Antes de decisão da Primeira Liga, Londrina goleia CRB erespira aliviado

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 27ª RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2017, DISPUTADA NO ESTÁDIO DO CAFÉ, EM LONDRINA (PR). Público pagante: 495. Público total: 683. Renda: R$ 5.118,00.

Sem vencer há três jogos, o Londrina recebeu o CRB no Estádio no Café, na noite desta sexta-feira (29), em partida válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tubarão pôs fim à sequência negativa ao golear o Galo por 4 a 1, com gols de Germano, Ayrton, Fabrício Boaventura (contra) e Marcinho. O zagueiro Adalberto descontou para o time regatinho.

Com o resultado, o Londrina ganhou uma posição na tabela, subindo para o nono lugar, com 37 pontos. O próximo compromisso do Tubarão será a final da Copa da Primeira Liga, na quarta-feira (4), no Estádio do Café, contra o Atlético-MG. Pela Segundona, a equipe de Cláudio Tencati volta a campo diante do Criciúma, no sábado (7), fora de casa.

Dono da pior sequência da Série B, o Galo sofreu a quinta derrota seguida, sendo separado apenas por um ponto do Luverdense, time que abre a zona de rebaixamento. O próximo desafio do CRB será contra o lanterna ABC, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas.

Com gol no início, Londrina abre vantagem

Buscando a recuperação no campeonato, o Londrina iniciou a partida com toda pressão para cima do CRB. Logo aos dois minutos, o Tubarão arriscou de fora da área com Negueba, que passou fácil pela marcação regatina e finalizou com muito perigo.

O time paranaense seguiu sufocando o adversário, que apresentava dificuldades para desarticular as jogadas. Aos cinco minutos, Adalberto parou outra progressão de Negueba com falta. A infração foi assinalada e cobrada por Jardel. O meio-campista levantou a bola na área, e Germano, na saída do goleiro Juliano, estufou a bola para o fundo da rede, inaugurando o marcador.

(Foto: Gustavo Oliveira/LEC)

Com o gol marcado, o Londrina recuou suas linhas e tentou avançar apenas pelas laterais, oferendo campo para o time alagoano. O Galo, por sua vez, não conseguia desenvolver suas jogadas pelo meio-campo e trocava passes sem oferecer perigo ao goleiro César. Antes do encerramento da primeira etapa, foi o time da casa quem teve a melhor chance para marcar

Aos 32’, Arthur mandou a bola na cabeça de Germano, que ainda contou com o corte errado de Edson Ratinho antes de cabecear para fora. A resposta do Galo veio em um chute de fora da área com direito a uma grande defesa do goleiro César.

Expulsão, gol contra e goleada

Precisando propor o jogo para chegar ao empate, o clube regatinho voltou do intervalo com mais intensidade. No entanto, apesar do maior volume de jogo e posse de bola, a equipe do técnico Mazola Júnior continuava apresentando dificuldades para furar o bloqueio paranaense.

Recuado, o Londrina viu sua situação complicar na partida quando o volante Jumar acabou expulso ao receber o segundo cartão amarelo depois de cometer uma dura falta em Danilo Pires. O CRB não teve muito tempo para tirar proveito da vantagem numérica em campo. Quatro minutos após a expulsão, o Tubarão ampliou no Estádio do Café. Em jogada de velocidade, Ayrton passou por dois marcadores e tocou por baixo na saída do goleiro Jualiano no minuto 16.

(Foto: Gustavo Oliveira/LEC)

O segundo tento azulino desestabilizou completamente o time alagoano. Em uma jogada despretensiosa, Carlos Henrique cruzou no meio da área e, Flávio Boaventura, de carrinho, empurrou contra o próprio patrimônio. O CRB descontou com o zagueiro Adalberto, marcando de cabeça após cobrança de escanteio de Élvis. No entanto, a equipe da casa chegou ao quarto gol no último minuto dos acréscimos, com Marcinho.