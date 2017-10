Resultado São Paulo x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro 2017 (2-0)

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 30ª RODADA DA SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO, A SER DISPUTADA NO ESTÁDIO PACAEMBU, EM SÃO PAULO (SP).

Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (25), diante do Fluminense, no primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o Mais Querido enfrentará o Vasco, no sábado (28), às 19h, também no estádio Mário Filho.

São Paulo terá a semana cheia para se preparar para o clássico contra o Santos, no próximo sábado (28), no Pacaembu, às 17h.

Triunfo sobre o Flamengo fez o São Paulo ganhar duas posições na tabela. Agora o Tricolor é o 13º colocado, com 37 pontos. A vantagem sobre a Ponte Preta, time que abre a zona de rebaixamento, é de quatro pontos.

Mesmo com tropeço, Flamengo se mantém na sexta posição, com 46 pontos. Rubro-Negro, porém, pode ser ultrapassado pelo Botafogo (44), que joga nesta segunda, no encerramento da rodada, contra o líder Corinthians.

Com gols de Lucas Pratto e Hernanes, São Paulo constrói vitória na primeira etapa e volta a vencer no Brasileirão

(Foto: Rubens Chiri /São Paulo)

50'- Fim de jogo no Pacaembu: São Paulo 2 x 0 Flamengo.

48'- Última mudança no São Paulo: Aderllan entra no lugar de Militão.

47'- Sidão mais uma vez! Rhodolfo aproveita cobrança de escanteio de Diego, cabeceia firme para o gol, mas Sidão vai no cantinho para defender.

46'- Substituição no São Paulo: sai Marcos Guilherme, entra Denilson.

45'- Mais cinco minutos de acréscimos.

45'- SIDÃO!!! Cuéllar experimenta de longe e goleiro são-paulino pratica excelente defesa.

43'- Sem pressa, São Paulo troca passes no meio-campo administrando vantagem. Torcida grita "Olé".

41'- Lucas Paquetá recebe na entrada da área, envolve marcação e chuta forte. Bola bate na rede pelo lado de fora.

38'- Mudança no Flamengo: sai Everton para entrada de Gabriel.

37'- Falta de Lucas Pratto em cima de William Arão. Flamengo vai levantar a bola na área.

36'- Substituição no São Paulo: Jonatan Gomez entra no jogo no lugar de Cueva.

35'- Apesar do domínio territorial, Flamengo oferece pouco perigo a Sidão. Rueda ainda tem mais uma alteração para fazer.

34'- Diego abre boa bola com Pará, que cruza para trás e Everton Ribeiro chuta por cima.

31'- Cueva cai na área e pede pênalti de Cuéllar. Juiz manda o jogo seguir.

29'- Cartão amarelo para Cuéllar, do Flamengo. Jogador colombiano derruba Cueva que estava progredindo em contra-ataque. O cartão amarelo é o terceiro do volante, que vai desfalcar o Flamengo contra o Vasco, em clássico da próxima rodada.

26'- São Paulo tenta sair para o jogo. No entanto, sistema defensiva do Fla faz marcação eficiente no segundo tempo, recupera a bola e vai para o campo de ataque com rapidez.

24'- Torcida tricolor sobe o tom do canto e incentiva o time.

23'- Petros cai no gramado e recebe atendimento médico.

21'- Chegou! Após sequência de ataques do Fla, São Paulo responde com cruzamento de Edimar, mas Pratto cabeceia por cima.

19'- Pará recebe Arão, entrega para Lucas Paquetá que tenta driblar e perde a bola.

16'- Flamengo domina completamente as ações na etapa complementar. São Paulo não consegue contra-atacar e fica com a defesa exposta. Até aqui, sistema ofensivo tricolor está suportando.

14'- Em escanteio cobrado por Diego na esquerda, Réver cabeceia para fora.

12'- Na hora certa! Diego abre bola com Trauco, que cruza para a área visando Paquetá, mas Rodrigo Caio chega primeiro e faz o corte.

10'- PRA FORA! Diego tenta de longe, mas bola não assusta Sidão.

07'- Com a alteração forçada, Everton Ribeiro passa a ocupar o lado direito, enquanto Diego é centralizado.

06'- Substituição no Flamengo

Sai: Berrío

Entra: Diego

05'- Sem condições! Berrío sente dores no joelho esquerdo e será substituído.

04'- Jogo parado para atendimento a Berrío.

03'- NA TRAVE!!! Berrío recebe livre de Pará, invade a área e chuta para o gol. A bola acerta a trave e Arboleda afasta na sequência.

01'- FUROU! Flamengo chega com perigo no início da segunda etapa, mas Berrío fura, desperdiçando boa oportunidade.

00'- Bola rolando para o segundo tempo no Pacaembu.

Mudança no intervalo: sai Geuvânio e entra Lucas Paquetá, no Flamengo.

47'- Fim do primeiro tempo no Pacaembu: São Paulo 2 x 0 Flamengo.

