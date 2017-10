Resultado Bahia x Vitória no Campeonato Brasileiro 2017 (2-1)

Encerramos nossa transmissão por aqui, agradecendo a sua audiência. Continue acompanhando tudo sobre o Campeonato Brasileiro na VAVEL Brasil. Tenha uma boa noite!

Confira os gols de Bahia 2x1 Vitória pela 30º rodada do Campeonato Brasileiro 2017.

Derrotado no clássico, o Vitória estaciona nos 33 pontos e pode entrar na zona de rebaixamento, caso ou Avaí ou Ponte Preta vença o duelo entre eles. Na próxima rodada, o rubro-negro baiano enfrenta o Atlético Goianiense. O duelo acontece no domingo (29), às 18h (de Brasília), no estádio do Barradão.

Com o triunfo o Bahia chega aos 38 pontos e sobe para a 11º colocação. Na próxima rodada o tricolor baiano visita o Fluminense. A partida acontece no domingo (29), ás 17h (de Brasília) no estádio do Maracanã.

53' FIM DE JOGO! O Bahia vence o clássico pelo placar de 2 a 1 e encerra a sequência de sete jogos sem perder do Vitória fora de casa.

49' Devido a confusão entre as equipes após o choque de Tréllez com Jean dentro da área, o árbitro dá mais três minutos de aréscimos. Clássico fica quente no fim.

45' Quatro minutos de acréscimos no segundo tempo. Vamos até 49.

44' Cartão amarelo para Edigar Junio por tirar a camisa na comemoração.

43' No escanteio cobrado pela esquerda, a bola é desviada no primeiro pau e fica na medida para Edigar Junio mandar pro fundo do gol.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO BAHIA! EDIGAR JUNIOR COLOCA O TRICOLOR DE NOVO NA FRENTE!

42' GRANDE DEFESA DE CAÍQUE! No contra-ataque em velocidade, Régis acha Edigar Junio na direita, o atacante domina e finaliza, Caíque faz defesa providencial mandando para escanteio.

38' Em cobrança de escanteio pela esquerda, a zaga do Bahia se atrapalha e a bola sobra para Wallace mandar para o fundo da rede.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO VITÓRIA! WALLACE EMPATA!

37' Substituição no Bahia: sai Zé Rafael para a entrada de Matheus Sales.

36' Substituição no Bahia: sai Mendoza para a entrada de Régis.

33' Substituição no Vitória: sai Neílton para a entrada de Cleiton Xavier.

31' Falta de David em Renê Junior pela ponta direita de ataque do Bahia.

28' UUUUUUUUUUUUUH! Na bola rebatida, Eduardo domina no peito pela direita e chuta de primeira, ela ainda resvala nas costas de Wallace e sobe, obrigando Caíque a fazer grande defesa afastando para escanteio.

27' Substituição no Vitória: sai Ullian Correia para a entrada de André Lima.

26' QUASE O EMPATE! Na bola metida para Trellez, Jean sai em falso e o atacante mesmo sem ângulo dá um toque para tirar do goleiro, a bola pega efeito, raspa a trave direita e sai pela linha de fundo.

25' Cruzamento de Eduardo pela direita, o goleiro Caíque se antecipa e tira de soco. No rebote a bola e metida forte demais e fica novamente com o goleiro.

23' Falta de Renê Junior em Caíque Sá no meio de campo. Na cobrança Fred manda pelo lado do gol de Jean.

22' Substituição no Vitória: sai Yago para a entrada de Danilinho.

21' Substituição no Bahia: sai Allione para a entrada de Thiago Martins.

20' David é lançado na frente, avança em velocidade mas erra o cruzamento.

19' Falta cobrada, Jean faz a defesa.

18' Em jogada individual de Neílton, o jogador é parado com falta por Eduardo na entrada da área. Pode levar perigo.

15' NA TRAVE! David rouba a bola de Edson e da entrada da área arrisca o chute no canto, a bola pega na trave e sai.

