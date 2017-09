Grupos da Libertadores Feminina 2017 são definidos

Grupos foram definidos por meio de sorteio (Foto: Divulgação/CONMEBOL)

Nesta segunda-feira (18), foram definidos os grupos da Copa Libertadores da América Feminina, que será disputada entre os dias 7 e 21 de outubro, Assunção, no Paraguai. Serão doze equipes no torneio: o detentor do título, o clube campeão de cada uma das dez associações da CONMEBOL, e uma equipe adicional do país sede.

O evento começou com as palavras do presidente da APF, Robert Harrison, onde expressou: "É um orgulho do futebol nacional especialmente para o futebol feminino, o grande avanço que tivemos nos últimos anos."

+ Conmebol define datas para disputa da Libertadores Feminina de 2017

O torneio será disputado em duas etapas: fase de grupo e fase final. A primeira será composta pelas equipes classificadas em três grupos. Apenas quatro se classificarão para seguir no campeonato: as três agremiações localizadas na primeira posição do seu grupo e o melhor dos três segundos lugares. Os vencedores das semifinais avançam para a grande final.

Audax/Corinthians, representante brasileiro na competição, caiu no mesmo grupo que o Sportivo Limpeño, do Paraguai, atual campeão do torneio.

+ Conmebol define estádios para partidas da Libertadores Feminina 2017

GRUPO A

Deportivo Capiata - PAR

Estudiantes de Guárico – VEN

River Plate – ARG

Union Española – QUE

GRUPO B

Cerro Porteño - PAR

Colón FC – URU

Colo Colo – CHI

Universitario de Deportes – PER

GRUPO C

Sportivo Limpeño - PAR

Audax/Corinthians – BRA

Independiente Santa Fe – COL

A definir – BOL