Resultado Atlético-MG x São Paulo  no Campeonato Brasileiro (1-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, sendo disputada na Arena Independência, em Belo Horizonte, em Minas Gerais

Obrigado a todos que acompanharam mais uma transmissão, fique ligado que daqui a pouco tem o pós jogo! Até a próxima!

Já o São Paulo fica na 14ª colocação com 31 pontos, na próxima rodada a equipe recebe o Atlético-PR no Pacaembu

Com o resultado, o Atlético-MG fica em 8º lugar com 37 pontos. Na próxima rodada enfrenta o Sport na Ilha do Retiro

48' FINAL DE JOGO!!!!! VITÓRIA DO ATLÉTICO-MG!!!!!

47' Júnior Tavares cobra falta, Rafael Moura corta pra escanteio. Último lance do jogo!!

45' UUUUUUUH Otero cobra falta, a bola bateu na rede por cima do gol. Quase o galo faz o segundo!

45' Três minutos de acréscimo

44' Otero recebeu no meio, cortou para direita e recebeu falta perigosa

40' Shaylon cobra falta na grande área Victor saiu do gol e fez a defesa

39' Júnior Tavares na linha de fundo cruzou, a zaga afastou para escanteio

37' SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALVA MILITÃO Rafael Moura deu um lindo passe para Robinho que driblou o goleiro e na hora de fazer o gol, Militão chegou rasgando

36' Substituição no Atlético-MG. Sai: Valdivia. Entra: Clayton

35' Otero bateu de fora da área, a bola passou perto do gol de Sidão

31' Substituição no Atlético-MG Sai: Fred. Entra: Rafael Moura

29' VICTOR DE NOVO!!!! Maicosuel cruzou pela esquerda, a bola passou por todo mundo e ia parar no fundo da rede, mas Victor conseguiu fazer a defesa

28' SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALVA VICTOR Shaylon deu um lindo lançamento para Lucas Pratto que cabeceou sozinho dentro da área, como manda o figurino, mas o goleiro do Atlético-MG fez uma defesa espetacular

27' Valdivia recebeu de Fábio Santos e chutou por cima do gol, sem perigo

25' IIIIH RAPAZ Shaylon cobrou falta, Militão cabeceou em cima de Felipe Santana, os jogadores do São Paulo ficam pedindo toque de mão, mas nada foi marcado

23' Substituição dupla no São Paulo: Saem: Lucas Fernandes e Hernanes Entram: Shaylon e Maicosuel

21' SIDÃO DE NOVO!!!!!! Em cobrança de escanteio Felipe Santana cabeceou, Sidão defendeu e no rebote o zagueiro finalizou e Sidão salvou o segundo gol em cima da linha

20' SIDÃAAAAAO SALVA O SÃO PAULO!!!! Em cobrança de falta ensaiada, Otero aproveitou a falha da defesa e bateu cruzado, Sidão fez linda defesa

19' Substituição no Atlético-MG Sai: Cazares. Entra: Otero

17' NÃAAAAAAAAAAO CAZARES!! Valdivia puxou contra-ataque 2 x 2 e rolou para Cazares que invadiu a área e deixou Petros dominar a bola. Grande chance perdida

16' Jr Tavares cobrou escanteio, a bola passou por todo mundo e ficou com Fábio Santos, o qual lançou para Valdivia buscando um contra-golpe, mas a cobertura chegou antes

15' Lucas Fernandes levanta na área, Roger corta para escanteio

12'UUUUUUUH Em cruzamento pela esquerda Lucas Pratto cabeceou sozinho e Victor fez boa defesa

11' Valdivia tabelou com Cazares recebeu na meia-lua e ficou caído no chão pedindo falta, o árbitro mandou seguir

PÊNALTI PERFEITO Fábio Santos cobrou rasteiro no canto esquerdo do goleiro, o qual acertou o canto, mas não conseguiu chegar na bola que entrou na 'bocheca da rede' Aberto o placar!

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG!!!!!! FÁBIO SANTOS!!!

5' PÊNALTIIIIIIIII PARA O ATLÉTICO-MG!!! Marcos Rocha cobrou lateral na área, Bruno Alves empurrou Valdivia e o juiz apontou para a cal

2' Gomez arriscou de longe, sem perigo para Victor

1' Adílson tabelou com Robinho, mas o atacante estava em posição irregular

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Times em campo!! vai começar a etapa final

47' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!!!!

