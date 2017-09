Volta Redonda tem gol mal anulado, perde para São Bento, mas avança às quartas da Série C

INCIDENCIAS: Partida válida pela última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, realizado no Estádio Walter Ribeiro, em São Bento | Público total: 2.830 | Renda: R$ 43.035,00

Foi no sufoco, mas o Volta Redonda (RJ) confirmou vaga nas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (9), o time carioca foi derrotado pelo São Bento (SP) fora de casa pelo placar mínimo, mas a combinação de resultados foi suficiente para manter vivo o sonho de acesso do Tricolor de Aço.

Após o resultado - conquistado com gol do volante Éder, os donos da casa garantiram a liderança do Grupo B com 31 pontos; somando 25, os cariocas fecharam o G-4, atrás de Tupi (MG) e Tombense (MG), que complementam os classificados às quartas de finais.

A classificação tricolor veio por conta do saldo de gols: o Botafogo (SP) venceu o Ypiranga (RS) por 5 a 3 e ficou com 5, dois a menos que o Voltaço; o Joinville (SC) massacrou o Mogi Mirim (SP) por 9 a 1 e ficou a um gol de avançar aos playoffs da terceira divisão nacional.

Volta Redonda começa melhor, mas Éder marca no fim do primeiro tempo

Apesar de atuar em casa, o São Bento - já garantido nas quartas de final, começou a partida de forma retraída. Dependendo de resultados, o Voltaço se lançou ao ataque e logo aos 6', Dija Baiano finalizou cruzado para boa defesa de Rodrigo Viana; no rebote, Marcelo tentou o chute, mas a bola acabou batendo na sua mão.

Com muitos erros de passe, o nível do jogo caiu. Apesar de mais posse, os visitantes não conseguiam furar a marcação adversária. Aos 30', Marcelo Cordeiro recebeu pela esquerda e cruzou para Anderson Cavalo; a primeira finalização do São Bento parou em boa defesa de Andrey.

A etapa inicial já se encaminhava para o fim, mas nos acréscimos, o time de Sorocaba abriu o placar, fazendo a festa dos mais de dois mil torcedores presentes. Após finalização, o volante Éder aproveitou rebote na pequena área, mandando a bola para o fundo das redes antes do apito final.

Torcida compareceu em bom número ao Walter Ribeiro | Foto: Divulgação/São Bento

Visitantes têm gol mal anulado, mas resultado garante equipe no G-4

Os 45 minutos finais eram garantia de emoção para o Volta Redonda. Com a derrota parcial, a equipe estava atenta aos resultados dos jogos envolvendo o Botafogo (SP) e o Joinville (SC), times que poderiam roubar a vaga do clube carioca no G-4.

A situação teria ficado mais simples para o time de Felipe Surian, caso a arbitragem não tivesse interferido de forma negativa. Aos 17', Luís Gustavo cobrou falta na cabeça de Márcio; com categoria, o zagueiro estufou as redes adversárias, mas a arbitragem assinalou, de forma errada, o impedimento, anulando o gol tricolor.

Depois do gol mal anulado, o nervosismo começou a pesar contra os visitantes. Sem preocupação, o São Bento não forçava ações ofensivas, mas também não tomava sustos e a partida chegou ao fim, com as duas equipes classificadas.

Nos outros jogos, o Botafogo (SP) até tentou, mas acabou vencendo o Ypiranga (RS) por "apenas" 5 a 3, ficando um gol atrás no saldo diante do Volta Redonda; o Joinville (SC) também tinha chances de atingir o G-4, conseguiu um resultado histórico diante do Mogi Mirim (SP) por 9 a 1. A equipe precisava de apenas mais um gol para avançar aos playoffs da Série C, que começam já no próximo fim de semana.