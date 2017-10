Resultado Coritiba x Cruzeiro pela Campeonato Brasileiro Sub-20 (1-1)

INCIDENCIAS: Jogo válido pela grande decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20, a ser realizado no Couto Pereira, às 16h30 do dia 20 de outubro.

TETRACAMPEÃO! Cruzeiro conquista o troféu pela quarta vez: 2007, 2010, 2012 e 2017!

CRUZEIRO CAMPEÃO! Mineiros vencem o Coritiba por 7 a 6 nos pênaltis e conquistam o título brasileiro Sub-20 pela quarta vez!

PÊNALTIS 1 2 3 4 5 TOTAL CORITIBA X O O O O 4 CRUZEIRO O O O O X 4

PÊNALTIS 6 7 8 9 10 TOTAL CORITIBA O X O X 6 CRUZEIRO O X O O 7

PEGOU, VICTOR! Goleiro do Cruzeiro defende pênalti de Mozer.

GOL DO CORITIBA! Lucas bate no meio do gol.

GOL DO CRUZEIRO! Ricci marca.

PEGOU, VICTOR! Romercio bate fraco e Victor pega.

PRA FORA! Victor Luis bate pra fora! A bola toca na trave e sai.

GOL DO CORITIBA! Fernando bate com categoria.

GOL DO CRUZEIRO! Marcio cobra forte e marca.

GOL DO CORITIBA! Ruschel bate no canto. Vamos para as alternadas.

ISOLOU! Thonny Anderson bate por cima!

GOL DO CORITIBA! Fernandinho bate no meio do gol.

GOL DO CRUZEIRO! Marcelo faz paradinha, bate no canto e marca.

GOL DO CORITIBA! Thallyson bate no alto.

GOL DO CRUZEIRO! Cesinha desloca o goleiro.

GOL DO CORITIBA! Romeu bate no canto direito.

GOL DO CRUZEIRO! Vander bate com categoria.

DEFENDEU, VICTOR! Mosquito perde a cobrança!

GOL DO CRUZEIRO! Nixon abre o placar!

48' FIM DE JOGO! A DECISÃO SERÁ NOS PÊNALTIS!

46' DEFENDEU, ARTHUR! Bate-rebate na grande área, a bola sobra para Victor Luis que bate cruzado. Arthur defende.

44' Teremos mais três minutos de acréscimo.

42' Jonata cai no gramado sentindo câimbras. É substituído por Cesinha.

39' CENAS LAMENTÁVEIS! Romeu divide forte com Thonny Anderson e reclama. Jogadores de Cruzeiro e Coritiba discutem no gramado.

37' Thalysson Kelven lança na área, mas o ataque do Coritiba está em impedimento.

35' Escanteio para o Cruzeiro que a defesa do Coritiba corta. Kaká domina com a perna esquerda na entrada na área, mas bate forte demais e sai por cima.

32' QUASE, CORITIBA! Cruzamento pela direita, goleiro do Cruzeiro toca nela, mas afasta mal. Ruschel pega de voleio na entrada da área e com gol aberto, mas chuta por cima.

30' Victor Luis recebe passe na esquerda, mas se enrola na hora do cruzamento e sai para tiro de meta.

27' Marcelo infiltra pela esquerda, usa da velocidade para entrar na área e cruza rasteiro para Jonata. Romércio se antecipa para fazer o corte.

24' QUE CHANCE! Jonata recebe belo cruzamento pela esquerda, cabeceia forte pro chão e vê a bola quicar e sair por cima do gol.

​23' Mosquito recebe lançamento na área, tenta conduzir e a bola bate na defesa do Cruzeiro. Atacante reclama de toque de mão, árbotr manda seguir.

17' GOL DO CRUZEIRO! Marcelo cruza da esquerda, Jonata sobe mais que a defesa do Coritiba e coloca no canto esquerdo. É o empate do Cruzeiro. Resultado leva a disputa para os pênaltis.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! JONATA EMPATA A PARTIDA PARA O CRUZEIRO!

16' LINDO DESARME! Bueno recebe cruzamento na grande área, tenta a infiltração e é desarmado na hora certa por Gustavo Ricci. Caso contrário, sairia de frente pro gol.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

O Coritiba fez 1 a 0 com gol do atacante Índio. Esse resultado dá o título ao Coritiba, que arrancou um empate por 1 a 1 em Belo Horizonte/MG, na última semana. Lembrando que gol fora de casa vale como critério de desempate.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' Júlio Rusch cruza para a área, mas a defesa cruzeirense afasta.

45' Lucas comete falta em cima de Mosquito. Lance de perigo contra o Cruzeiro.

44' Marcelo alça bola para a área, mas ela fica direto nas mãos de Arthur.

42' ACRÉSCIMOS

Dois minutos adicionais.

40' CARTÃO AMARELOS

Para Márcio, por falta em Matheus Bueno.