46'- Arão recebe de Pará, invade e área e cruza para trás. No entanto, ninguém do Flamengo aparece para desviar.

45'- Mais dois minutos de acréscimos!

43'- Flamengo busca diminuir prejuízo, mas erros no ataque fazem o Rubro-Negro sofrer no Pacaembu. Berrío e Geuvânio não estão se entendendo na frente.

39'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULOOOO!!! É DO PROFETA HERNANES!!! Em jogada bem trabalhada, Sidão cobra tiro de meta longo, Mlitão desvia de cabeça e a bola sobra para Cueva, que chega à linha de fundo de cruza para Hernanes cabecear para o chão, sem chances para Diego Alves.

36'- Trauco enfia bola para Geuvânio, mas Rodrigo Caio aparece para fazer parede e fazer a redonda ficar com Sidão.

35'- Cartão amarelo para Sidão, do São Paulo, por retardar reposição de bola.

33'- Falta de Trauco sobre Pratto. Jogo paralisado.

32'- Geuvânio tenta jogada individual dentro da área, com drible em cima de Jucilei, mas é desarmado.

28'- DIEGO ALVES!!! Goleiro do Fla faz ótima defesa em chute cruzado de Lucas Pratto. Na jogada, atacante recebe passe de Marcos Guilherme, que fica com a bola após bote errado de Rhodolfo.

25'- Berrío usa o braço para cometer falta em Edimar.

23'- SIDÃO!!! Everton recebe pelo meio e chuta forte. Sidão defende no reflexo.

21'- Everton Ribeiro chuta da intermediária e Sidão, bem colocado, faz bela defesa.

19'- Rodrigo Caio afasta bola levantada na área por Everton em cobrança de escanteio. Na sequência, Everton cruza novamente e Sidão fica com a bola.

18'- Everton passa com facilidade pela marcação, chega na linha de fundo, mas é travado.

16'- Marcos Guilherme pega sobra de bola, arrisca de longe e bola vai para fora.

13'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULOOOO!!! Lucas Pratto aproveita desvio de cabeça em cobrança de escanteio e empurra com a barriga para o fundo da rede.

12'- Edimar recebe de Pratto pelo lado esquerdo, avança, limpa a marcação e cruza para área. Zaga do Fla afasta para escanteio.

11'- Em belo lançamento pelo alto, Petros dá belo passe para Cueva, que mata no peito, domina, mas jogada não prossegue.

09'- Petros faz esticada de bola para Marcos Guilherme, mas a bola sai forte e se perde pela linha de fundo.

06'- Everton recebe de E.Ribeiro, tenta escapar pela esquerda, mas cai pedindo falta de Jucilei. Árbitro, porém, manda o jogo seguir.

04'- Pelo lado direito, Flamengo avança com Willian Arão e Pará. Voltante é interceptado.

03'- Hernanes faz boa jogada pelo meio, mas é desarmado por Arão. A bola sobra com com Petros, que cai e pede falta. Traci manda o jogo seguir.

02'- Equipe tricolor troca passes no meio-campo tentando furar bloqueio rubro-negro.

01'- São Paulo começa com dificuldades na saída de bola. Arboela tenta atrasar bola para Sidão, mas quase se complica.

00'- Começa o jogo no Pacaembu: São Paulo 0 x 0 Flamengo.

Tudo pronto! A bola vai rolar no Pacaembu!

Equipes em campo para execução do Hino Nacional!

SÃO PAULO DEFINIDO!

Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Petros, Jucilei, Hernanes, Cueva, Marcos Guilherme e Lucas Pratto.



Banco: Renan, L. Fernandes, Buffarini, Thomaz, Shaylon, Jr Tavares, Araruna, Aderllan, J. Gomez, Bruno Alves, Marcinho e Denilson.

FLAMENGO ESCALADO!

Diego Alves; Pará, Juan, Rhodolfo e Trauco; Cuéllar, William Arão e Éverton Ribeiro; Geuvânio, Everton e Berrío.

(Foto: Reprodução/Twitter)

Boa Tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe os principais lances, ao vivo, do jogo entre São Paulo x Flamengo ao vivo no Pacaembu, valendo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 17h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram na Ilha do Urubu e o Flamengo construiu a vitória na etapa inicial: 2 a 0, com gols de Guerrero e Diego.

Histórico do confronto

No duelo geral entre os clubes, a vantagem é do São Paulo. Em 128 partidas, foram 50 vitórias do Tricolor, 37 empates e 41 derrotas. Pelo Campeonato Brasileiro, especificamente, a equipe paulista conquistou 22 vitórias dos 56 duelos, além de 16 empates e 18 derrotas. A última vitória do Flamengo sobre o São Paulo na "terra da garoa" aconteceu em 2011. Na oportunidade, o atacante Luis Fabiano reestreava pelo Tricolor e o Morumbi estava lotado. Thiago Neves e Renato Abreu marcaram os gols do Fla, enquanto Dagoberto descontou para os donos da casa.

Saiba como garantir ingresso para o jogo no Pacaembu.

