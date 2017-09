Google Plus

Jogo Coritiba x Botafogo ao vivo online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Boa tarde, torcedor! Acompanhe com a VAVEL Brasil, em tempo real, jogo entre Coritiba e Botafogo ao vivo, a partir de 16h deste domingo (24). A partida acontece no Couto Pereira e é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Estádio Couto Pereira será o palco da partida entre Coritiba x Botafogo

Quem apita?: o árbitro da partida é Braulio da Silva Machado, Kleber Lucio Gil é o auxiliar número um e Henrique Neu Ribeiro é o auxiliar número dois

O Coritiba não perde para o Botafogo no Couto Pereira desde 2012, apesar desse bom número, o Coxa Branca não vence o adversário desde 2014, isso por conta dos últimos três jogos terem terminado em empatado

Único desfalque do Botafogo deve ser Rodrigo Pimpão, o atleta está com desgaste físico e foi poupado.

O Coritiba não poderá contar com quatro jogadores,Alan Santos e Dodô estão suspensos. Kleber, se recupera de uma cirurgia e Getterson, sofrendo de dores musculares.

Já o Fogão venceu na rodada anterior, o clube bateu o Santos por 2 a 0 no Nilton Santos.

Na última rodada o Coxa perdeu, fora de casa, para o Palmeiras por 1 a 0. O gol foi marcado por Jean.

O Botafogo é o 7º colocado com 37 pontos, conquistando 10 vitórias, sete empates e sete derrotas.

O Coritiba está na 18ª colocação com 27 pontos, tendo sete vitórias, seis empates e 11 derrotas.