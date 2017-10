Mundial Sub17: Com dois de Brenner, Brasil vence Honduras e encara Alemanha nas quartas

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pelas oitavas de final do Mundial Sub17, realizada no Jawaharlal Nehru Stadium, em Kochi, na Índia.

Na tarde desta quarta-feira (18), a Seleção Brasileira entrou em campo no Jawaharlal Nehru Stadium, na Índia, pelas oitavas de final do Mundial Sub-17. O adversário foi Honduras, terceira colocada do grupo de França, Japão e Nova Caledônia.

Em campo, o Brasil fez valer seu favoritismo, se aproveitou da grande disparidade técnica entre os times e não teve dificuldades construir uma boa vitória: 3 a 0, gols de Brenner (2) e Marcos Antônio. Com o triunfo, o time verde e amarelo segue vivo em sua busca pelo tetracampeonato da competição.

O confronto entre Brasil e Honduras encerrou os duelos de oitavas de final. O próximo adversário da equipe de Carlos Amadeu será a fortíssima Alemanha, uma das principais potências da categoria. Nas oitavas, os alemães tiveram grande atuação e despacharam a Colômbia por 4 a 0. Este jogo será no próximo domingo (22), às 12h30.

Nas outras partidas de quartas de final, se enfrentam:

Mali x Gana - sábado (21), às 9h30;

Estados Unidos x Inglaterra - sábado (21), às 12h30;

Espanha x Irã - domingo (22), às 9h30.

Destaque para os ingleses, que eliminaram nos pênaltis a boa seleção do Japão. A Espanha, adversária do Brasil na fase de grupos, chegou às quartas após dura vitória contra a França: 2 a 1.

Gol cedo, susto e meias brilhando

(Foto: Mike Hewitt - FIFA via Getty Images)

Favorita, a Seleção Brasileira começou a partida bastante discreta, trocando passes em seu campo de defesa e afobando alguns lançamentos longos buscando Lincoln. Honduras, sem nada a perder, mostrava-se um pouco mais solta em campo, arriscando investidas pelo lado direito de ataque. Apesar disso, não tardou para a qualidade técnica brasileira aparecer.

Aos 10', Alanzinho driblou o marcador, tabelou com Wesley e invadiu sozinho a grande área, pelo lado direito de ataque. Ao invés de chutar, o meia descolou cruzamento rasteiro para Brenner, dentro da pequena área e livre de marcação. O camisa 20 só completou pro fundo das redes: 1 a 0. Aos 13', Paulinho testou o goleiro Rivera, arriscando finalização firme de fora da área. Aos 20', também em conclusão de média distância, Alanzinho quase anotou o segundo gol, mas parou em bela defesa do goleiro hondurenho.

Sentindo-se pouco ameaçada na partida, a Seleção Brasileira se acomodou no placar, mantendo uma posse de bola improdutiva em seu campo defensivo. A postura brasileira atiçou o rival, que começou a crescer gradualmente na partida. Aos 32', Honduras quase chegou ao empate: após roubar a bola no ataque, Palma costurou a defesa brasileira e finalizou forte. A bola explodiu na trave de Brazão.

Percebendo o perigo crescendo, o Brasil ligou a 'quinta marcha' na reta final. Inspirado, Alanzinho chamou Paulinho para tabela. O camisa 7 percebeu ótima infiltração de Marcos Antônio e descolou belo passe enfiado. O meia do Atlético-PR só teve o trabalho de tirar do goleiro e anotar o 2 a 0, já aos 44'.

Brenner sacramenta vitória

(Foto: Mike Hewitt - FIFA via Getty Images)

Logo aos 4', Paulinho avançou pela esquerda, invadiu a grande área e foi derrubado, mas o juiz etíope nada marcou. Aos 10', Wesley recebeu lançamento longo de Vitão, progrediu, deu um chapéu na marcação e tentou finalizar, mas furou. Brenner, muito bem posicionado, completou a sobra anotando o 3 a 0. Aos 17', Marcos Antônio quase ampliou, mas finalizou pra fora após bela triangulação entre os meias brasileiros.

Com o 3 a 0 contra, Honduras começou a pressionar em busca de seu gol de honra. Aos 22', Palma, o único hondurenho que levou perigo na primeira etapa, arriscou finalização perigosa de fora da área e quase surpreendeu Brazão. Aos 24', Mejía arriscou um petardo de longa distância, mas viu a bola explodir mais uma vez na trave.

Carlos Amadeu promoveu substituições, descansando alguns dos mais ativos em campo durante a partida: Alanzinho e Wesley deram lugar à Helinho e Victor Yan. Visivelmente se poupando pensando já nas quartas, o Brasil pouco forçou nos 15 minutos derradeiros de jogo, esperando o apito final.