Vila Nova arranca empate com Brasil de Pelotas no fim da partida e permanece no G-4

INCIDENCIAS: Partida válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Serra Dourada em Goiânia

Neste sábado (30), no encerramento do mês de setembro, Vila Nova e Brasil de Pelotas duelaram pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Em jogo bastante disputado no estádio Serra Dourada em Goiânia, o Xavante saiu na frente com Eder Sciola, mas os Alvirrubros empataram aos 37 do segundo tempo em tento de

Com o resultado positivo, o Rubro-Negro pelotense avança aos 34 pontos na tabela de classificação, em 11º lugar. A campanha do Vila Nova foi travada dentro de casa. Lutando ponto a ponto pelo G-4, o time soma 46 pontos à frente do quinto colocado Juventude.

Por comentar em Juventude, os jaconeros de Caxias do Sul são os próximos adversários do Brasil, em clássico gaúcho a ocorrer no estádio Bento Freitas em Pelotas. Já o quarto colocado Vila Nova encara o Ceará no estádio do Castelão, também na terça-feira (3). É briga direta pelo G-4 da Série B.

Eder Sciola abre o placar em bonito gol

Os instantes iniciais eram de estudo, jogo truncado no meio de campo no estádio Serra Dourada. O Vila Nova teve boa oportunidade aos 9 minutos, mas Alípio cobrou falta sofrida por Geovane em chute em cima da barreira xavante. Antes, pelo lance, Evaldo sofreu o cartão amarelo e Lincom recebeu por reclamação.

O jogo que era mais equilibrado passou a ter o Vila Nova de protagonista no controle da posse de bola. Mas o Brasil não se restringia a defender e teve saídas para rondar a área antes dos 20 minutos. Em falta cobrada por Itaqui, a zaga não afastou e Eder Sciola chutou forte de pé direito ao fundo das redes: 1 a 0 ao Rubro-Negro pelotense.

O Vila ia contra o prejuízo. Maguinho cruzou rasteiro e Evaldo tirou o perigo pelo Brasil. Instantes depois, aos 24', Alípio teve chance na área, mas disparou cruzado e ninguém desviou o tiro pela linha de fundo.

Na marca dos 30 minutos, uma bola aérea em falta do Vila Nova teve levantamento de Alan Mineiro e cabeçada de Geovane, mandando pela linha de fundo mais uma vez. Em outra investida, Maguinho foi quem disparou para fora e o Brasil se salvava em sua postura mais defensiva.

A chuva chegou ao final do primeiro tempo. O Vila controlava a posse e o Xavante saía aos contra-ataques. O placar, entretanto, não foi mais alterado antes do intervalo.

Pressão dos locais e empate no final

No segundo tempo, arrancada com duas boas chances do Vila Nova. No primeiro lance, Moisés estava em condições, mandou a bola de forma cruzada e o atacante Tiago Adan não conseguiu concluir. Na outra investida, Moisés novamente pintava na jogada, passou pelo lateral Breno e errou o alvo.

O Brasil não ameaçava em chances e promoveu duas trocas. Lincom e Elias foram ao chuveiro e Cassiano e Misael subiram ao campo de jogo. A última troca dos visitantes foi a saída do Breno para chegada do jogador Nem na lateral.

Do lado do Vila Nova, a troca promovida foi a deixa de PH e a vinda de Fernando Medeiros na mudança do setor de meio campo. Na melhor chance dos alvirrubros, Alípio, um dos principais nomes do jogo, arriscou e Marcelo Pitol espalmou para salvar o Brasil.

Era pressão do Vila na partida e o Xavante do técnico Clemer se segurava como podia. A última mexida do treinador Hemerson Maria foi o ingresso de Ruan na vaga do exausto Alípio.

E quem resolveu o jogo ao Vila Nova foi a outra troca: Fernando Medeiros. O jogador aproveitou a jogada pelo meio e chutou forte para acertar o ângulo da meta: 1 a 1. Ainda no final da partida, à base de muita pressão, um lance na área resultou em bola na trave, mas o árbitro havia parado, marcando irregularidade. Alan Mineiro chutou após o apito e recebeu o cartão amarelo pela indisciplina.