44' SIDÃAAAAAO!!! Valdivia limpou da entrada da área e mandou uma bomba, o goleiro do tricolor fez boa defesa

40' Marcos Rocha cruza na área, Militão sobe antes que Fred e corta

36' Após cruzamento na pequena área, Robinho encosta de peito e Fábio Santos chuta mal, perdendo boa chance

34' Partida cai de ritmo e intensidade neste momento, contudo a torcida alvinegra tenta incentivar a equipe

32' Apesar do contra-golpe ser a principal arma, os visitantes não furam o bloqueio defensivo atleticano

30' UHHHHHHHHHHH! Robinho cruza na medida e Valdivia conclui direto para fora

28' Mostrando segurança defensivamente, o Tricolor impede os ímpetos e evita que o adversário saia em vantagem

26' Torcida tenta empurrar o Galo para o primeiro gol, já o São Paulo tem boa postura defensiva

24' Lucas Fernandes recebe de longe e bate direto para fora sem assustar

23' Metade do primeiro tempo já se foi e os donos da casa seguem com mais ímpetos no confronto

21' Sem intensidade, o São Paulo observa a partida do campo de defesa e tenta buscar possibilidades de reagir

19' Lance anterior ainda gera dúvidas se a bola entrou ou não

17' Galo é amplamente superior em campo e pressiona a todo custo para sair em vantagem

15' INCRÍVEL NOVAMENTE! Após um bate-rebate na pequena área, Fred desvia e Sidão tira em cima da linha

14' UHHHHHHHH! Robinho tabela com Valdivia e manda sobre o gol com desvio na marcação

12' INCRÍVEL! Robinho finaliza cruzado e a bola cai no pé de Fred que, na pequena área e sozinho, perde uma boa chance

11' Robinho recebe passe após resvalada na entrada da área e Sidão evita o gol

9' Tentando apostar no contra-ataque, o Tricolor pouco agride no duelo

7' Apoiado pela torcida, o Galo é mais incisivo e busca espaços para furar o bloqueio adversário

5' Sem criatividade, os times ainda não chegaram com perigo na partida

4' Jogo é bastante parelho até o momento e com as equipes procurando alternativas para atacar

3' Valdivia tenta fazer boa jogada com Robinho, mas a marcação tira bem o perigo

2' Atlético reage e vai para cima tentando chegar ao ataque para motivar a torcida

1' Mesmo fora de casa, o São Paulo inicia pressionando, porém sem poder criativo

0' Bola rolando na Arena Independência para Atlético-MG x São Paulo! Saída de bola é dos paulistas

21:45 Um minuto de silêncio será respeitado às vítimas de Janaúba e Tia Célia, que cuidava dos mascotinhos do Galo

21:44 Tudo pronto para o apito inicial! Vai começar a partida

21:43 Times perfilaram para execução do hino nacional. Já já começará o jogo

21:42 EQUIPES NO GRAMADO! Atlético-MG de alvinegro e São Paulo de branco

21:40 Na última vez que duelaram em Minas Gerais, ano passado, vitória do São Paulo por 2 a 1

21:37 Falta muito pouco! Acompanhe a partida em tempo real conosco

21:34 A arbitragem do confronto é formada por catarinenses e com Heber Roberto Lopes no comando. Os auxiliares serão Helton Nunes e Thiaggo Americano Labes, todos do quadro da CBF

21:31 Siga todos os detalhes conosco em instantes! Não saia daqui

21:28 Jogadores são-paulinos retornaram ao vestiário! Já já a bola vai rolar na Arena Independência

21:25 Atlético busca retomar o caminho das vitórias depois de quase dois meses na condição de mandante. A última foi diante do Flamengo, no dia 13 de agosto

21:22 Abrindo a 27ª rodada, às 19h30, Atlético-PR e Atlético-GO duelaram e ficaram no empate em 2 a 2

21:19 Elenco atleticano sobe ao gramado com muita festa do público nas arquibancadas

21:16 Após primeiro turno ruim, que o deixou ocupando as posições da tabela, o Tricolor Paulista se recupera e tem a sexta melhor campanha do segundo

