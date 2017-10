Guarani apenas empata com lanterna ABC e segue perto da zona do rebaixamento

Na noite desta terça-feira (17), Guarani e ABC empataram por 1 a 1, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Guarani saiu na frente com Richarlyson mas cedeu o empate pro ABC com gol de Vitor Júnior. Equipes ainda tiveram uma bola na trave para cada lado.

Com o resultado, o Guarani perdeu de se afastar da zona do rebaixamento, e até o final da rodada pode entrar nela, o Bugre está na 16ª colocação, com 35 pontos. O ABC, com o empate, segue na lanterna da Série B, o Alvinegro está à 13 pontos do primeiro time fora da zona. Na próxima rodada, o Guarani recebe o Juventude, no Brinco de Ouro, enquanto o ABC volta a campo, contra o Naútico, no Lacerdão.

Guarani abre o placar no inicio da partida mas leva o empate nos minutos finais

Logo no início da partida, o Guarani abriu o placar. Aos cinco minutos, Tonhão ficou indeciso em lance dentro da área, errou no corte, Caíque ganhou e cruzou rasteiro para Richarlyson empurrar para o fundo das redes.

Aos 14 minutos, Richarlyson quase ampliou. A zaga do ABC abriu espaço, e o volante arriscou de fora da área, a bola passou perto do gol. Oito minutos depois, o Guarani fez uma boa tabela pelo lado direito, Lenon cruzou, Caíque subiu e a bola desviou nas costa de Arez, assustando Edson.

No final da primeira etapa, o ABC pressionou até arrancar o empate. Em cruzamento na área, Matheus brigou na área e na sobra Fessin cabeceou por cima. Quatro minutos depois, Matheus dá um lindo passe para Arez, que cruzou errado. A bola sobrou para Vitor Júnior que finalizou com categoria para empatar o jogo.

Em segundo tempo com uma bola no travessão pra cada, placar segue empatado

O Bugre chegou assustando no início da segunda etapa. Aos seis minutos, Fumagalli cobrou falta e Diego Jussani desviou de cabeça com perigo por cima do gol de Edson. O Alvinegro respondeu aos 15'. Eltinho invadiu pelo meio e bateu cruzado. A bola desviou em Ewerton Páscoa e quase surpreendeu o goleiro Leandro Santos.

O ABC fez pressão no Bugre na metade da segunda etapa. Aos 19', Em bola cruzada na área, Matheus pegou de calcanhar sem deixar a bola cair no chão. A bola encobriu o goleiro Leandro Santos e pegou no travessão, quase marcando um golaço. Quatro minutos depois, Berguinho recebeu pelo lado direito e arrisca de perna esquerda, mas a bola vai longe do gol.

No final da partida, o Bugre quase desempatou a partida. Em jogada de Lenon, o lateral cruzou na área, na cabeça de Richarlyon que cabeceou forte e a bola pegou na trave.