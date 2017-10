Com metas distintas, Chapecoense e Flamengo se enfrentam no Campeonato Brasileiro

Em situações e lados opostos na tabela, Chapecoense e Flamengo se enfrentam na Arena Condá neste domingo (15). Após tropeço diante do Botafogo, o Verdão do Oeste tenta retomar a boa sequência iniciada há quatro jogos no Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo, que vive momento conturbado, precisa vencer para não se afastar da briga pela Libertadores e reconquistar a confiança do torcedor.

Este será o quarto confronto entre Chape e Fla em 2017 - neste ano, as equipes já se enfrentaram uma vez no primeiro turno do Brasileiro, além de outros dois duelos pela Sul-Americana. Em duas vezes dessas três ocasiões, o Flamengo goleou a equipe catarinense: 5 a 1 no Brasileiro e 4 a 0 na Sul-Americana; a outra partida terminou empatada em 0 a 0.

A Chapecoense figura na 13ª colocação do Brasileiro, ocupando a última vaga de classificação para a Sul-Americana de 2018; além disso, o Verdão está empatado em números de pontos com outros quatro clubes, com 32 pontos. Por outro lado, o Flamengo ocupa o sétimo lugar com 40 pontos, ocupando a última vaga de acesso à pré-Libertadores. A bola rola às 17h na Arena Condá, e você poderá acompanhar tudo ao vivo pela VAVEL Brasil.

Chape busca afirmação para garantir classificação à Sul-Americana

Após a derrota para o Botafogo e a quebra da invencibilidade - o clube vinha em bom momento e não perdia há três jogos -, a Chapecoense precisa vencer o duelo contra o Flamengo para não deixar a zona de classificação à Sul-Americana de 2018.

Com diversos contratos terminando em 2017, a Chapecoense se voltou para questões extracampo nesta última semana. A diretoria renovou com o volante Amaral e confirmou a permanência de Luiz Otávio e Lucas Marques.

+ Após sofrer virada nos acréscimos, Emerson Cris lamenta: "Empate seria mais justo"

Grolli está fora da partida contra o Flamengo; xará Douglas o substituirá. (Foto: Getty Images/Alexandre Loureiro)

Para a partida, o técnico Emerson Cris não poderá contar com o volante Moisés Ribeiro, suspenso; o comandante estuda a entrada de Elicarlos na vaga, com Amaral correndo por fora. Outra mudança nos em relação aos titulares que enfrentaram o Botafogo é a presença do zagueiro Douglas, que entra no lugar do xará Douglas Grolli.

Em entrevista na sexta-feira, o treinador do Verdão do Oeste falou brevemente sobre o jogo contra o Flamengo e alertou sua equipe. "O Flamengo é um adversário dificílimo pelo nível dos jogadores, mas os conhecemos. Temos que estudar melhor para fazer um bom jogo", afirmou.

Desfalques da Chape: João Pedro, Neto, Lucas Marques, Moisés Ribeiro e Osman.

No Flamengo, Rueda tenta virar a chave com elenco quase completo

Após o empate no clássico contra o Fluminense na última quinta-feira (12) - o quarto jogo seguido sem vitórias do Flamengo - parte da torcida rubro-negra parece estar impaciente com os comandados de Reinaldo Rueda.

Para reconquistar a torcida e maximizar a busca pelos resultados, o Rubro-Negro pode ir à campo com alguns de seus principais jogadores, que estão de volta - seja do departamento médico ou de compromissos com suas seleções. Com isso, o Flamengo pretende ganhar mais força nos onze iniciais com os retornos de Cuéllar, Diego e Guerrero; Arão também volta ao time titular.

+ Cuéllar admite insatisfação com momento conturbado do Flamengo: "Me sinto em falta com a torcida"

Cuéllar e Diego voltam à equipe titular neste domingo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Cuéllar, inclusive, foi um dos atletas a falar abertamente sobre a má fase que vive o clube carioca. Em entrevista, o volante colombiano também expôs suas expectativas pessoais para o confronto contra a Chapecoense neste domingo (15).

"A diretoria faz tudo certo. Dá as ferramentas de trabalho, mas infelizmente os resultados não vêm. Me sinto em falta com a torcida. (...) Flamengo propõe o jogo onde for jogar, não vai ser diferente em Chapecó. Temos que tentar os três pontos, para se aproximar da vaga da Libertadores, é um objetivo nosso. Não vai ser fácil, mas o time do Flamengo tem que procurar seu objetivo."

As únicas dúvidas para Rueda são as presenças (ou não) de Rodinei e Éverton Ribeiro. O técnico não descartou a hipótese de continuar usando Pará e Rodinei nas laterais esquerda e direita, respectivamente; entretanto, Renê e Trauco (laterais-esquerdos de origem) estão normalmente à disposição. No meio, Diego voltou a ser relacionado após lesão.

Desfalques do Fla: Thiago, Ederson e Vinicius Junior.