36' Mosquito foi à linha de fundo, cruzou, o goleiro Vitor Eudes tirou com a mão direita; na sobra de bola, Índio completou para o fundo das redes.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA!!! ÍNDIO!

32' Jonata faz o pivô dentro da área, promete a bola e a rola para Marcelo, que chega finalizando para fora.

29' ARTHUR!

Nickson clareia o lance, leva para a perna direita e manda uma pedrada ao gol, mas Arthur fez linda defesa. Na sequência do lance, Romércio afastou a bola da área.

27' Vitor Cavalho tenta novamente de fora da área, mas de novo o chute saiu sem direção.

24' VITOR EUDES!

Índio solta um petardo, mas o goleiro do Cruzeiro defende. Na sequência do lance, Vitor Cavalho arremata para fora.

22' Com poucas opções de passe, Vander arrisca do meio da rua, mas a bola sobe muito.

20' Cruzeiro sofre para sair jogando, enquanto Coritiba não consegue encontrar espaços na defesa celeste.

19' Coritiba tenta quebrar as linhas do Cruzeiro, mas tem dificuldades para fazê-lo.

Empate sem gols vai dando o título ao Coritiba. No jogo de ida, no Independência, houve empate em 1 a 1.

14' Após longa troca de passes, Vander limpa o lance e solta uma bomba; a bola para à esquerda do gol de Athur.

12' Márcio arrisca de fora da área, mas a bola explode na zaga paranaense.

10' Leo Andrade comete falta em cima de Thonny, na ponta esquerda. Cobrança de falta próxima ao escanteio para o Cruzeiro.

8' Victor Luiz erra na saída de bola, Mosquito fica com a redonda e arrisca da intermediária; o chute sai fraco, e Vitor Eudes defende.

6' Lucas vai à linha de fundo e cruza para a área, mas Marcos Moser, de cabeça, recua para o goleiro Arthur.

4' Thonny, capitão do Cruzeiro, isola cobrança de falta.

3' Cruzeiro domina as ações neste início de partida, mas não consegue encontrar espaços na defesa do Coxa.

1' Lucas acelera o jogo pela direita, invade a área e tenta cruzar, mas a zaga do Coritiba afasta.

0' COMEÇA NO COUTO PEREIRA!

Os jogadores já estão em campo. No momento, está sendo executado o hino do Paraná. Em seguida, o hino do Brasil.

Boa tarde, torcedor!

CAMPANHA DO CORITIBA!



Primeira fase

28/06 - Coritiba 1x0 Flamengo

13/07 - Corinthians 0x1 Coritiba

19/07 - Coritiba 3x1 Grêmio

03/08 - Goiás 3x3 Coritiba



Segunda fase

17/08 - Botafogo 2x2 Coritiba

23/09 - Coritiba 4x1 Grêmio

30/08 - Atlético-PR 1x0 Coritiba

06/09 - Coritiba 1x0 Atlético-PR

13/09 - Grêmio 0x2 Coritiba

20/09 - Botafogo 1x2 Coritiba



Semifinal

27/09 - Coritiba 0x0 Vasco

03/10 - São Paulo 0x2 Coritiba



Final

12/10 – Cruzeiro 1 x 1 Coritiba

20/10 – Coritiba x Cruzeiro

CAMPANHA DO CRUZEIRO!

Confira abaixo como foi a trajetória do clube mineiro até a grande decisão.



Primeira fase

28/06 – Cruzeiro 0 x 1 Palmeiras

20/07 – Vitória 2 x 2 Cruzeiro – gols: Jonata (2)

26/07 – Cruzeiro 1 x 0 Atlético-PR – gol: Vander

03/08 – Vasco 2 x 3 Cruzeiro – gols: Márcio, Marcelo e Thonny Anderson



Segunda fase

16/08 – Cruzeiro 1 x 0 São Paulo – gol: Jonata

24/08 – Chapecoense 0 x 3 Cruzeiro – gols: Nickson (2) e Thonny Anderson

30/08 – Fluminense 1 x 1 Cruzeiro – gol: Lucas Soares

06/09 – Cruzeiro 1 x 1 Fluminense – gol: Jonata

13/09 – Cruzeiro 1 x 0 Chapecoense – gol: Thonny Anderson

20/09 – São Paulo 2 x 0 Cruzeiro



Semifinal

28/09 – Cruzeiro 0 x 0 Atlético-PR

04/10 – Atlético-PR 1 x 1 Cruzeiro – gol: Marcelo



Final

12/10 – Cruzeiro 1 x 1 Coritiba

20/10 – Coritiba x Cruzeiro

EQUILÍBRIO!

Na partida de ida, realizada na Arena Independência, em Bello Horizonte, as equipes empataram em 1 a 1, com gol de Marcelo para a Raposa e Thalisson para o Coxa.

Boa tarde, torcedor! A partir de 16h30, Coritiba e Cruzeiro fazem a grande decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20, no estádio Couto Pereira, no Paraná. Você vai acompanhar tudo com a VAVEL Brasil. Fique conosco!