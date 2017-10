Resultado Cruzeiro 1x1 Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2017

Bom dia, boa tarde, aos amigos que irão acompanhar por aqui as emoções entre Cruzeiro x Corinthians ao vivo em partida válida pela 26º rodada Campeonato Brasileiro.

No Mineirão as duas equipes vão na busca pelos três pontos, o quinto colocado Cruzeiro terá a sua frente o líder do campeonato Corinthians. A Raposa vem empolgada, após levantar a quinta taça da Copa do Brasil, na ultima quarta-feira, no mesmo Mineirão contra o Flamengo.

O Timão precisa da vitória para resgatar os 10 pontos de vantagem para o vice-líder, Santos. Já o Cruzeiro, primeiro brasileiro garantido na Libertadores 2018, vai em busca da vitória para se manter no grupo de cima do Brasileirão.

A equipe de arbitragem será do Paraná: Árbitro: Rodolpho Toski Marques - PR (FIFA). Auxiliares:1 Bruno Boschilia - PR (FIFA), 2 Victor Hugo Imazu dos Santos - PR (CBF). Quarto Árbitro: Rafael Trombeta - PR (CBF). Árbitro Assistente Adicional (árbitro de linha): 1 Paulo Roberto Alves Junior - PR (CBF), 2 Fabio Filipus - PR (CBF).

No primeiro turno, na Arena Corinthians, o Timão venceu o time de Mano Menezes por 1 a 0 com direito a polêmicas. O zagueiro Balbuena marcou para o Corinthians, mas foi a Raposa quem mais criou oportunidades. A equipe mineira reclamou de um penalti não marcado em Abila - negociado com futebol argentino - onde Pablo puxou o centro avante em bola erguida na área.

Histórico do confronto: em 59 partidas pelo Brasileirão, foram 24 vitórias Alvinegras, 20 vitórias do Cruzeiro e 15 empates. São 63 gols do Corinthians e 54 do time mineiro.

O Cruzeiro não poderá contar com os desfalques: Dedé, Ariel Cabral, Judivan, Raniel, Robinho e Sassá (lesionados). E precisará ficar ligado com os pendurados: John Lennon, Henrique, Murilo e Romero.

Já o Timão não terá seu principal artilheiro na temporada, Jô. Os desfalques do Corinthians são: Jô (contratura na panturrilha esquerda), Léo Santos (pubalgia), Paulo Roberto, Danilo e Vilson (em transição física após lesões). Os atletas Cássio, Fagner, Rodriguinho, Pablo, Jadson e Romero devem ficar atentos para não levar o terceiro amarelo.

A provável escalação do time de Mano Menezes deve ser: Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson (Lucas Romero), Rafinha, Alisson e Thiago Neves; Rafael Sobis.

Já o time comandado por Fábio Carille terá como titulares: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Kazim.

Balbuena e Abila os principais nomes da partida no primeiro turno. Foto: (Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians)

Apesar de ter batido o recorde de público no novo Mineirão, mais de 61 mil pessoas presentes na final da Copa do Brasil - superando o fatídico 7x1 - a Raposa não tem uma boa média de público no Brasileirão, mandando seus jogos para 14 mil torcedores em média e ficando em sexto do ranking dos clubes do Brasil. Quem lidera no quesito média de público é justamente o adversário deste domingo, Corinthians, com média superior à 33 mil torcedores.

Separe a bebida e a pipoca, faltam poucos minutos para o inicio da partida entre Cruzeiro e Corinthians.

Os portões do Mineirão já foram abertos e os torcedores de ambos os clubes começam a chegar no palco da partida de logo mais, não se esqueça, às 16h rola a redonda.

Setor destinado a torcida corintiana. Foto: (Reprodução/Twitter Corinthians)

QUE FASE: Onibus do Corinthians quebra e jogadores chegam de Uber no Mineirão.

Foto: (Internet/Reprodução)

A taça da Copa do Brasil está a mostra no gramado do Mineirão, torcedores mirins da Raposa tiveram a oportunidade de ficar do ladinho da preciosa.

