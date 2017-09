Com estreia de técnicos, CRB e Criciúma se enfrentam no Rei Pelé

Neste sábado (23), o CRB recebe o Criciúma pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O alvirrubro, na 13ª colocação, com 32 pontos, vive a expectativa de se afastar de vez da zona do rebaixamento, onde o Goiás, com 25, é o primeiro da zona. Já os catarinenses, ocupam a oitava colocação, com 34 pontos, e precisam de uma vitória para se manterem na luta por uma vaga no G4, com esperanças de garantir o acesso a Série A.

Desde terça (19), que o CRB treina sob o comando do técnico Mazola Júnior. O campeão alagoano de 2016 e comandante da melhor campanha do Galo de Campina na história da Série B, acertou seu retorno ao alvirrubro, menos de um ano após ter deixado o clube para dirigir a equipe do Vila Nova. Agora assume dar continuidade ao trabalho de Dado Cavalcanti.

"Volto para um clube que é especial demais em minha vida. Estou com muita vontade de trabalhar e estou muito feliz em encontrar um elenco com tanta qualidade, sem dúvidas o melhor que já tive nas mãos aqui no CRB", afirmou. "É um time que conheço bem, mas não podemos chegar e fazer mudanças drásticas. Fiz alguns testes pontuais e aproveitei para dar continuidade ao trabalho anterior. O Criciúma é um adversário duro, que quer brigar também pelo G4. Toda atenção é pouca", disse o novo comandante.

Assim como o CRB, o Criciúma também tem estreia no comando técnico. Beto Campos assumiu a equipe após a demissão de Luiz Carlos Winck. O novo treinador tenta esquecer a recente campanha realizado no Náutico, que se encontra na vice lanterna do campeonato. No primeiro treino já fez alterações significativas na equipe titular. Além da substituição do lateral direito Diogo Mateus por Maicon Silva, todo o meio de campo do time foi alterado. Jocinei, Jonatan Lima, Douglas Moreira e Jeferson Negueba, respectivamente, darão lugar a Barreto, Ricardinho, Caíque e Alex Maranhão.

A partida entre as equipes acontece neste sábado (23), às 16h30, no estádio Rei Pelé. Confira as prováveis escalações:



CRB: Edson Kolln; Diego, Adalberto, Flávio Boaventura, Marcos Martins; Adriano, Edson Ratinho, Tony, Elvis; Chico e Neto Baiano



Criciúma: Luiz; Maicon Silva, Nino, Édson Borges e Diego Giaretta; Barreto, Ricardinho, Caíque e Alex Maranhão; Lucão e Silvinho