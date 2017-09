Iranduba apresenta elenco para disputa do Campeonato Amazonense Feminino

Foto: Divulgação/Iranduba EC

A equipe amazonense do Iranduba foi apresentada hoje para a disputa do Campeonato Amazonense de Futebol Feminino, que terá início neste sábado (23) às 17h30 onde o Hulk enfrentará o 3B na Arena da Amazônia. Entre as novidades, a que mais se destaca é a confirmação do profissionalismo da equipe, com assinatura de carteira de trabalho para as atletas do semifinalista do último Campeonato Brasileiro Feminino e atual

Profissionalismo e elenco pouco modificado

O contrato profissional assinado pelas atletas do Hulk, não é diretamente com o clube, mas com a empresa de eletrônicos localizada na Zona Franca de Manaus e que será a patrocinadora master da equipe por três anos. As atletas irão receber 13º salário, FGTS, férias e vale alimentação, sendo o quinto time da Série A1 do Brasileiro a assinar a carteira das atletas, se unindo a equipes como o Sport, Santos, Vitória-PE e América-MG.

Mesmo com algumas perdas, o plantel segue basicamente o mesmo que disputou o último campeonato brasileiro, tendo as chegadas de quatro jogadoras: a zagueira Jaqueline, a volante Mayara, além das atacantes Elenise e Moara. Houve mudanças também na comissão técnica, com a chegada do treinador Adilson Galdino, multicampeão com o São José, o experiente técnico substituirá Sergio Duarte no comando da equipe amazonense.

Em busca de preparação para 2018

Com a vaga já garantida para a disputa da Serie A1 do Brasileirão, o estadual servirá como preparação para a equipe que após ser semifinalista da última edição do brasileiro, luta por vôos mais altos no cenário do futebol feminino brasileiro. O hexacampeão amazonense levou a Arena da Amazônia ótimos públicos e caiu nas semifinais do último brasileiro diante do Santos, que viria a ser o grande campeão nacional.

O 3B, principal rival do Iranduba no estadual conta com cinco jogadoras que defenderam recentemente o Hulk, além de ter na comissão técnica Marcelo Frigério, treinador com passagens por São Paulo, Foz Cataratas e pela seleção de Guiné Equatorial.