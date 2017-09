Jogo Marrocos x Nigéria AO VIVO online pela Final da Copa dos Refugiados 2017

O Estádio do Pacaembu será o palco da partida entre Marrocos x Nigéria

A Nigéria tenta o segundo título da competição, em 2015 bateu Camarões nos pênaltis. Já Marrocos chega em sua primeira final

Segundo dados oficiais, o Brasil tem cerca de 10 mil refugiados de mais de 80 nacionalidades diferentes. São Paulo é a cidade do Brasil que acolhe mais refugiados. Atualmente, vivem na cidade 2 mil e quarenta refugiados reconhecidos e ainda cerca do dobro a espera de reconhecimento.

Participaram da IV Copa dos Refugiados equipes os seguintes países: Angola, Benin, Camarões, Colômbia, Gâmbia, Gana, Guiné Bissau, Guine Conacri, Iraque, Mali, Marrocos, Nigéria, República Democrática do Congo, Síria, Tanzânia e Togo. A final terá início às 15h e a premiação será às 17h. O portão será aberto ao público às 14h.

A entrada para a Copa é gratuita e serão aceitas doações de alimentos não perecíveis que serão distribuídos a pessoas refugiadas em situação de vulnerabilidade.

Os últimos campeões da Copa dos Refugiados foram: Haiti (2014), Nigéria (2015), RD Congo (2016) e Senegal (2017), esse último na edição realizada em Porto Alegre.

Um dos idealizadores do projeto é Jean Katumba. Diretor da ONG África do Coração, teve a ideia e concretizou essa vontade em 2014, com o objetivo de integrar os refugiados na sociedade brasileira através do esporte. “A Copa é mais que um jogo. Queremos divulgar a causa do refúgio que muitos não conhecem, tirar esse preconceito que muitas pessoas têm quando ouvem a palavra refugiado, além de promover uma interação entre os próprios imigrantes e brasileiros”, explica Katumba.

O torneio é disputado e organizado por refugiados de todo território brasileiro. A cidade de São Paulo é o palco do evento que existe desde 2014. São cerca de 250 participantes, divididos em 16 seleções, correspondentes a suas nações de origem.

