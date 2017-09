Após duas derrotas consecutivas, técnico Dado Cavalcanti é demitido do CRB

Foto: Douglas Araújo/CRB

A noite do domingo (17) foi movimentada no CRB. O time alagoano surpreendeu ao anunciar a demissão do técnico Dado Cavalcanti. O treinador, que começou a comandar a equipe alvirrubra durante o Campeonato Brasileiro da Série B, teve o trabalho abreviado pela diretoria. Foram 16 partidas à frente do Galo, com sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 55,5%.

Segundo a diretoria alvirrubra, a decisão foi tomada como uma medida de mudar o ambiente e evitar que as duas últimas derrotas deixassem o elenco ainda mais abatido e entrasse em crise. Os mandatários regatianos afirmaram não perder tempo e garante que o substituto será apresentado ao grupo na próxima terça-feira (19).

Em nota oficial longa, Dado Cavalcanti se pronunciou e destacou abertamente que achou a decisão injusta por vários motivos. A situação em que encontrou o time e a que deixa nesse fim de semana foi citada como principal motivo para sua insatisfação em relação à demissão do CRB, além de se considerar mais uma vítima da cultura do futebol brasileiro, que interrompe trabalhos após sequência negativa de resultados.

“Após a chegada em Maceió, por volta das 15 horas, desembarcamos e duas horas depois recebi um telefonema do executivo do CRB, que precisava falar comigo. A reunião aconteceu em minha casa e fui comunicado que estava sendo dispensado do comando técnico do clube. Saio com o sentimento de quem cumpriu seu trabalho e pena não continuar, pois acho que faltando 14 rodadas ainda existiam bons frutos para serem colhidos. Fiquei muito surpreso e insatisfeito com essa decisão, pois, sem fazer nenhum investimento, conseguimos mudar o que estava acontecendo no campeonato com o time”, escreveu.

“Cheguei com a equipe na 19ª posição no campeonato, dentro da zona de rebaixamento, e hoje o time está sete pontos acima da zona. Infelizmente, essa é a situação com a qual nós, treinadores, temos que conviver no curso de nossas carreiras. Quero agradecer a todos os atletas, aos companheiros de comissão técnica e aos funcionários do clube que sempre tiveram muito comprometidos com o trabalho. Desejo a todos sucesso no restante da caminhada do CRB na temporada”, concluiu.

O Galo sofreu duas derrotas nos dois últimos confrontos válidos pelo Campeonato Brasileiro da Série B 2017, diante do Oeste e do Brasil de Pelotas. Curiosamente, o Xavante foi responsável pela primeira troca de técnicos do time alagoano na temporada, quando Léo Condé deixou o cargo e Dado Cavalcanti assumiu. Atualmente, o CRB soma 32 pontos, ocupa a 13ª colocação e vai tentar a reabilitação às 16h30 do próximo sábado (23), quando encara o Criciúma, no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL.