Com um a menos, São Bento empata com Confiança e garante o acesso para a Série B

INCIDENCIAS: Partida válida pelo jogo 2 das quartas de final na Série C, estádio Walter Ribeiro, Sorocaba.

O que parecia impossível, finalmente aconteceu! O São Bento, neste domingo (24), mesmo com um a menos empatou com o Confiança e garantiu o acesso para a Série B após 38 anos.

O resultado vem muito por conta da vitória do Bentão em Aracaju por 2 a 0, na semana passada. O time sergipano precisaria vencer por 3 a 0 para roubar a vaga dos sorocabanos, o que não aconteceu.

O próximo confronto será diante o o vencedor de CSA e Tombense, que se enfrentam nesta segunda-feira (25), pela semifinal do torneio. Na outra chave, em um duelo de nordestinos, o Fortaleza encara o Sampaio Corrêa na Série C.

São Bento melhor no primeiro tempo, mas sem Inspiração

A primeira etapa, começou com o time paulistano atacando o Confiança, que por sua vez parecia sentir o peso de estar jogando as quartas de final da Série C. Porém, o goleiro Genivaldo encontrava-se em grande noite salvando a meta dos visitantes.

Ainda no primeiro tempo, o Confiança ameaçou e marcou um gol, mas o jogador dos Operários estava impedido e o lance foi anulado. O que gerou uma certa confusão e reclamação por parte dos aracajuanos.

Apesar da melhora em campo e ameaças no gol rival, devido a diversos erros de passe e nervosismo por jogar em casa, o Azulão não conseguiu marcar um único tento.

Bentão fica com um a menos, Confiança tenta reagir mas não reverte situação

Na volta do intervalo, os dois times apresentavam-se focados. Entretanto, minutos depois a equipe sergipana começou a apresentar melhora e atacar os paulistas, mas errava demasiado o passe.

O que já era um situação tensa para o clube de Sorocaba piorou, quando João Paulo após retardar o jogo recebeu amarelo, logo em seguida devido a inúmeras reclamações foi expulso aos 25 minutos da etapa final.

Para quem pensou que a situação favoreceria o time da capital sergipana, se enganou. O que parecia algo bom, só ajudou a mostrar que os visitantes haviam diversas lacunas no time.

Mesmo com um a mais o Confiança, não conseguiu ameaçar os rivais e marcar nenhum gol. A situação pirou nos últimos 10 minutos, quando começou a sofrer pressão dos sorocabanos e ficou assim até o apito do árbitro aos 48 minutos. Outro fato curioso, na partida o clube nordestino foi o que mais levou cartão amarelo, cinco jogadores no total.