundo na atualidade. A zaga segue com Marquinhos, em grande fase no PSG, e Miranda.

A base do time está mantida no trabalho de Tite. O Brasil deve iniciar com: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Paulinho, Casemiro, Renato Augusto, Willian, Gabriel Jesus e Neymar.

O primeiro treinamento contou com alguns jovens provenientes da base gremista.

A Seleção Brasileira está em total concentração em solo gaúcho. A delegação chegou em diferentes instantes até constituir a formação para os treinos no centro de treinamentos Luiz Carvalho e no estádio Beira-Rio.

No primeiro turno do torneio, vitória brasileira por 2 a 1 em terras equatorianas. Enquanto o Equador passa por mais mudanças, a Seleção Brasileira deve ser a mesma que venceu o primeiro encontro. Apesar da grande evolução, a coerência no trabalho de Tite também se faz presente.

Resultado Brasil x Equador ao vivo

O Brasil lidera com a soma de 33 pontos em 14 jogos. O Equador decaiu muito na tabela de classificação e atualmente é o sexto colocado com 20 pontos.

Desde que o técnico Adenor assumiu, somente vitórias fizeram parte da campanha brasileira, que deixou a insegurança por classificação para ser a primeira seleção sul-americana a confirmar a vaga ao Mundial.

Nascido gaúcho, Tite foi treinador da dupla Gre-Nal com títulos por ambos os clubes. Na Arena, a torcida deve apoiar a seleção rumo ao nono triunfo consecutivo para se isolar na liderança e confirmar a conquista do primeiro lugar das Eliminatórias.

Às 21h45 da noite desta quinta-feira (31), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Brasil x Equador ao vivo, exatamente o primeiro adversário oficial na era com o ex-técnico corintiano.

A Seleção Brasileira do técnico Tite quer seguir sua grande sequência de resultados em jogos oficiais. Após sofrer sua primeira derrota em amistoso contra a Argentina, a expectativa é por seguir arrasadora nas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo da Rússia em 2018.