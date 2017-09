Visitante, São Bento vence Confiança e se aproxima de acesso à Série B

INCIDENCIAS: Partida válida pelas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro 2017, realizada na Arena Batistão, em Aracaju/SE

Nesse domingo (17) o estádio Batistão foi o palco para o encontro entre Confiança e São Bento pelas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro 2017. Num jogo bem equilibrado, os visitantes aproveitaram o "apagão" do time da casa para vencer por 2 a 0 com gols de Anderson Cavalo e Everaldo para abrir boa vantagem no confronto.

Com a vitória o time paulista pode até perder por um gol de diferença em casa, que avança as semifinais e consequentemente o acesso a Série B 2018. Enquanto isso os sergipanos precisam vencer por dois gols para forçar os pênaltis ou por três se quiserem avançar no tempo normal. O jogo de volta será no domingo que vem (24) no estádio Walter Ribeiro às 19h.

Com oito minutos o São Bento cobrou falta perigosa e forçou Genivaldo a boa defesa, nos minutos 10 e 13 o lateral Felipe Cordeiro fez duas boas jogadas e por pouco não possibilitou que o time sergipano abrisse o placar. Com 15 minutos o time visitante abriu o placar com Anderson Cavalo que recebeu na área e limpou a marcação antes de fuzilar pro gol.

Aos 17 Everaldo dobrou a vantagem visitante dando um belo drible em Felipe Cordeiro e batendo firme para fazer 2 a 0. Daí em diante o jogo deu uma "esfriada" com o time da casa sentindo o peso depois de sofrer dois gols, além de no geral as chances diminuírem. No fim do primeiro tempo aos 43 minutos Tito teve ótima chance porém cara a cara com o goleiro acabou mandando pra fora e assim o placar ficou mesmo em 2 a 0 no intervalo.

No segundo tempo logo aos quatro minutos Marcelo Cordeiro recebeu de Anderson Cavalo porém o lateral não finaliza bem e manda longe do gol, com 25 o Confiança voltou a ter boa chance porém parou duas vezes em Rodrigo Viana que fez uma defesa firme no segundo lance.

Na parte final do jogo o time paulista teve mais uma chance, dessa vez com Branquinho que recebeu dentro da área, porém Genivaldo fez boa intervenção para evitar o terceiro gol do São Bento