Torcedores do Cruzeiro com a taça da Copa do Brasil. Foto: (Reprodução/Twitter Cruzeiro)

Vale sempre ressaltar que o futebol é a paixão do povo brasileiro #RivaisSimInimigosNao

Família presente no Mineirão, pai e filho cruzeirenses e mãe corintiana. Foto: (Reprodução/Twitter Corinthians)

Os times estão perfilados para o inicio do Hino Nacional Brasileiro, já já tem bola rolando

Quem dará o ponta pé inicial será o Corinthians que inicia o primeiro tempo do lado esquerdo do campo.

1' COMEÇA A PARTIDA

3' Impedimento marcado! Rafinha tentou o passe para Diogo Barbosa e o auxiliar assinalou impedimento

5' Por enquanto a Raposa é quem tem a posse de bola, o Timão ainda não conseguiu ultrapassar a linha do meio campo. Nenhuma finalização até aqui

7' Kazim carrega a bola até a grande área do Cruzeiro, deixa pra Jadson, que tenta cruzar, mas acaba nas mãos do goleiro Fábio

8' CHAPELOU! Fagner aplica bonito chapéu em Alisson, mas na sequencia erra o passe

11' As equipes estão se estudando em campo, partida bem equilibrada

12' Thiago Neves cruza escanteio, mas a defesa corintiana corta, no lance seguinte, Henrique bate de fora da área e manda longe da meta de Cássio

17' QUASE! Lucas Romero finaliza de fora da área e obriga Cássio fazer a defesa

18' Volante do Corinthians Maycon finaliza de fora, mas a bola sai fraca pela linha de fundo

19' Corinthians trabalha a bola pela esquerda, Guilherme Arana cruza, mas a bola corta a toda área do adversário e sai pela lateral

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO, Diogo Barbosa cruzou com perfeição e o pequenino Rafinha subiu e deu uma forte cabeçada. 1 a 0 Cruzeiro. Falha de marcação do lateral Arana

24' Gabriel invade a área do Cruzeiro, cruza, mas Fábio tira o perigo

25' Romero levanta a bola na área, mas a bola vai direto pra fora

27' Jadson lidera o quesito passes errados, errando muito o maestro do Corinthians

28' Jadson cruza o escanteio, Rodriguinho cabeceia fraco e bola fica fácil pro goleiro Fábio

30' Pablo faz a falta em Rafinha, o defensor corintiano não fazia faltas havia cinco partidas

33' O árbitro da uma bronca de Romero e Barbosa, após os atletas se estranharem

34' Jogadores do Corinthians pedem cartão em falta dura de Rafinha em Jadson

36' AMARELADO! Rafal Sobis leva cartão amarelo por entrada forte em Fagner

37' Diego Barbosa finaliza de longe e manda a bola mais longe ainda, segue 1 a 0 para a Raposa

38' SAIU DA CASINHA! Fábio Carille reclama muito com o quarto árbitro, após o juiz inverter um lateral

39' LONGE DO GOL! Após boa trama de Rafinha pela ponta direita, o atacante tocou para trás e Rafael Sobis isola a bola

41' GOL ANULADO! Jadson enfia a bola para Kazim que ganha no corpo e manda pro fundo do gol, mas o turco estava a frente da linha defensiva do Cruzeiro, segue 1 a 0

47' FIM DA PRIMEIRA ETAPA! Cruzeiro vai vencendo por 1 a 0 com gol do atacante Rafinha

Resumo do primeiro tempo: Cruzeiro melhor organizado dentro de campo e dando pouquíssimas chances ao adversário. Apesar de ter mais posse de bola (53%) o Corinthians exagera no numero de passes errados. As principais armas alvinegras Rodriguinho e Jadson, novamente, muito mal na partida.

Opções do Cruzeiro para 2ºT: Rafael(GOL), Lucas França(GOL), Manoel(ZAD), Digão(ZAD), Bryan(LAE), Nonoca(VOL), Lucas Silva(VOL), Arrascaeta(MEC), Messidoro(MEC), Élber(MEC) e Rafael Marques(ATA)

Opções do Corinthians para 2ºT: Walter(GOL), Matheus Vidotto(GOL), Léo Principe(LAD), Pedro Henrique(ZAD), Marciel(VOL), Fellipe Bastos(VOL), Camacho(VOL), Marquinhos Gabriel(MEC), Giovanni Augusto(MEC), Carlinhos(ATA) e Clayson(ATA).

