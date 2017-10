Com retorno de Robinho, Atlético-MG recebe Chapecoense para não perder G-7 de vista

INCIDENCIAS: 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida será disputada no Estádio Independência, às 21hs.

Nesta quarta-feira (18), Atlético-MG e Chapecoense entraram em campo para mais uma partida do Campeonato Brasileiro. O Galo busca alcançar a vaga entre os classificados para a Libertadores de 2018, e a Chape tenta se afastar do Z-4 e da crise no clube. O jogo será na Arena Independência, às 21hs, valendo pela 29ª rodada da competição.

Nesta temporada, Galo e Chape se enfrentaram duas vezes, ambas na Arena Condá. O primeiro jogo foi válido pela Copa da Primeira Liga, onde as duas equipes empataram por 2 a 2. Meses depois, um novo encontro, desta vez, pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético levou a melhor, 1 a 0.

Caso vença, o Atlético pode retomar a oitava posição, que hoje pertence ao Vasco da Gama. Uma vitória para a Chapecoense no Horto significa distancia da zona de rebaixamento e fôlego para as próximas rodadas, ainda que a diferença de pontos seja mínima.

Oswaldo de Oliveira tem Robinho de volta e muda time

Na última rodada, o Atlético empatou com o Sport, na Ilha do Retiro, por 1 a 1, e faturou um ponto importante. No entanto, pelo contexto da partida, ficou bem evidente que os três pontos para o Galo eram bem possíveis. Pensando nisso, o técnico Oswaldo de Oliveira alterou o alvinegro para sair vitorioso contra a Chapecoense.

Uma mudança era prevista: o retorno de Robinho. O camisa 7 atleticano cumpriu suspensão no último domingo, pelo terceiro cartão amarelo. Otero, que substituiu o jogador em Recife, deixou o time. Outra mudança na equipe foi a entrada do volante Roger Bernardo no lugar de Adilson, que treinou entre os reservas.

Outro ponto a ser destacado no Galo é a preocupação com os cartões amarelos. O alvinegro tem hoje pendurados: Adilson, Alex Silva, Fred, Luan, Marlone, Matheus Mancini e Otero. Tanto temor deve-se à importância de alguns atletas, já que no domingo (22), às 17hs, tem clássico contra o Cruzeiro, no Mineirão.

Em sua última partida pela Chape, Emerson Cris promove mudanças

O técnico Emerson Cris fará seu último jogo como técnico da Chapecoense contra o Atlético. O treinador dará lugar a Gilson Kleina, que foi contratado até o fim de 2018. Cris segue na Chape, já que faz parte da comissão técnica permanente do clube.

No último ato como treinador, Emerson Cris promoveu mudanças na Chapecoense antes do embarque para Belo Horizonte. O técnico sacou Túlio de Melo e Lucas Mineiro, e deu chance para Luiz Antônio e Amaral, respectivamente. Com isso, Cris alterou o sistema tático, que antes era de três atacantes, para apenas dois, e povoou o meio-campo com mais jogadores de marcação.

Outra novidade do time é o retorno do volante Moisés Ribeiro. O jogador cumpriu suspensão contra o Flamengo, e retorna ao time titular contra o Atlético-MG.