Em confronto direto, América-MG e Paraná travam embate no Independência

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a ser disputado na Arena Independência, em Belo Horizonte, às 19h do dia 21 de outubro.

Dentre os grandes duelos que ainda vão figurar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2017, América-MG e Paraná, neste sábado (21), certamente será um deles. As equipes estão no G-4 da segunda divisão, que já entrou em sua reta decisiva, e vão se encontrar às 19h, na Arena Independência, pela 31ª rodada da competição.

O Coelho é o terceiro colocado, com 55 pontos, e perdeu uma posição na rodada com o empate entre Ceará e Figueirense. Logo atrás, em quarto lugar, vem o Paraná, que soma 52 pontos e tem o mesmo número de vitórias dos mineiros (15). Isso quer dizer que, caso os paranaenses vençam, ultrapassam o time alviverde.

O duelo no Horto será apitado por Grazianni Maciel Rocha (RJ), auxiliado por Pedrosa Moises (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ).

América aposta em boa campanha como mandante para vencer Paraná

O América é o quinto melhor mandante da Série B, com apenas duas derrotas (Paysandu e Oeste) em 15 partidas. Contra o Paraná, vai em busca de seu décimo triunfo em casa, onde fez 21 gols e sofreu 11. A equipe vem de um empate sem gols com o Brasil de Pelotas e terá um confronto direto contra os paranaenses. Para o técnico Enderson Moreira, toda partida será uma decisão para o Coelho até o fim.

"Todos os jogos são decisivos. Em pontos corridos, a gente não pode ganhar esse jogo e perder os outros sete. Vai adiantar pouco. É uma decisão porque é um confronto direto, uma equipe do G-4 postulante ao acesso, mas a gente sabe que, independente disso, temos muito pela frente. Não dá para relaxar, é um jogo importante, mas depois temos mais sete rodadas", afirmou.

O lateral-esquerdo Giovanni está recuperado de um estiramento na coxa, mas esse mesmo problema é o motivo da ausência do lateral-direito Ceará. O zagueiro Lima também está no departamento médico, cuidando de uma tendinopatia no adutor esquerdo. Enderson não contará com Zé Ricardo, que cumprirá suspensão.

A lista de pendurados do Coelho tem Messias, Christian, Hugo Cabral, Fernando Leal, João Ricardo, Norberto, Pará e Rafael Lima. O América deve ir a campo com Joao Ricardo, Norberto, Messias, Rafael Lima, Pará; Juninho, Ernandes, Ruy, Matheusinho, Luan e Bill.

Com baixas na frente, Paraná busca três pontos em Minas

O Paraná jogará em Minas Gerais com desfalques muito importantes. O meia Renatinho e o atacante Alemão vão cumprir suspensão e por isso não enfrentam o América. Enquanto o meia é o artilheiro da equipe, com nove gols, o atacante é o vice-artilheiro, com sete. Ambos somam 16 dos 42 gols da equipe na competição, cerca de 38%.

Contra o América, o Paraná tentará melhorar seu aproveitamento longe de casa. A equipe venceu apenas três das 15 partidas que fez como visitante, o que servirá para dobrar as atenções da equipe paranaense neste sábado. O técnico Matheus Costa afirmou que a equipe não poderá perder a concentração.

"Nosso nível de concentração tem que estar alto, e não podemos nos dar ao luxo de sofrer um gol no início do jogo e mudar toda a estratégia da equipe. Temos que impedir esse ímpeto do adversário quando ele tenta propor mais o jogo. O América tem isso como característica, e temos que estar o mais concentrado possível", disse.

Com as entradas de Vitor Feijão e Raphael Lucas nas vagas de Renatinho e Alemão, respectivamente, o Paraná deve começar com Richard; Júnior, Iago Maidana, Eduardo Brock e Igor; Vinicius Kiss, Gabriel Dias e Vitor Feijão; Raphael Lucas.