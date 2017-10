Jogo CSA x Fortaleza ao vivo online no Campeonato Brasileiro Série C 2017 (0-0)

Boa tarde, torcedor! Acompanhe todos os detalhes da decisão entre CSA x Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro da Série C 2017! VALE TAÇA! Siga todos os lances ao vivo e em tempo real pela VAVEL Brasil. Fique conosco!

Prestes a completar 47 anos de fundação, o Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL, vai ser o palco de um jogo decisivo do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história.

Foto: Alisson Frazão|CSA

A arbitragem do confronto será comandada por Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP). Os assistentes serão Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP).

“No futebol todos sabem que nada é impossível. Temos que trabalhar e acreditar do início ao fim do jogo. Vamos enfrentar uma equipe forte, que faz um campeonato muito bom até aqui, mas temos condições de reverter o quadro. Precisamos fazer uma partida perfeita contra o CSA. O desejo de todos aqui no clube é o título da Série C. Temos que continuar sonhando e acreditando que chegaremos a este objetivo. Vamos lutar e nos dedicar do início ao fim do jogo contra o CSA para levantarmos esse troféu e encerrarmos 2017 com chave de ouro”, afirmou.

O técnico Antônio Carlos Zago não tem o time completo à disposição. O meia Everton permanece lesionado e está fora da lista de relacionados. Suspenso pelo recebimento do terceiro cartão amarelo, o meia-atacante Jô também não joga. Com isso, o treinador deve montar a trinca ofensiva com Pablo, Leandro Cearense e Hiago. O goleiro Marcelo Boeck, um dos principais nomes do Fortaleza na Série C, reafirmou a confiança do elenco em reverter a vantagem e, consequentemente, na conquista do título.

Foto: Pedro Chaves|Fortaleza EC

O time perdeu a invencibilidade como mandante no jogo mais importante até o momento. Diante de um Castelão lotado, o CSA foi mais efetivo no ataque e levou a vantagem. Mas o Tricolor não desacredita e mantém total confiança de que pode buscar a vitória em Maceió, da mesma maneira que o adversário conseguiu vencer na capital cearense.

Nos 99 anos comemorados durante a semana, o Fortaleza espera conquistar o maior presente: o primeiro título brasileiro de sua vasta galeria. Na única decisão de Brasileiro, o Leão foi derrotado pelo Criciúma na Série B 2002. 15 anos depois, espera inverter um quadro de desvantagem e ultrapassar o arquirrival Ceará, que tem como maior feito a conquista do extinto Torneio Norte-Nordeste 1969 e a Copa do Nordeste 2015.

Foto: Pedro Chaves|Fortaleza EC

“Temos quatro retornos, que não estavam à disposição no primeiro jogo. Os dois zagueiros e os laterais. Prefiro ter duas cabeças para um time e um banco a não ter. Temos até sábado para definir quais desses times serão titulares. O jogo contra o São Bento trouxe uma lição muito boa que não podemos jogar acomodados. Temos que ter a posse de bola e agredir o adversário. Fizemos muito pouco na partida contra o São Bento. Os jogadores reconheceram isso por unanimidade. Naquela ocasião, não tivemos um futebol vertical. Temos que ter um futebol lúcido e vertical”, explicou o comandante azulino.

Foto: Caio Lorena|CSA

Quanto ao time a ser escalado em campo, os zagueiros Jorge Fellipe e Rodrigo Lobão, além dos laterais Celsinho e Raul Diogo estão de volta e podem ser escalados. Durante os treinamentos da semana, o técnico Flávio Araújo não revelou se modifica a equipe ou mantém o escrete inicial da primeira decisão. Em entrevista coletiva, o treinador comentou sobre a escalação e destacou que o time deve ficar atento quanto à vantagem obtida, uma vez que perdeu a invencibilidade em casa diante do São Bento na semifinal mesmo com um jogador a mais e só conseguiu avançar na Série C nas penalidades máximas.

Com a vantagem do primeiro confronto, a crença de que chegou a hora do time conquistar um título nacional aumenta na medida que o jogo final se aproxima. Apesar de toda a euforia pelos bons resultados conquistados ultimamente e pela quebra do histórico negativo, o elenco do CSA afirma estar com os pés no chão e comemorar apenas depois do jogo se o resultado for favorável.

Nesta noite, o Azulão do Mutange pode ser a primeira equipe de Alagoas e a oitava nordestina (ABC, Bahia, Botafogo-PB, Guarany de Sobral, Sport, Sampaio Corrêa e Santa Cruz) a conquistar um torneio nacional. Os próprios marujos já bateram na trave quatro vezes, com três vices na Taça de Prata (atual Série B) em 1980, 1982 e 1983; além da Série D em 2016. O ASA conquistou o vice da Série C em 2009, quando foi derrotado pelo América-MG. O arquirrival CRB foi vice na mesma divisão em 2011, ao perder para o Joinville.

Mais uma vez, o CSA pode ser pioneiro no futebol alagoano em conquistas. Foi o primeiro time alagoano a disputar a Taça Brasil, em 1959. Quarenta anos depois, conquistou o vice-campeonato da Copa Conmebol e até hoje é o único clube do Norte-Nordeste a conseguir o feito de chegar em uma final de torneio internacional.

Foto: Alisson Frazão|CSA

Chegou o dia da última batalha do Campeonato Brasileiro da Série C 2017. Pela primeira vez, um clube vai levantar o troféu de campeão nacional no principal palco esportivo de Alagoas. E, também de maneira inédita, CSA e Fortaleza buscam a taça para escreverem o principal feito de suas longas e bem-sucedidas histórias a partir das 18 horas (19h, horário de Brasília) deste sábado (21).