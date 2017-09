Jogo Sampaio Corrêa x Volta Redonda AO VIVO hoje pela Série C

INCIDENCIAS: Partida válida pelo jogo da volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Série C, realizada no estádio Castelão (MA).

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil. Acompanhe a partir de agora lance a lance da partida entre Sampaio Corrêa e Volta Redonda, válida pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro série C. O vencedor, além de garantir vaga nas semifinais, garante também o acesso para a série B em 2018.

No jogo de ida, no Raulino de Oliveira, vitória surpreendente do time maranhense por 1 a 0, gol de Zaquel já nos acréscimos da etapa final. Esse resultado dá ao Sampaio o direito de empatar por qualquer placar para se classificar. Já o Voltaço precisa de qualquer vitória, até mesmo 1 a 0, para levar a decisão para os pênaltis.

Na ida, um jogo bem equilibrado e disputado na Cidade do Aço. Os primeiros 45 minutos dos 180 foram dominados pelo Esquadrão de Aço. Já na etapa final do primeiro jogo, o Tubarão equilibrou o jogo e no soar do gongo achou o gol que lhe põe muito perto da semifinal e da série B. Zaquel, de cabeça, deu a vitória ao time visitante.

O Sampaio Corrêa chegou às quartas de final com a melhor campanha da primeira fase, ao lado do Centro Sportivo Alagoano, o CSA. Foram incríveis 32 pontos em 18 jogos, somando nove vitórias, cinco empates e apenas quatro derrotas. Foi uma vitória a mais que o CSA.

Ao mesmo tempo que faz muitos gols, o time maranhense também sofre. Sua maior vitória foi por 2 a 0, a maior diferença de gols conseguida foi essa, dois gols. Foram 24 gols marcados e 20 sofridos durante a primeira fase. As derrotas mais doloridas foram para Fortaleza e CSA, por 3 a 0 e 2 a 0, respectivamente.

O Volta Redonda chegou a fase de mata-mata de uma forma muito mais dramática, já que terminou a fase de classificação com a mesma pontuação e números de vitória que Joinville e também que o Botafogo-SP. No saldo de gols, a equipe de segunda pior campanha, - só atrás do Confiança -, chegou às quartas de final.

A campanha do Tricolor de Aço consiste em momentos de muita oscilação dentro da competição. Foram seis vitórias, sete empates e cinco derrotas. Os números definem bem o quanto a equipe viveu momentos distintos em ocasiões diferentes da competição nacional.

Foram 24 gols marcados e 17 sofridos pelo time carioca, um saldo de gols de sete, principal causador de sua classificação para a fase final da série C. A equipe teve um total 46% de aproveitamento na fase de grupos, igual ao Confiança, mas no critério de desempate a equipe sergipana teve a pior campanha.

A bola rola às 16h30 para conhecermos o semifinalista do Campeonato Brasileiro C. Sampaio Corrêa ou Volta Redonda garantirão, além da classificação, uma vaga na série B de 2018. Você acompanhará tudo aqui na VAVEL Brasil.