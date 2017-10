Buscando retomar caminho das vitórias, Atlético-PR e Atlético-MG se enfrentam na Arena da Baixada

Atlético-PR e Atlético-MG realizam compromisso com objetivos quase semelhantes pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será neste domingo (1), às 19hs, na Arena da Baixada, em Curitiba. Ambos os times vêm de derrota na última rodada do Brasileirão.

Mais do que os nomes, os dois times apresentam aspirações semelhantes dentro do Brasileiro. Além de retomar o caminho das vitórias, ambos ainda lutam por uma das vagas para Copa Libertadores da América em 2018. Atualmente, ambos precisam tirar o prejuízo para conquistar a vaga. O Furacão está a cinco pontos, e o Galo está a oito do Flamengo, sétimo colocado e último da zona de classificação.

No primeiro turno, os dois times enfrentaram-se no Independência. O Atlético-PR venceu por 1 a 0, gol marcado pelo lateral-esquerdo Sidcley, após falha do zagueiro Felipe Santana. O Furacão estava com um jogador a menos, pois Lucho Gonzalez foi expulso no primeiro tempo.

Com dúvidas, Fabiano Soares leva escalação do jogo para o vestiário

Para o Atlético-PR vencer tornou-se uma obrigação no Campeonato Brasileiro. O Furacão tem apenas duas vitórias em seis jogos no returno do Brasileirão. Para um time que planeja Libertadores em 2018, ganhar do Atlético-MG precisa virar quase uma obsessão.

Pensando no time para domingo, técnico Fabiano Soares trabalhou durante a semana e deparou-se com desfalques importantes. O zagueiro Paulo André e o meia Nikão não participaram de nenhuma atividade e viraram dúvidas para o jogo. Caso eles não joguem, Wanderson deve ocupar a vaga na defesa. Já no meio-campo, Lucho Gonzalez, Matheus Rossetto e Sidcley disputam a posição.

"Eu acompanho esta dúvida. O Lucho é um exemplo para o clube, para o time e para o elenco. Eu procuro me inspirar nele. A gente vem buscando nosso espaço. A questão de jogar fica com o professor. Tanto eu quanto o Lucho, quem jogar vai dar conta do recado", declarou Matheus Rossetto, sobre a disputa da vaga no meio com Lucho Gonzalez.

Oswaldo de Oliveira estreia no Galo e dá chance a Robinho

A semana do Atlético-MG não poderia ter sido mais agitada. Após a demissão de Rogério Micale, Oswaldo de Oliveira foi contratado e teve a semana para afiar as esporas do Galo para o jogo deste domingo.

Em relação ao jogo contra o Vitória, na última rodada, Oswaldo de Oliveira perdeu o meia Luan. Jogador que precisa de cuidados físicos especiais foi poupado dos treinamentos da semana e da partida de hoje. Robinho, que frequentava o banco de reservas com o treinador anterior ganha a oportunidade.

Elias retorna ao setor de marcação e fará dupla com Adilson. Para o Atlético, a vitória é importante, pois além de seguir na briga por uma das vagas da Libertadores 2018, afasta o time da zona de rebaixamento. Hoje, a distância do Galo para o São Paulo, primeiro do Z-4 é de apenas três pontos.

"Pela minha experiência, tenho certeza que vamos ter um time muito competitivo e lutar muito para fazer um bom jogo e vencer. Preciso resgatar jogadores que tenham qualidade e não passam por momento de muita confiança. Eu tenho trabalhado bastante nesse sentido", disse Oswaldo de Oliveira, sobre o trabalho da semana.