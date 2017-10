Resultado Cruzeiro x Ponte Preta no Campeonato Brasileiro (2-1)

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, disputado no Estádio Mineirão, às 16h do dia 7 de outubro.

MANOEL, QUE VOLTOU NESTE JOGO AO TIME, MARCOU O GOL DA VITÓRIA NO MINEIRÃO!

50' FIM DE PAPO NO MINEIRÃO.VITÓRIA DE VIRADA DOS MANDANTES: CRUZEIRO 2X1 PONTE PRETA!

49' Cruzeiro se segura, para garantir a vitória no seu campo de defesa. Minutos finais!

48' Escanteio para o Cruzeiro!

47' Com um jogador a mais, o Cruzeiro aproveita o fim do jogo para administrar o tempo.

46' PÚBLICO E RENDA

Público Presente: 15.397

Público Pagante: 13.292

Renda: R$ 257.798,00

45' Mais 5 minutos de acréscimos!

44' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO

Sai: Rafinha

Entra:Elber

43' Rafinha sai de campo carregado por problema na perna esquerda. Companheiros o levam para fora de campo, enquanto o Cruzeiro muda pela terceira vez.

41' TRAPALHADA E EXPULSÃO

Rafinha sofre falta de Elton no meio-campo. O árbitro marca e pune primeiro Lucca. Se corrigindo ele anula o cartão para o atacante e dá para Elton que já tinha e foi expulso!



DECISIVO! Thiago Neves marcou o gol de empate do Cruzeiro no jogo!

39' Elton sobe mais que todo mundo na cobrança, e quase marca o gol de empate!

38' Falta para a Ponte. Na cobrança, a zaga afasta e a bola vai para escanteio.

37' CARTÃO AMARELO para Elton por segurar Hudson no meio-campo.

36' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO

Sai: Alisson

Entra: Lucas Romero

32' CARTÃO AMARELO para Hudson, por falta no meio-campo!

32' MILAGRE DE RAFAEL!

Sheik bate de fora da área com perigo e o goleiro do Cruzeiro opera um milagre no Mineirão!

30' Após cobrança de escanteio de Thiago Neves, Manoel sobe sozinho no meio da área e toca de cabeça, no canto esquerdo de Aranha.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO CRUZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! MANOEEEEEEEEEEL!

29' SEGUE A PRESSÃO DO CRUZEIRO!

Rafinha enfileirou marcadores e tocou para Thiago Neves que bateu em cima de aranha. Escanteio!

27' Alisson finaliza da intermediária, Aranha defende mas dá rebote e de cabeça TN30 mandou para o fundo das redes! Cruzeiro 1x1 Ponte Preta!

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIROOOOO! THIAGO NEVES!

27' SUBSTITUIÇÃO NO PONTE PRETA

Sai: Wendel

Entra: Mendoza

25' Escanteio pra Ponte cobrado direto pra fora!

25' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO

Sai: Rafael Sobis

Entra: Rafael Marques

22' Contra-ataque da Ponte, Elton tenta o toque a frente, mas o ataque da Macaca estava em impedimento.

19' Luan Peres x Rafinha agora! O meia do Cruzeiro tentou e duas vezes o zagueiro afastou o perigo.

18' Na cobrança, Aranha afasta o perigo.

17' Escanteio para o Cruzeiro.

16' Na cobrança a zaga afasta, mas no rebote Thiago Neves chuta e Luan Peres salva a Ponte no Mineirão!

15' Escanteio para o Cruzeiro, após finalização de Thiago Neves!

14' Elton tenta achar Emerson Sheik na frente, mas a bola foi forte demais e Rafael ficou com ela.

14' Danilo cruza bola para Lucca que não consegue matar a bola que se perde pela linha de fundo.

13' Nino Paraíba tira a bola, após cobrança de falta!

12' CARTÃO AMARELO para Diogo Barbosa, por reclamação.

11' SUBSTITUIÇÃO NA PONTE PRETA

Sai: Jean Patrick

Entra: Fernando Bob

Cruzeiro bem diferente neste começo de 2º tempo. Empurra e pressiona a Ponte, além de botar a bola no chão e pensar suas jogadas.

