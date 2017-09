João Paulo marca no fim, Juventude bate Paysandu e cola no G-4

Foi sofrido, mas veio a 11° vitória do Juventude na Série B. Na noite desta sexta-feira (29), a equipe conseguiu vitória pelo placar mínimo contra o Paysandu. O gol do triunfo foi marcado por João Paulo, quase no final da partida.

O tento garantiu os três pontos e aproximou o time caxiense do G4, agora em quinto lugar com 45 pontos, apenas pelo número de vitórias atrás do Vila Nova, que ainda joga na rodada. O Papão, por sua vez, deixa de pontuar e fica em 12°, ainda podendo cair duas posições na rodada.

Agora, o time de Marquinhos Santos volta suas atenções para o confronto contra o Boa Esporte (10°) em Varginha. No primeiro turno, as equipes ficaram no zero. Já o Papo viaja para encarar o Brasil de Pelotas (12°), responsável por tirar sua invencibilidade no primeiro turno ao vencer no Jaconi por 2 a 1.

Começo promissor, fim decepcionante

Nos primeiros lances da partida, com a agitação do torcedor Jaconero, o time da casa foi para o ataque. Pressionando com cruzamentos, a primeira grande chance foi aos cinco minutos da partida, quando Leílson cobrou escanteio na cabeça de Micael, que cabeceou para baixo, no meio do gol e viu Emerson espalmar.

Na bola seguinte, o Paysandu foi quase traído por seu próprio atleta: Johnnatan tentou afastar cruzamento de Pará e acabou cabeceando contra o próprio gol, fazendo a bola passar muito perto da meta.

Tentando jogar no contra ataque, o Papão da Curuzu ia para cima pelas laterais, e, ao perder a bola na frente, viu o Juventude tomar vantagem por ali mesmo: Pará fez bela jogada individual pela esquerda e deixou para Yago, que fez o giro e o chute, raspando a trave.

A chance foi aos 13 minutos, e a partir daí, Marquinhos Santos armou a blitz para cima dos mandantes, que tiveram mais posse, mas acabaram arriscando mais e cometendo muitos erros, fazendo com que o primeiro tempo não tivesse mais nenhuma chance de gol até o final.

Juventude marca no fim e leva a vitória

Observando a notável falta de objetividade do time no primeiro tempo, Gilmar Dal Pozzo voltou com alterações na equipe, lançando a equipe para o ataque.

A mudança surtiu efeito contrário: conseguindo jogar com maior liberdade, o Paysandu começou a assustar aos cinco minutos, quando Bergson arrancou pela direita e cruzou para Jhonnatan. Com a chance de se redimir pelo "quase" gol contra do primeiro tempo, ele dominou e girou, batendo para fora.

O jogo seguiu parado por mais da metade da segunda etapa, assim como na primeira. Mas dessa vez, era o Papão quem segurava a bola e trocava passes com calma, e o Jaconero que investia nos contra ataques, sem sucesso.

Vendo que os visitantes dominavam o meio de campo, Dal Pozzo mexeu para tirar o centroavante Yago e colocar o meia Wallacer, e a mudança surtiu efeito, com o Juventude começando a atacar mais. Nove minutos após a substituição, o time estava mais incisivo e chegou ao gol com João Paulo, que recebeu cruzamento rasteiro de Mateus Santana e mandou no ângulo com o pé esquerdo para abrir o placar.

Até o final da partida, os visitantes tiveram Marquinhos Santos fazendo alterações para jogar o time todo para o ataque, mas não obteve resultado: vitória do Papo, que fica muito próximo do G4.