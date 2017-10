Avaí encara Botafogo precisando de recuperação após derrotas seguidas

INCIDENCIAS: Partida válida pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2017, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, SC; a partida começa às 21h45 (horário de Brasília)

Depois de um ótimo início de returno e uma sequência de sete jogos sem derrota, o Avaí perdeu três partidas em sequência e se complicou novamente na luta contra o rebaixamento. Nesta quarta-feira (19), o Leão busca a recuperação diante do Botafogo, que luta para se manter na zona de classificação à Libertadores, mas vem de derrota em clássico. A partida na Ressacada começa às 21h45 (horário de Brasília).

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Avaí venceu o Botafogo no Nilton Santos por 2 a 0, com dois de Joel - partida que iniciou uma arrancada dos catarinenses na competição. As equipes se enfrentaram onze vezes na história. O retrospecto aponta duas vitórias dos catarinenses, cinco empates e quatro vitórias dos cariocas.

Avaí tem mudança no ataque

Em confronto direto contra o Fluminense, o Avaí acabou sofrendo um gol logo no início e perdendo por 1 a 0 no Maracanã, no último domingo (15). Depois de perder para Atlético-GO e Vasco, em casa, o Leão engatou uma sequência negativa de três derrotas e caiu para a 18ª posição, com 30 pontos. Se vencer o Botafogo, o time catarinense depende de derrotas de Chapecoense (contra o Atlético-MG, em BH) e da Ponte Preta (diante do Palmeiras, no Pacaembu) para deixar a zona de rebaixamento.

Em relação à partida anterior, o técnico Claudinei Oliveira terá os retornos de Júnior Dutra e Judson, que voltam de suspensão, e substituem Juan e Lucas Otávio. Pior ataque da competição, com apenas 17 gols marcados, o treinador deve colocar o atacante Rômulo na vaga do volante Wellington Simião, modificando a posição de Pedro Castro e Luanzinho no tradicional 4-2-3-1 da equipe, e aumentando o poder de fogo.

O goleiro Douglas destacou a necessidade de voltar a vencer no Brasileiro e que, apesar da sequência ruim, o Avaí continua próximo da saída da zona de rebaixamento, até pela quantidade de confrontos diretos dos adversários.

"A gente não esquece o que passou. As três últimas partidas tivemos jogos abaixo, especialmente pelos resultados. Continuamos olhando jogo a jogo, precisamos voltar a vencer, subir na tabela. Os adversários estão próximos, tem confrontos diretos dos rivais que nos dão a oportunidade de ficar perto de sair da zona. Nosso objetivo tem que ser voltar a vencer, a confiança eleva, dá uma resposta para a gente, para a comissão, a torcida. Nessa partida contra o Botafogo é a chance de voltar ao nosso grande objetivo", destacou.

Jair Ventura quer Botafogo buscando a vitória

A derrota no clássico pra o Vasco, por 1 a 0, veio em uma partida com rendimento abaixo do que o Botafogo vem apresentando no Brasileiro - a equipe tem a segunda melhor campanha do returno, com 18 pontos em nove jogos. Com 43 pontos, o Fogão ocupa a 6ª colocação, quatro acima do próprio Vasco, 8º, primeiro time fora da zona de classificação à Libertadores.

Em relação ao jogo anterior, o capitão Joel Carli está suspenso. Assim, o jovem Marcelo fara a dupla de zaga ao lado de Igor Rabello - dupla formada na base do Fogão. Matheus Fernandes retorna à equipe após cumprir suspensão e deverá voltar ao time titular, entrando no lugar de Marcos Vinícius.

O técnico Jair Ventura destacou a postura do time, e prometeu que, mesmo jogando fora de casa, o Botafogo buscará o controle do jogo e a vitória.

"Empatamos pouco. Perdemos ou ganhamos. Corremos riscos. Foi assim contra o Bahia, um jogo muito aberto que poderíamos ter sofrido o gol. Não vamos começar a fazer cera de cinco ou seis minutos para segurar empate. Gosto de jogar para buscar a vitória", disse.