06' Alisson levanta bola pra grande área, mas Aranha absoluto ficou com ela.

05' Na cobrança a zaga afasta o perigo!

05' Alisson toca para Thiago Neves que bate cruzado a bola resvala na zaga e sai. Escanteio.

04' Thiago Neves cobra, Digão tenta de cabeça, mas Aranha pega a bola.

03' PRESSÃO DO CRUZEIRO! Escanteio pela direita!

02' Rafinha faz linda jogada pelo lado direito, driblou e cruzou para a área mas não tinha ninguém para completar!

02' Cruzeiro parece que vai estar mais no ataque no segundo tempo. A Ponte ficará nos contra-ataques.

A BOLA VOLTA A ROLAR NO MINEIRÃO. SEGUNDO TEMPO DE CRUZEIRO 0X1 PONTE PRETA!



Bonita foto do Mineirão neste jogo entre Cruzeiro x Ponte Preta(Foto: @mineirao)



Danilo Barcelos, que já passou por América-MG e Atlético-MG, marcou mais um no Cruzeiro e vai dando a vitória pra Ponte até aqui!

INTERVALO

Jogo fraco até agora. Equipes pouco assustaram, e Ponte abriu o placar com o lance pontual do pênalti.

INTERVALO

Danilo: "Muito feliz de voltar ao Mineirão. Sempre um prazer jogar aqui nesse palco"

INTERVALO

Henrique: "Eles vieram marcando do meio para trás, fecharam o centro do campo. A gente tem que ter velocidade, calma na troca de passes. Não adianta ter 70% de posse se a bola está rodando mais aqui atrás"

51' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! CRUZEIRO 0X1 PONTE PRETA!

49' Cruzamento do ataque do Cruzeiro, Luan Peres tenta o corte, e a bola vai para trás, nas mãos de Aranha.

48' Alisson tenta pela esquerda, cruza e Marllon afasta o perigo!

47' QUASE O EMPATE DO CRUZEIRO

Henrique finaliza da intermediária e a bola passa tirando tinta pela direita do gol de Aranha!

45' Tudo bem com Jean Patrick. Tá de volta ao jogo.

45' Mais 6 minutos de acréscimos!

44' Jean Patrick sai de carrinho maca.

43' CARTÃO AMARELO

Para Thiago Neves por falta em Jean Patrick.

42' SAIU A PRIMEIRA FINALIZAÇÃO DO CRUZEIRO

Hudson tentou surpreender Aranha, que estava ligado e ficou com ela!

41' Escanteio para o Cruzeiro. Na cobrança, Aranha sai de soco e afasta o perigo.

40' Contra-ataque da Ponte. Sheik recebe na direita e lança para a esquerda. Lucca domina e ajeita para Danilo Barcelos, que bate colocado. Goleiro do Cruzeiro encaixa.

38' Alisson recebe lançamento de Hudson, mas estava em posição irregular segundo a arbitragem!

35' Lucca acha Danilo na velocidade e dentro da grande área, Hudson rouba no carrinho o que seria o segundo gol dos visitantes.



O Pênalti de Rafael em Lucca no detalhe (Foto: @mineirao)

30' Mais um jogador da Ponte caído no campo. O problema agora é com Danilo Barcelos, que até tirou a caneleira da perna esquerda. Ele sente dores depois de uma dividida com Rafael Sóbis.

28' Jogadores estão bem e já voltaram ao campo de jogo.

28' Jogo parado para atendimento de Lucca, que sentiu em jogada cabeça com cabeça com Digão.

27' Diogo Barbosa cruza para a grande área, Rafinha tenta disputar a bola e se joga pedindo pênalti.

27' FINALIZAÇÕES

Cruzeiro: 0

Ponte Preta: 1

25' Pela direita, primeira Rafinha tenta a joga mas é desarmado pela zaga. Na sobra, Ezequiel também tentou, mas saiu com bola e tudo.

23' Na cobrança, o árbitro pega falta de Digão em Aranha.

22' Falta de Élton em Rafinha, pelo lado direito. Falta perigosa!

21' Lucca é lançado pelo meio, disputa bola com Digão, cai e o árbitro manda seguir o jogo.

