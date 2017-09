Flamengo recebe Cruzeiro no Maracanã em confronto decisivo na Copa do Brasil

INCIDENCIAS: Partida válida pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, a ser disputada entre Flamengo e Cruzeiro às 21h45 de quinta (07), no Maracanã.

Chegou o grande dia! Às 21h45 desta quinta-feira (7), Flamengo e Cruzeiro entram em campo para um dos confrontos mais aguardados do ano: a final da Copa do Brasil. No Maracanã, as equipes disputam o jogo de ida da grande decisão - a volta está marcada para o dia 27 de setembro, no Mineirão.

Embalado por sua torcida, que esgotou todos os ingressos disponíveis, o Flamengo busca abrir vantagem no primeiro jogo em busca do tetracampeonato no torneio nacional; o Cruzeiro, por sua vez, espera surpreender o adversário e levar a grande decisão para o confronto da volta. Confira todas as informações no pré-jogo abaixo:

Rueda terá que escolher entre Muralha e Thiago no gol; Guerrero e Vizeu estão fora

Na tarde de quarta-feira (06), Reinaldo Rueda fez mistério sobre as vagas em aberto na equipe do Flamengo - para o confronto contra o Cruzeiro, o treinador terá que escolher entre Alex Muralha e Thiago no gol.

"Não é uma decisão fácil. É uma decisão que atende vários pontos, sociológicos, psicológicos, da torcida. Por isso, temos de fazer uma análise buscando o melhor para a equipe. A situação não é fácil. Nosso psicólogo está trabalhando com os goleiros", declarou.

+ Campanha invicta, vitória sobre rival e tri no Maracanã: os títulos do Flamengo na Copa do Brasil

Rueda ainda tem vagas em aberto no Flamengo para confronto na Copa do Brasil (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Além da disputa no gol, o comandante colombiano conta com os desfalques de Guerrero (suspenso) e Vizeu (machucado) no setor ofensivo. Rueda ainda pensa em escalar o Flamengo sem um centroavante, com Berrío centralizado.

"Não tem sido fácil. O Vizeu (está) machucado e a ausência do Paolo. Temos buscado uma alternativa. (...) Trabalhamos com ou sem centroavante. Pensamos essa situação com o Berrío, que jogou em um ou dois jogos como centroavante no Atlético Nacional. (...) É outra possibilidade que temos,", afirmou Rueda.

Ezequiel será titular no Cruzeiro; Mano tem Sobis e Raniel como opções no ataque

Se Mano Menezes ainda tinha dúvidas sobre quem ocuparia a lateral-direita no Cruzeiro, essa dúvida não existe mais: na quarta-feira (06), o comandante da Raposa confirmou que Ezequiel começará jogando contra o Flamengo. A outra opção do treinador era Romero, que vem se recuperando de uma entorse desde a semifinal contra o Grêmio, no dia 16 de agosto.

"Romero não joga desde o jogo contra o Grêmio, no primeiro jogo da semifinal em Porto Alegre. Então, é por isso que ele não inicia o jogo de amanhã. Vai iniciar Ezequiel", afirmou.

+ Após oscilações em 2017, defesa do Cruzeiro encontra equilíbrio na dupla Léo e Murilo​

(Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Para o treinador definir a escalação cruzeirense, resta apenas decidir entre Rafael Sobis ou Raniel no setor ofensivo. Rafael Sobis não marca gols há 15 partidas - a última vez que o atacante estufou as redes foi no dia 26 de junho - , mas é o atual artilheiro da Copa do Brasil, com cinco gols marcados. Raniel, por outro lado, tem ganhado espaço no coração da torcida do Cruzeiro; é comum ver manifestações em redes sociais pedindo a titularidade do jogador.

"Ele (Rueda) tem as dúvidas dele, nós temos as nossas opções, não temos nem dúvidas. Todo mundo sabe que o Cruzeiro é uma equipe que vai jogar quase na sua totalidade, com uma opção: ou Sobis ou Raniel", afirmou Mano.

Rivalidade: retrospecto de Flamengo e Cruzeiro é repleto de confrontos históricos

Uma rivalidade 'amigável' e cheia de história para contar: talvez essa seja a melhor forma de definir o confronto entre Flamengo e Cruzeiro. Na noite desta quinta-feira, no Maracanã, as equipes prometem adicionar mais um capítulo marcante à história do duelo.

As competições mata-mata acirraram a rivalidade entre as duas equipes, que tem diversas partidas memoráveis no currículo, como a final da Copa do Brasil de 2003 - 14 anos atrás, a Raposa sagrou-se campeã do torneio nacional ao vencer o Rubro-Negro por 3 a 1 no Mineirão, com gols de Deivid, Aristizábal e Luisão.

+ Grandes confrontos: Flamengo e Cruzeiro remontam grandes duelos no Rio de Janeiro

Em 2013, foi a vez do Flamengo 'dar o troco' no torneio nacional: nas oitavas de final da Copa do Brasil, o volante Elias marcou para os cariocas no jogo de volta, garantindo o placar de 1 a 0 para o Rubro-Negro sobre a Raposa e a vaga nas quartas de final da competição. Naquele mesmo ano, o Flamengo conquistaria a Copa do Brasil ao superar o Atlético-PR na final.

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam às 21h45 desta quinta-feira (07). A partida, válida pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, acontece no Maracanã.