Aproveitamento em casa

Se a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro não é pior que atual, muito se passa pelo desempenho da equipe quando atua dentro de seus domínios. Nestas condições, o Tricolor ganhou 26 dos 34 pontos que possui: sete vitórias, cinco empates e duas derrotas, tendo anotado 22 gols e sofrido 14. Com o Estádio do Morumbi alugado para uma série de show, o Pacaembu será o palco do encontro entre os hexacampeões brasileiros.

Campanha irregular

Dos 46 pontos do Flamengo, 17 foram conquistados fora de casa (40,48%): quatro vitórias, cinco derrotas e cinco empates, em 14 jogos. Além disso, foram 14 gols marcados e 16 sofridos. Como visitante, o Rubro-Negro tem a 12ª melhor campanha.

Equipe de arbitragem

Árbitro: Rafael Traci (PR). Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Luciano Roggenbaum (PR).

Provável Flamengo: Diego Alves; Pará, Juan, Réver e Trauco; Cuéllar, William Arão e Diego; Éverton Ribeiro (Berrío), Everton e Lucas Paquetá.

Mudanças no Flamengo

Substituído com dores no músculo posterior da coxa esquerda na última quinta-feira, Guerrero será desfalque contra o São Paulo. O centroavante não viajou com a deleção rubro-negra para a capital paulista e seguirá tratamento em tempo integral no Centro de Treinamento do clube nos próximos dias. Com a baixa, Lucas Paquetá é o mais cotado para assumir a vaga. Outra indefinição está no setor direito de ataque rubro-negro: Berrío e Everton Ribeiro brigam pela posição. Diego sentiu dores na panturrilha esquerda, mas não preocupa para a próxima partida

Sendo assim, a provável escalação do São Paulo é: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Júnior Tavares; Petros, Hernanes, Cueva, Marcos Guilherme e Maicosuel; Lucas Pratto.

Mudanças no São Paulo

Apesar dos treinos fechados para a imprensa, Dorival Júnior sinalizou que pode promover algumas mudanças na equipe. Primeira opção nos últimos três jogos, Maicosuel, deve, enfim, assumir a condição de titular no São Paulo. O camisa 7 chegou no Morumbi com muito prestígio, mas precisou de quatro meses para desenvolver um trabalho de reequilíbrio muscular. Maicosuel tem cinco jogos pelo Tricolor e anotou um gol. O meia-atacante deve entrar na vaga de Lucas Fernandes, que tem rendido abaixo do esperado.

Último resultado: Flamengo 4 x 1 Bahia

Com emoção! Apesar do placar dilatado, o Flamengo não encontrou facilidade diante do Bahia. No entanto, com dois gols do zagueiro Réver e do meio-campista Diego Ribas, que recebeu vaias antes de balançar as redes, o Rubro-Negro derrotou a equipe baiana na Ilha do Urubu, conquistando o seu segundo triunfo seguido na competição. Crônica do jogo: Diego e Réver brilham, Flamengo goleia Bahia e se aproxima do G-4

Último resultado: Fluminense 3 x 1 São Paulo

Apático! Foi um dos termos usados por Dorival Jr para definir o time são-paulino após a derrota para o Fluminense, na última quarta-feira. O Tricolor sofreu dois gols em dois minutos e não teve forças para sequer incomodar o rival. Líder do grupo, Hernane também se incomodou com a postura da equipe: "O time não amadurece. Tem de apanhar mais para amadurecer", disse o profeta ainda no campo de jogo. Confira como foi a partida.

ALÍVIO

Pressionado pelos resultados ruins da temporada, o Flamengo reencontrou o caminho das vitórias. O Mais Querido venceu os seus dois últimos desafios, tendo marcado cinco gols e sofrido apenas um, de pênalti: Chapecoense 0 x 1 Flamengo; Flamengo 4 x 1 Bahia. O São Paulo é mais um time que briga contra o descenso na sequência do Rubro-Negro, que ocupa a sexta colocação, com 46 pontos - a quatro do vice-líder, Grêmio (50), e a 13 do Corinthians (59).

RISCO

A derrota para o Fluminense no Maracanã fez o São Paulo perder duas posições na tabela. Na 15ª colocação, com 33 pontos, o Tricolor tem apenas dois de vantagem sobre a Ponte Preta, time que abre o Z-4. Na próxima rodada até mesmo um empate diante do Flamengo pode ser perigoso diante do Flamengo. Caso Vitória e Ponte Preta vençam seus compromissos, o Tricolor entrará na zona de rebaixamento se não tiver somado os três pontos contra o Fla.

Situações opostas!

São Paulo e Flamengo brigam por objetivos distintos no Brasileirão. Enquanto o Tricolor segue lutando para se afastar da zona de rebaixamento, o Rubro-Nero está no páreo por uma das vagas na Libertadores de 2018. A diferença entre ambos é de 12 pontos.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe os principais lances do jogo entre São Paulo x Flamengo ao vivo no estádio Pacaembu, em São Paulo, valendo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique conosco!