21:13 Últimos dez jogos entre as equipes são de bastante equilíbrio: cinco vitórias para cada lado

21:10 Gilberto continua sem ser opção no São Paulo! Atacante sofreu uma contratura na coxa esquerda e sequer está no banco

21:07 Jogadores tricolores também vão trabalhar dentro de campo antes do duelo

21:04 Agora é a vez de Victor e Uilson subirem ao gramado para realizar o último aquecimento

21:01 Goleiros Sidão e Denis sobem ao campo de jogo para aquecer antes da bola rolar

20:58 Reservas dos alvinegros: Uilson, Cleiton, Alex Silva, Mansur, Leonan, Bremer, Matheus Mancini, Yago, Otero, Marlone, Clayton e Rafael Moura

20:56 ATLÉTICO-MG DEFINIDO! Sem novidades conforme esperado, Galo está confirmado para a partida com: Victor; Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Roger Bernardo, Adílson, Valdívia e Cazares; Fred e Robinho

20:53 Banco são-paulino: Denis, Lugano, Aderlan, Edimar, Buffarini, Paulo Bóia, Araruna, Jucilei, Marcinho, Maicosuel, Thomaz e Shaylon

20:51 SÃO PAULO ESCALADO! Tricolor vai a campo logo mais com: Sidão; Éder Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Petros, Hernanes, Gomez, Marcos Guilherme e Lucas Fernandes; Lucas Pratto

20:48 Foram quase 10 mil ingressos vendidos antecipadamente, deixando a movimentação pouco intensa

20:45 Em confronto de opostos, os times se enfrentam em uma hora. Até o momento, público ainda é tímido na Arena Independência

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, a partir de agora, os principais detalhes do jogo entre Atlético-MG x São Paulo ao vivo. A bola rola às 21h45, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco!

As novidades do time são o lateral-esquerdo Júnior Tavares, que cumpriu suspensão contra o Sport, e retorna a titularidade no lugar de Edimar, e o zagueiro Rodrigo Caio, que serviu a Seleção Brasileira, e encontrará a delegação tricolor em Belo Horizonte.

Em relação a última partida, contra o Sport, no Morumbi, Dorival não terá Cueva e Arboleda, que foram convocados pelas seleções peruana e equatoriana, respectivamente, além do atacante Gilberto, que foi vetado pelo departamento médico com uma contratura na coxa esquerda.

Visando manter o bom momento no Campeonato Brasileiro, o São Paulo deixou a capital paulista, após realizar o último treino antes do embarque para Belo Horizonte. O técnico Dorival Júnior seguiu para BH com 22 jogadores na delegação. Contudo, o treinador tem desfalques importantes para o jogo contra o Atlético.

O zagueiro Leonardo Silva e o meia-atacante Luan, entregues ao departamento médico, seguem de fora da equipe. O meia Otero, que serviu a Venezuela nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, retornará a tempo, e ficará no banco de reservas.

Dentro de campo, Oswaldo terá de volta o lateral-direito Marcos Rocha. O camisa 2 ficou fora do time por quase um mês, após se lesionar no confronto contra o Avaí, em Florianópolis. Por outro lado, o volante Elias é o desfalque, pois está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Roger Bernardo ganhou a vaga e atuará ao lado de Adilson.

O técnico Oswaldo de Oliveira estreou pelo Atlético-MG, na semana passada, com vitória sobre o Atlético-PR, por 2 a 0. O resultado foi importante e manteve a boa campanha do Galo jogando fora de casa. Porém, o comandante alvinegro fará a estreia no Independência contra o São Paulo, time pelo qual foi técnico entre 2002 e 2003.

UGalo venceu o São Paulo no primeiro turno (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)



No jogo do primeiro turno entre Atlético-MG e São Paulo, os mineiros saíram vitoriosos: 2 a 1, em pleno Morumbi.

Na última rodada, ambos os times venceram. O Galo foi à Arena da Baixada e derrotou o Atlético-PR por 2 a 0. Já o São Paulo bateu o Sport, no Morumbi, por 1 a 0.

O Atlético é o novo colocado, com 34 pontos, enquanto o São Paulo, que tem 31 pontos, encontra-se na 14ª posição.