20' POSSE DE BOLA

Cruzeiro 73%

Ponte Preta: 27%

17' CARTÃO AMARELO

Para Rafinha por falta em Lucca.

17' Na cobrança, Aranha soca para longe.

16' Diogo Barbosa tabela com Sobis pela esquerda, o camisa 7 cruza e a zaga afasta. Escanteio.

15' Hudson levanta a bola para a grande área, mas Marllon afasta o perigo!

14' Mais uma vez a Ponte marca de pênalti sobre o Cruzeiro. No primeiro turno, no Moisés Lucarelli, Lucca fez, da marca da cal, o gol da vitória.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DA PONTE PRETA! Danilo Barcelos desloca Rafael, bate no ângulo e abre o placar no Mineirão!

11' Diogo Barbosa recua bola perigosa, curta e Rafael faz pênalti em Lucca!

11' PÊNALTI PARA A PONTE PRETA!

10' Hudson acerta Jean Patrick e comete falta no campo de defesa dos paulistas.

09' Henrique tenta o lançamento para Rafael Sobis, mas exagera na força e ela se perde pela linha de fundo. Segue 0x0.

08' Artur já começa o tratamento com gelo no banco de reservas. Sentiu a parte posterior da coxa o jogador.

06' SUBSTITUIÇÃO NA PONTE PRETA

Sai: Artur

Entra: Yago

06' Artur que voltava neste jogo ao time, sai de carrinho maca e será substituído mesmo.

05' Artur cai no gramado. Jogador já será substituído!

04' Rafinha é lançado na direita, mas a bola foi forte demais. Tiro de meta.

04' Cruzeiro troca passes no seu campo de defesa, com a Ponte esperando no meio campo para dar combate.

02' Tudo bem com o jogador celeste. A bola volta a rolar.

02' Artur atinge Rafinha. Jogo parado.

01' Alisson e Diogo Barbosa fazem boa jogada pela esquerda, o lateral leva no fundo e cruza, mas ninguém aparece na grande área.

BOLA ROLANDO NO MINEIRÃO: CRUZEIRO X PONTE PRETA PELO CAMPEONATO BRASILEIRO, 28º RODADA!

Público no Mineirão para Cruzeiro x Ponte. #CruVAVEL #PonVAVEL

HINO NACIONAL BRASILEIRO SENDO TOCADO NO MINEIRÃO NESTE MOMENTO.

EQUIPES ENTRANDO NO GRAMADO DO MINEIRÃO!

Neste ano, Rafael fez 29 jogos:



Campeonato Brasileiro: 2

Copa do Brasil: 7

Campeonato Mineiro: 14

Primeira Liga: 4



#CruVAVEL (Isabelly Morais:‏ @isabellymoraiis)

PRÉ-JOGO: No primeiro turno, as equipes se enfrentaram no Majestoso. Deu Ponte, por 1 a 0, gol marcado por Lucca.

Manoel em 2017 #CruVAVEL



19.04: fratura no pé contra SP, na CdB

30.07: retorno contra VIT, no BR, e nova parada

07.10: novo retorno

(Isabelly Morais‏ @isabellymoraiis)

Aquecimento terminou! Equipes já voltaram para os vestiários.



Vista de dentro do gramado do Mineirão! Torcida chegando para a partida de hoje #CruVAVEL (Foto: @Mineirao)



A Ponte também faz seu trabalho de aquecimento no gramado!



Cruzeiro no aquecimento!



Jair e Eleni vieram de Campinas. Estão visitando o Mineirão pela 1° vez e são os únicos torcedores da Ponte até agora por aqui.

O jogo entre Cruzeiro e Ponte foi antecipado para este sábado, por causa da montagem do palco que vai receber o show de ex-beatle Paul McCartney, no dia 17, no Gigante da Pampulha.

A Ponte também está definida para a partida no Mineirão (foto:@Mineirao)

Cruzeiro escalado para a partida (foto: @Mineirao)

Boa tarde torcedor! A partir de agora vamos juntos acompanhar tudo que acontecerá no jogo entre Cruzeiro e Ponte Preta, pelo Brasileirão!

Torcedor, voltaremos mais parte para trazer tudo para você sobre o jogo entre Cruzeiro x Ponte Preta ao vivo, no Mineirão, pela 38ª rodada do Brasileirão. Até lá!

