Ruim para ambos: ABC e Juventude empatam na Arena das Dunas

Empate e estagnação. Na noite desta terça-feira (26), ABC e Juventude encontraram-se na Arena das Dunas, em um duelo onde ambos precisavam vencer. Apesar disso, o placar foi de 1 a 1, com gols de Adriano Pardal para os mandantes e Leílson para os visitantes.

Com o placar igualado, nenhuma das equipes ficou satisfeita: o Jaconero parou nos 42 pontos e seguiu em 6°, distanciando-se ainda mais do G-4, enquanto o time potiguar segue na lanterna da Série B, com 18 pontos ganhos.

Na próxima rodada, o ABC recebe o Goiás (18°) no Frasqueirão, adversário que no primeiro turno surpreendeu no Serra Dourada ao vencer por 2 a 1. Já o Papo recebe a equipe do Paysandu (14°), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. No primeiro turno, as equipes ficaram com placar zerado em Belém.

Equilíbrio, jogo pegado e golaço no fim

Lutando para manter-se na Série B, o ABC tinha em campo toda a vontade de seus jogadores. Apesar de não ter um time rico em qualidade técnica, o Elefante da Frasqueira fez o jogo ficar pegado e cheio de disputas.

A primeira chance foi mesmo do time potiguar, que assustou aos 12' com Eltinho. Ele pegou uma sobra da zaga do Jaconero dentro da área e bateu cruzado, para fora. Oito minutos depois, ele efetuou cruzamento e viu o zagueiro Tonhão desviar de cabeça, sem perigo.

O time potiguar trocou muitos passes no meio de campo daí por diante, visto que o técnico Gilmar Dal Pozzo acertou a marcação do Juventude e dificultou as chegadas pelas pontas. A partir daí, o jogo começou a mudar.

A pressão começou a ser dos visitantes: aos 27', Leílson começou a ensaiar sua especialidade, batendo de fora da área e mandando longe do gol. Três minutos depois, ele fez o levantamento e Fahel desviou para fora, assustando o goleiro Edson.

Melhor na partida, o Papo era mais incisivo nos minutos finais, e via seus jogadores sendo mais objetivos e cavando faltas, que renderam ao ABC cinco cartões amarelos na primeira etapa.

Em uma dessas faltas, Leílson cruzou para a área e viu a defesa afastar. Na sobra, nova falta para o Juventude, e então não teve jeito: o meia cobrou com perfeição e marcou um golaço no último minuto da primeira etapa.

Mandantes pressionam e Pardal empata

Efetuando duas mudanças para o segundo tempo, o técnico Itamar Schulle notou a necessidade de preencher o meio de campo, e voltou para a segunda etapa com o time mais ofensivo, para pressionar a saída de bola dos gaúchos.

Aos poucos, as alterações iam surtindo efeito. Aos oito minutos, o time potiguar teve sua primeira chance, quando Gegê cobrou escanteio na cabeça de Adriano Pardal, e o atacante, na pequena área, desviou por cima da meta.

A pressão do ABC era grande, mas a finalização não acontecia. Aos 20 minutos, porém, veio o gol de empate: Berguinho, que entrou no intervalo, cruzou para Adriano Pardal ganhar da zaga e mandar a bola onde a coruja dorme.

Tentando reagir, o Juventude parava na zaga potiguar, não conseguindo progredir em suas jogadas. Em falta cobrada por Juninho Silva, Tonhão desviou contra e quase colocou o time caxiense na frente novamente.

A partir daí, ambos diminuíram o ritmo e não conseguiram mais atacar com precisão. Remates de Berguinho não assustaram o gol de Matheus Cavichioli, e o placar não se desigualou até o apito final.