A equipe de arbitragem já está de volta ao gramado aguardando o retorno dos atletas.

0' (2ºT) SUBSTITUIÇÃO! Marquinhos Gabriel entra e sai Jadson. Cruzeiro segue o mesmo.

1' (2ºT) BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO

2' (2ºT) Romero tenta lançar Rodriguinho, mas a bola sai pela linha de fundo

3' (2ºT) CARTÃO AMARELO PARA LÉO

3' (2ºT) GOL MAL ANULADO!!!!!!!! Bola erguida na área, Balbuena cabeceia e a bola entra, mas o bandeirinha erra ao erguer a bandeira.

5' (2ºT) BOA JOGADA DE MARQUINHOS GABRIEL! O atacante aplicou um drible no defensor do Cruzeiro, bateu com efeito, mas mandou na mão Fábio

6' (2ºT) Romero faz falta em Alisson quase na bandeirinha de escanteio. Thiago Neves cruza, mas Henrique faz falta em goleiro Cássio

10' (2ºT)UUUH! Escanteio pro Cruzeiro a bola corta a pequena área do Corinthians e sai pela lateral

14' (2ºT) QUASE UM GOLAÇO DO CRUZEIRO! Thiago Neves deixou Balbuena no chão entrou na área e chutou forte, a bola desvia e sai, escanteio pro Cruzeiro

15' (2ºT) Rafinha chuta de primeira, após cruzamento de escanteio, mas a bola vai pra fora

16' (2ºT) UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH! Kazim fez o pivô e Rodriguinho finaliza bem e Fábio faz uma excelente defesa

17' (2ºT) SUBSTITUIÇÃO NO ALVINEGRO PAULISTA! Sai o volante Gabriel e entra o atacante Clayson

19' (2ºT) Corinthians troca passes proximo a área do Cruzeiro, mas não consegue oferecer perigo.

20' (2ºT) SUBSTITUIÇÃO NA RAPOSA! Entra De Arrascaeta e sai Rafael Sobis

22' (2ºT) AMARELADO! Balbuena recebe cartão, após pisão em Arrascaeta

23' (2ºT) BOA JOGADA! Rodriguinho brigou pela bola, driblou dois, tocou pra Kazim, recebeu de volta mas finalizou fraco

25' (2ºT) Arrascaeta da uma solada em Rodriguinho e o juiz marca falta

27' (2ºT) Balbuena faz falta em Thiago Neves quase na linha da grande área, chance perigosa pra Raposa

28' (2ºT) SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Lucas Silva entra no lugar de Thiago Neves.

29' (2ºT) A bola explode na barreira, no escanteio, a defesa corintiana tira o perigo

30' (2ºT) AMARELADO! Fagner faz falta e toma cartão amarelo.

31' (2ºT) ULTIMA SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! Sai Maycon e entra Camacho.

34' (2ºT) Corinthians tem 60% de posse de bola, o Cruzeiro espera o adversário com todos os jogadores atrás da linha do meio campo, mas o Timão pouco consegue criar

35' (2ºT) Camacho faz falta em De Arrascaeta para loucura de Carille no banco do Corinthians

38' (2ºT) PENALTI PARA O CORINTHIANS!!!

39' (2ºT) GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS!!! Clayson bate o famoso 'penalti de segurança' no meio do gol e empate a partida no Mineirão

40' (2ºT) ULTIMA SUBSTITUIÇÃO DA RAPOSA!! Sai Rafinha, autor do gol, e entra Elber.

41' (2ºT) CARTÃO AMARELO! Arrascaeta entra na caderneta do juiz, após falta em Fagner

44' (2ºT) Torcida do Corinthians canta alto em pleno Mineirão e Corinthians cresce nos minutos finais da partida

46' (2ºT) DUPLO AMARELO PRO CORINTHIANS!! Romero e Guilherme Arana levam amarelo por faltas em sequencia. Romero está fora da próxima partida contra o Coritiba na Arena Corinthians!

48' (2ºT) FIM DE JOGO DE JOGO EM BELO HORIZONTE! Cruzeiro 1 x 1 Corinthians! Rafinha para os mineiros e Clayson para os Paulistas

A transmissão em tempo real da Vavel termina por aqui. Obrigado a todos que curtiram as emoções conosco! Até a próxima amigos!