Resultado Cruzeiro x Atlético-MG  pelo Brasileirão 2017 (1-3)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro a ser disputada no Mineirão.

No próximo domingo (29), o Galo recebe o Botafogo, às 17h. O Cruzeiro vai até São Paulo para enfrentar o Palmeiras, na segunda (30), às 20h.

FIM DE JOGO!

48' Escanteio para o Cruzeiro.

47' A torcida alvinegra canta "olé".

45' MAIS QUATRO! Quatro de acréscimo.

44' PERDEU! Robinho deixa Cazares na cara do gol, mas o equatoriano manda para fora.

42' Escanteio para o Cruzeiro.

41' Falta de Rafael Marques em Léo Silva. Bola para o Victor.

35' GOOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! MAIS UM DELE! Robinho recebeu de Cazares, limpou o lance e chutou sem chances para Fábio.

31' Escanteio para o Cruzeiro.

28' VICTOOOOOR! Goleiro espalmou a cobrança de Thiago Neves. No lance, Victor cai e fica no chão.

27' AMARELO! Para Gabriel por falta em Arrascaeta. Falta perigosa para o Cruzeiro.

24' AMARELO! Para Robinho por excesso de comemoração.

22' GOOOOOOOOOOOOL DO GALO! É A VIRADA! Fábio Santos toca para Robinho e o camisa 7 marca para colocar o Galo na frente.

20' SUBSTITUIÇÃO! Sai Alisson e entra Elber.

17' No lance do gol, o goleiro reserva Cleiton tomou cartão amarelo por excesso de comemoração.

14' GOOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! Fábio Santos cruza, Fred ajeita de cabeça e Otero cabeceia para o fundo das redes.

12' VICTOR! Alisson arrisca e Victor manda para escanteio.

11' Rafinha tenta o cruzamento, mas sai com bola e tudo.

9' Falta de Hudson em Valdívia.

8' NA TRAVE! Rafinha arrisca de fora da área e a bola raspa o travessão.

5' Falta no Robinho no meio de campo.

2' Falta de Hudson em Adilson.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Roger Bernardo e entra Yago.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

46' Lateral para o Galo.

45' AMARELO! Para Henrique por falta em Valdívia.

43' Falta em Fred no meio de campo.

42' AMARELO! Para Léo Silva por falta em Arrascaeta.

41' ERROU! Arrascaeta toca para Alisson, que fica no um contra a um contra o Gabriel e o atacante manda para fora.

38' Robinho arrisca de canhota, Manoel tira e é escanteio.

34' Falta para o Galo.

33' UUUUUUH! Valdívia perde a bola para Rafinha e o jogador arrisca o chute.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Thiago Neves marca em contra-ataque e abre o placar no Mineirão.

29' Falta de Henrique em Otero.

28' AMARELO! Alisson mata o contra-ataque alvinegro ao puxar Robinho.

27' Falta de Rocha em Alisson.

24' VICTOOOR! Diogo Barbosa bate da pequena área e Victor espalma.

23' Hudson resolve arriscar de fora da área, mas manda para fora.

20' TIRAAAA! Fred recebe na pequena área, mas Manoel bloqueia seu chute e afasta o perigo.

19' FALA, LASMAR! Médico do Galo disse que Victor sentiu joelho na hora de bater na bola, mas o arqueiro alvinegro já passa bem.

16' Atendimento médico entra para atender Victor, que sentiu o joelho após bater o tiro de meta.

15' Falta de Robinho em Diogo Barbosa.

14' Alisson escorrega na entrada da área e Gabriel recupera a bola.

11' Alisson recebe a bola, mas o lance para por impedimento.

9' Lateral para o Cruzeiro.

8' UUUUUUUH! Robinho cruza na pequena área, Adilson se antecipa e cabeceia com perigo.

7' Marcos Rocha tenta a caneta e é derrubado por Hudson.

6' Falta de Adilson em Alisson na lateral de campo.

4' Fábio tenta a ligação para o ataque, mas manda para fora.

3' Fábio Santos busca o cruzamento, a bola explode em Rafinha e é escanteio para o Atlético.

2' Falta em Otero na lateral esquerda. Mano Menezes reclama já que o venezuelano caiu em cima dele.

COMEÇOU A PARTIDA!

ESCALAÇÃO DO GALO! Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Roger Bernardo, Adilson, Valdívia e Otero; Robinho e Fred.

ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO! Fabio; Ezequiel, Murilo, Manoel e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Rafinha, Thiago Neves e Alisson; Arrascaeta.

Bom dia, torcedor que nos acompanha pela VAVEL Brasil! A transmissão do jogo Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo começa às 17h (horário de Brasília).

ÚLTIMO JOGO!

Pelo primeiro turno do Brasileirão, o Galo venceu o Cruzeiro por 3 a 1 na Arena Independência. Thiago Neves abriu o placar, Cazares empatou para o time da casa e Fred marcou dois para decretar a vitória.

HISTÓRICO DO CONFRONTO!

Pelo Brasileirão Unificado, são 65 jogos entre as equipes. O Galo tem 23 vitórias enquanto a Raposa possui uma a menos. São 20 empates para cada equipe.

FALA, MANO!

“O jogo é tão grande em si que essas coisas são insignificantes, umas horas a mais ou a menos de recuperação. Isso você passa batido pela motivação que é jogar um clássico desse tamanho. As duas equipes vêm de derrota, precisam voltar a vencer. No nosso caso estávamos sem perder há bastante tempo, mas as derrotas elas mostram que algumas coisas não estão tão bem. Felizmente a nossa apareceu lá, antes de um jogo importante, para nos alertar para algumas coisas. Tenho certeza que vamos retomar no domingo um futebol capaz de ambicionar a vitória num jogo tão importante”, avaliou.

FALA, OSWALDO!

"Vai jogar da maneira que vem jogando nos jogos recentes, de postura. Nós não vamos mudar nada. A equipe tem que evoluir. Nós fizemos jogos bons e outros jogos que não foram tão bons. Temos que apostar na sequência, na continuidade para que possamos fazer jogos melhores", disse.

O clássico marca o último jogo dos presidentes de Cruzeiro e Atlético-MG. Em 2018, ambas equipes terão eleições presidenciais.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GALO! Victor; Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Roger Bernardo, Valdívia e Cazares; Robinho e Fred.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO! Fábio; Ezequiel, Manoel, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Rafinha e Thiago Neves; Alisson e Rafael Sobis.

MISTÉRIO ALVINEGRO!

Oswaldo de Oliveira ainda não revelou o time que entra em clássico amanhã. Com Elias suspenso, Roger Bernardo deverá ser o substituto ao lado de Adilson. O venezuelano Otero também poderá ser a novidade no lugar de Cazares, que vem jogando mal nas últimas partidas.

RETORNOS IMPORTANTES!

Pelo lado da Raposa, o técnico Mano Menezes confirmou a volta do zagueiro Murilo e do atacante Alisson.

Com 47 pontos somados, o Cruzeiro perdeu na última rodada para o Coritiba por 1 a 0 e se afastou do líder do campeonato. Já o Atlético-MG perdeu para Chapecoense por 3 a 2 e viu o G-7 se distanciar mais uma vez.