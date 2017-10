Semifinais da Copa Paulo Sant'Ana apresentam clássico e disputa por vaga nacional

Lobo é semifinalista ao eliminar Guarany de Bagé no estádio Estrela D'Alva (Foto: Tales Leal / E.C. Pelotas)

O futebol gaúcho não parou no segundo semestre para equipes do sul ao norte do estado. Apesar das despesas e das dificuldades financeiras da maioria dos clubes participantes, quatro deles estão na disputa pelo título após a fase de quartas de final. O Pelotas, o São José, o Cruzeiro e o Aimoré são os semifinalistas.

Com direito a clássico local, Cruzeiro e São José se enfrentam em um lado do chaveamento. Do outro, o Pelotas está sedento por vaga na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro, quando encara o Aimoré, outro postulante às concorridas vagas.

O São José passou pelo Internacional, equipe que foi a campeã da Terceira Divisão Gaúcha deste ano. Com seu time basicamente sub-23, o Colorado era dos concorrentes à conquista, mas o qualificado Zeca passou com duas vitórias e o expressivo placar agregado de 6 a 1. Foram um marcador de 3 a 0 no estádio Passo D'Areia e outra vitória por 3 a 1 no estádio Morada dos Quero Queros, o centro de treinamentos do Colorado.

São José e Cruzeiro decidiram o título da Supercopa Gaúcha em 2015. Na ocasião, melhor para o Zeca que sagrou-se o grande campeão ao empatar em casa por 1 a 1. Com um certo clima de revanche, os clubes azuis da região metropolitana estão novamente frente a frente.

Se o São José eliminou o gigante Internacional, o Cruzeiro sacou o monumental Grêmio. A equipe de transição com os jovens atletas do Tricolor foi superada em ambos os jogos. Os placares foram no aperto de 3 a 2 para o time que sedia seus jogos em Gravataí e espera a conclusão de sua nova arena em Cachoeirinha. Na partida da volta, destaque para o jogador França, que balançou as redes duas vezes pelo Cruzeirinho.

Do outro lado da chave, o Pelotas passou sufoco, mas eliminou o Guarany de Bagé. Empate por 1 a 1 no estádio da Boca do Lobo e tudo para ser decidido na Rainha da Fronteira, no estádio Estrela D'Alva em Bagé. Não faltou chuva, gramado pesado, quase impraticável ao esporte, mas o Lobão colocou a bola na rede duas vezes no segundo tempo. Na verdade, um gol contra e outro do artilheiro do time, Paulinho Simionatto. O Guarany apenas descontou com seu destaque Thiago Saraçol. 2 a 1 e classificação áureo-cerúlea.

Na semifinal, o adversário do Pelotas é o Aimoré. No jogo de ida, o placar foi de 1 a 1 no histórico estádio Cristo Rei em São Leopoldo. Na volta no grande Colosso da Lagoa de Erechim, o Ypiranga saiu na frente com gol de Paredes, mas o Índio Capilé chegou à igualdade nos instantes finais. Com placares iguais na ida e na volta, decisão por pênaltis.

Os goleiros bem que fizeram seus trabalhos, mas o Aimoré converteu quatro contra três do Ypiranga e foi o vencedor. Nicolas defendeu duas cobranças para ser decisivo nos pênaltis. Na fase semifinal, o primeiro jogo ocorre na Boca do Lobo. A volta será no estádio Cristo Rei.

A Federação Gaúcha de Futebol, entidade com trabalhos ao longo do calendário para definir as datas dos confrontos, deve anunciar em breve a tabela dos confrontos com dia e horário marcados.

A princípio:

São José x Cruzeiro - 07/10 - Passo D'Areia

Cruzeiro x São José - 15/10 - Vieirão

Pelotas x Aimoré - 08/10 - Boca do Lobo

Aimoré x Pelotas - 15/10 - Cristo Rei