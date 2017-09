Em posições opostas, Londrina e Santa Cruz duelam para recuperar boa fase

INCIDENCIAS: Partida válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, a ser disputada no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná

A Série B do Campeonato Brasileiro 2017 vem demonstrando grande equilíbrio entre os participantes, seja na briga pelo acesso à elite ou na disputa contra o rebaixamento. Na noite desta sexta-feira (22), com os momentos distintos na tabela, Londrina e Santa Cruz duelam pela 25ª rodada no Estádio do Café tentando manter a regularidade e atingir os respectivos objetivos, em jogo às 21h30.

Visando continuar vivo na concorrência por vaga na Série A, o Tubarão busca esquecer a última partida e a fase irregular em casa para chegar próximo aos rivais diretos. No último sábado (16), no Durival Britto, os paranaenses foram derrotados pelo Paraná em clássico estadual por 2 a 1, que os deixou na 10ª posição, somando 33 pontos.

O Mais Querido, entretanto, voltou a vencer depois de oito duelos e se recuperou com a torcida. Diante do Goiás na última sexta-feira (15), no Arruda, mostrou determinação do início ao fim da partida e superou o Esmeraldino por 3 a 0, mantendo invencibilidade com Martelotte. Com o resultado positivo, os pernambucanos chegam a 27 pontos ganhos e pulam à 15 colocação.

Tubarão ganha novidades para o time titular

Oscilando na competição nas últimas rodadas, o Londrina busca seguir na parte superior da tabela e conseguir obter melhor momento diante da torcida. Para isso, tem três modificações em relação ao time que foi batido pelo Paraná na última rodada, em Curitiba, por 2 a 1 no Durival Britto.

Fora dos treinos desta semana por causa de uma entorse no tornozelo e vetado pelo departamento médico azulino, o volante Rômulo dá vaga ao atacante Safira. Tal como ele, Jardel retorna de suspensão no lugar de Rafael Gava, enquanto Quaresma ganha a titularidade para Ayrton, que trabalhou com os reservas, após nove meses no Tubarão.

Quaresma treinou de titular na vaga de Ayrton e deve fazer estreia (Foto: Gustavo Oliveira/Londrina Esporte Clube)

"Ayrton vinha em uma sequência boa, mas começou a oscilar. A gente deu confiança, porém já percebi alguns detalhes para arrumar. Temos alguns atletas esperando a chance e o Quaresma vem treinando muito para que isso aconteça. Chega um momento que a gente precisa fazer essas mudanças", disse Tencati.

No gol, César é mantido, tal qual Reginaldo na lateral-direita, já Dirceu e Edson Silva fazem a dupla de zaga. No meio-campo, Germano forma a cabeça de área e Celsinho fica responsável por armar jogadas para o ataque, a ser formado por Artur e Carlos Henrique abertos nas pontas direita e esquerda.

Martelotte define Santa com duas mexidas

Motivado pela vitória no último compromisso, o Santa Cruz busca ter a sequência positiva prolongada. A preparação tricolor foi encerrada em Londrina no Estádio do Café, palco do duelo contra os paranaenses. O técnico Marcelo Martelotte possui duas baixas no time titular, porém não faz mistério para definir tanto os substitutos como os 11 que vão a campo.

Volante Derley, machucado, e meia João Paulo, suspenso, são baixas e não podem entrar em campo diante do Tubarão. Nos seus lugares, o comandante coral decidiu pelas entradas de Wellington Cézar e Bruno Paulo, respectivamente, visando manter a estrutura tática e estratégia utilizada nos dois jogos, já que não sofreu gols.

Thiago Primão permanece no meio-campo do Santa Cruz contra o Tubarão (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

"Já decidimos e entrarão Wellington Cézar e Bruno Paulo. É lógico que sempre tem modificações e adaptações, mas nosso objetivo é mudar o mínimo possível com relação aos últimos jogos. Apesar deles terem as características diferentes, quem entra tem condição de ter organização que a gente tem apresentado", declarou Martelotte.

De resto, a base que vinha atuando segue garantida. Júlio César ocupa gol, deixando Nininho, Anderson Salles, Sandro e Tiago Costa fazendo a defesa. No meio, João Ananias vai na cabeça de área e Thiago Primão na armação, enquanto André Luís e Grafite permanecerão formando o ataque.