Com objetivos opostos, Brasil de Pelotas e Juventude duelam em clássico gaúcho pela Série B

INCIDENCIAS: Partida válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Bento Freitas, em Pelotas

Um duelo importante para ambos os times. Dentro da Série B, cada ponto daqui para frente conta muito nas lutas e nos objetivos. O Brasil de Pelotas recebe o Juventude pela 28ª rodada da Série B. O duelo acontece às 21h30 desta terça-feira (3), no estádio Bento Freitas em Pelotas. O Xavante busca distância da zona do rebaixamento, tarefa que não tem sido fácil nas últimas rodadas. O Esmeraldino quer regressar ao G-4 do Campeonato Brasileiro da segunda divisão.

Na última partida de cada equipe, o Juventude venceu o Paysandu em casa por 1 a 0, com gol marcado no finalzinho do tempo. Enquanto isso, a regra se deu ao contrário com o Brasil. O Xavante vencia seu compromisso diante do Vila Nova e sofreu o empate na marca dos 37 minutos da etapa final. Com o empate, apenas três pontos separaram o Rubro-Negro da temível zona do rebaixamento.

Leandro Leite e Rafinha voltam ao time

O Brasil não vem em uma boa sequência de resultados. O técnico Clemer havia dado ânimo e melhoras na produção da equipe xavante, mas nas últimas duas rodadas, uma derrota para Luverdense em casa e o empate contra o Vila Nova. É preciso voltar a vencer dentro de uma tabela complicada. O Rubro-Negro passa por um furacão de jogos difíceis. Após o clássico gaúcho contra o Juventude, encara o Internacional no Beira-Rio e o América-MG em Pelotas.

Para compor o time diante dos jaconeros, Clemer tem duas voltas importantes. O volante Leandro Leite e o meia Rafinha treinaram normalmente na véspera do embate. João Afonso deve perder a vaga de titular.

O provável Brasil a campo tem: Marcelo Pitol; Eder Sciola, Leandro Camilo, Teco e Breno; Leandro Leite, Itaqui, Rafinha, Marcinho, Misael e Lincom.

Para o torcedor conferir a partida, os ingressos ficaram no preço de 30 reais com mais dois quilos de alimento não perecível. É a chamada promoção do ingresso solidário do Xavante. No primeiro turno, o Brasil venceu o Juventude por 2 a 1 em Caxias do Sul.

Juventude em busca do retorno ao G-4

O Esmeraldino da serra gaúcha soma 45 pontos e está a apenas um fora do G-4, o grupo de acesso para Série A. Ocupando a sexta colocação ao lado do Ceará, uma vitória em Pelotas pode servir para o reingresso no grupo de classificados. Como desfalque, o lateral-esquerdo Pará sentiu a coxa contra o Paysandu e não está relacionado para esta partida. Ele realizou exames nesta segunda-feira. O volante Mateus Santana e o zagueiro Maurício são as alternativas para o técnico Gilmar Dal Pozzo.

O treinador completa 100 jogos de Série B. Gilmar acumula bons números na competição: 99 jogos, 46 vitórias, 34 empates e 19 derrotas. Com isso, soma 57,91% de aproveitamento. Para auxiliar o treinador, uma das esperanças é o atacante Wesley Natã. Atleta de bom nível técnico e posicionamento, ele tem o trabalho de ajudar a abastecer o artilheiro do time, Tiago Marques, peça fundamental para colocar a bola na rede.