ESSES 11, EDUARDO?

Provável escalação da Ponte Preta para o jogo: Aranha, Nino Paraíba, Marllon, Luan Peres e Artur; Fernando Bob; Emerson Sheik, Jean Patrick, Wendel e Danilo Barcelos; Emerson Sheik e Lucca.

CRUZEIRO x PONTE PRETA NO BRASILEIRÃO!



Cruzeiro: 10 vitórias

Empates: 3

Ponte Preta: 6 vitórias

FALA, MARLLON!

“Será um jogo difícil, fora de casa, mas estamos fazendo uma boa semana. A cada dia estamos buscando aos poucos, com os pés no chão, e é chegar lá e manter o trabalho que o Eduardo Baptista vem falando conosco, para fazermos um bom jogo”, concluiu o defensor.

O zagueiro Marllon, em entrevista durante a semana, afirmou que sabe que não será um duelo fácil, já que o Cruzeiro é um time forte em seus domínios.

Marllon não espera jogo fácil contra o campeão da Copa do Brasil (Foto: PontePress/FábioLeoni)

A última partida da Ponte foi uma importante vitória diante do Flamengo, por 1 a 0, em casa. Esse resultado, inclusive, foi favorável ao Cruzeiro, que cairia uma posição em caso de vitória rubro-negra.

NA TABELA!

O Cruzeiro é o quinto colocado, com 41 pontos. Já a Ponte Preta tenta se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. O time de Campinas tem 31 pontos e está em 15º lugar na tabela.

ISSO MESMO, SIDNEI?

O provável time titular do Cruzeiro é: Rafael; Ezequiel, Digão, Manoel e Diogo Barbosa; Hudson, Henrique, Rafinha e Thiago Neves; Alisson e Rafael Sobis.

MANOEL DE VOLTA!

Depois de dois meses se recuperando de uma lesão no pé esquerdo, Manoel vai voltar ao time titular do Cruzeiro. A última partida do defensor pela Raposa foi no final de julho, no empate sem gols com o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro.

Após dois meses parado, Manoel está de volta ao time celeste (Foto: Manoel Pedro Vilela / Light Press/Cruzeiro)

Itair Machado já foi indicado como "homem forte" do futebol da Raposa, pelo novo presidente. Fato que fez seu aliado político Gilvan de Pinho Tavares, atual presidente da Raposa, romper a parceria.

BASTIDORES AGITADOS!

Nesta semana, o Cruzeiro conheceu seu novo presidente. Trata-se de Wagner Pires de Sá. O clube, também, já começou a ter baixas para o ano que vem: os dirigentes Bruno Vicintin e Tinga confirmaram sua saída do clube - no caso de Tinga, o vínculo continuará até o fim de 2017.

O último jogo do Cruzeiro no Brasileirão foi o empate por 1 a 1 com o Corinthians, também no Mineirão, no último domingo (2).

MAIS DESFALQUES...

Outra baixa importante é meio-campista Robinho. O clube confirmou que o jogador teve constatado uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e para por tempo indeterminado.

ZAGA MODIFICADA!

O zagueiro Léo, com um desgaste muscular, foi poupado pela comissão. O jovem defensor Murilo sentiu incômodos na panturrilha ao longo da semana e também não foi relacionado para o jogo. DIgão e Manoel vão formar a zaga titular da Raposa contra a Macaca.

MAIS PROBLEMAS!

O goleiro Fábio também não esteve na Toca da Raposa durante a semana, já que precisou passar por uma bateria de exames pessoais. O arqueiro deve retornar somente na semana que vem.

Sidnei Lobo estará na área técnica do Cruzeiro, substituindo Mano Menezes (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

MANO FORA!

Os donos da casa vêm com mudanças até no banco de reservas. Por conta de um tratamento médico, Mano Menezes não está na área técnica do jogo. Sidnei Lobo, seu auxiliar, comandará mais uma vez a Raposa.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Acompanhe, a partir de agora, as principais informações do jogo entre Cruzeiro e Ponte Preta ao vivo, que se enfrentam na tarde deste sábado (7), às 16h, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Fique conosco nesta transmissão!