Jogo CSA x Tombense ao vivo online pelas quartas de final da Série C 2017 (0-0)

Boa noite, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe todos os detalhes do confronto entre CSA x Tombense, que vale uma vaga na Série B 2018, aqui na VAVEL Brasil. Fique ligado!

A arbitragem do confronto terá a responsabilidade de Péricles Bassols Pegado Cortez, auxiliado por Clóvis Amaral da Silva e Cléberson do Nascimento Leite. O trio é pernambucano. Curiosamente, no acesso do CSA à Série C no ano passado, essa foi a equipe de arbitragem que esteve presente na vitória azulina sobre o Ituano, que tirou a equipe da quarta divisão nacional.

No primeiro confronto entre as duas equipes, disputado semana passada no Estádio Almeidão, em Tombos/MG, o CSA venceu por 2 a 0, com gols de Michel Douglas e Boquita. Com o resultado, o Azulão pode até perder por um gol de diferença. Vitória mineira pelo mesmo placar do jogo de ida leva a disputa às penalidades máximas, enquanto triunfo por dois gols de vantagem acima de 3 a 1 garante acesso ao Tombense.

"Cada um tem que chamar a responsabilidade. Agora é reta final, é o último jogo das quartas, na luta pelo acesso. Cada um tem que dar um algo a mais, tirar de onde não tem. O grupo é forte e precisamos acreditar", afirmou o goleiro Darley.

Para o confronto, o técnico Raul Cabral não poderá contar com o volante Natan, expulso na semana passada. Éverton Dias deverá ser o substituto. Na lateral-esquerda, há a dúvida entre Dênis e Wellington. Na lateral-direita, Marcelo está de volta à equipe. O mesmo acontece com o atacante Max, com oito gols na Série C.

Na fase de grupos, o time mineiro garantiu a vaga às quartas de final na última rodada. O Gavião Carcará somou 26 pontos e ficou no terceiro lugar do grupo B.

Campeão brasileiro da Série D em 2014, o Tombense briga mais uma vez por uma vaga na Série B em 2018, mas tem uma grande dificuldade. O time perdeu em casa por 2 a 0 e precisa inverter a vantagem adversária para estar entre os 40 melhores times do futebol brasileiro pela primeira vez na história.

"Temos um sistema defensivo muito seguro, composto por jogadores de qualidade. Este foi um setor do time que passou por algumas mudanças durante a competição e ainda assim permaneceu forte. Ficamos felizes com o resultado até aqui e esperamos dar continuidade a esse bom desempenho até o fim da competição", afirmou o zagueiro Jorge Fellipe.

Apesar da boa vantagem, o time prega cautela e respeito ao adversário, além de trabalhar o setor emocional para não seguir a euforia vinda das arquibancadas. Para isso, o setor defensivo afirma estar determinado a manter a segurança de todo o torneio.

Na primeira fase, o CSA ficou na segunda colocação do grupo A, com 32 pontos, a mesma pontuação do Sampaio Corrêa, mas com uma vitória a menos. Na primeira fase, foram oito vitórias, oito empates e duas derrotas. Além disso, o Azulão do Mutange está invicto em casa. Caso consiga o acesso, a equipe alagoana volta a disputar a Segunda Divisão nacional depois de 18 anos. A última vez foi no módulo amarelo da Copa João Havelange, em 2000.

Tudo indica que será o maior público do ano em Alagoas. Até o momento, o segundo jogo da final do Campeonato Alagoano, quando 17.786 torcedores estiveram presentes na vitória do arquirrival CRB.

A euforia é grande por parte do torcedor do CSA. Além de adquirir a boa vantagem no primeiro confronto, os 13 mil ingressos colocados à venda foram esgotados em poucas horas. A expectativa é que aproximadamente 18 mil pessoas, com a presença dos sócios-torcedores e não pagantes, lotem o Estádio Rei Pelé, palco do confronto.

Por conta da grandiosidade do evento, um forte esquema de segurança foi adotado. Mais de 400 policiais, interdição de ruas e abertura de portões no Trapichão com muita antecedência.

É o momento de redenção do CSA. Para o time alagoano, pode ser considerado o jogo mais importante no século XXI. Após anos de glórias e conquistas, o time sofreu com problemas administrativos, rebaixamentos e chegou ao fundo do poço. Garantir o acesso à Série B é confirmar a reviravolta da equipe recordista de títulos em Alagoas.