13' Resposta do Vitória! Vez de Trellez ser acionado no ataque. A bola corre demais e o goleiro Jean chega antes do atacante para fazer a defesa.

12' Contra-ataque do Bahia, Mendoza é acionado na esquerda, avança e tenta a finalização mas a bola sobe demais.

11' Após o gol sofrido, o Vitória tenta pressionar no campo de ataque.

9' Em jogada individual de Neílton pela esquerda, o atacante faz o cruzamento e Jean sai corajosamente para socar a bola, evitando que chegasse em Trellez.

6' David tenta jogada pela esquerda mas a bola corre demais e sai pela linha de fundo.

2' na infelicidade de Wallace ao tentar afastar a bola, ela sobra para Mendoza que, de frente para o gol só precisa tirar do goleiro Caíque e colocar no fundo do gol.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO BAHIA! MENDOZA!

1' Yago entra na área, cai na dividida com Matheus Reis, o árbitro manda seguir o jogo.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Apesar de ter as ações da partida, o Bahia não cria chances de perigo ao gol de Caíque. Jogando no contra-ataque, o Vitória também não assustou o goleiro Jean. Primeiro tempo morno no Ba-Vi.

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

44' Sem acréscimos na primeira etapa.

43' Cartão amarelo para Mendoza.

41' UUUUUUUUUUUUUUUH! Renê Junior acha Mendoza pela esquerda, o atacante avança e mesmo livre resolve arriscar um belo chute de fora da área, Caíque espalma para escanteio.

38' Cartão amarelo para Fred.

36' Mais um contra-ataque do Vitória. Dessa vez Neílton tenta a jogada individual mas se atrapalha, a bola ainda sobra para Ramon e o atacante é desarmado pela defesa adversária.

34' PRIMEIRA CHANCE DO VITÓRIA! David recebe pela esquerda, avança sozinho e já dentro da área finaliza para o gol, a bola bate na rede pelo lado de fora.

32' Em jogada pela direita, Eduardo tenta o cruzamento para a área mas coloca força demais e a bola sai pela linha de fundo.

29' David vai a linha de fundo pela esquerda, faz o cruzamento, mas Zé Rafael aparece na defesa para afastar.

24' Cartão amarelo para Ramon por falta em Matheus Reis.

23' No contra-ataque, Ullian Correia ganha da defesa, avança e arrisca o chute da entrada da área, a bola sai pelo lado.

22' Bahia tenta pressionar. Jogada individual de Zé Rafael, Wallace afasta.

20' Após o cruzamento da esquerda de Matheus Reis, Edigar Junio tenta de calcanhar mas Juninho toca para escanteio.

16' Edigar Junio domina dentro da área, tenta o cruzamento na linha de fundo mas é interceptado por Fred.

12' Falta de Caíque Sá na ponta esquerda de ataque do Bahia. Vem levantamento para a área

10' Cartão amarelo para Neílton por falta em Edson.

5' O Bahia tem as ações no começo da partida e tenta criar jogadas pelo lado direito de ataque.

3' No cruzamento de Allione para área, Wallace afasta para lateral.

2' Falta de Ullian Correia em Renê Junior no meio-campo.

COMEÇA O JOGO!

Times no gramado para a execução do Hinos da Independência da Bahia e Nacional.

O Vitória também está definido: Caíque; Caíque Sá, Fred, Wallace e Juninho; Ullian Correia, Ramon e Yago; Neilton, Santiago Trellez e David.

O Bahia vai a campo com: Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Edson, Renê Júnior, Allione e Zé Rafael; Mendoza e Edigar Junio.

Equipes escaladas para o clássico!

Pelo primeiro turno, em jogo disputado no Barradão, as equipes empataram sem gols, em partida válida pela 11º rodada da competição nacional.

O histórico do clássico Ba-Vi mostra um grande equilíbrio no confronto. Pelo Campeonato Brasileiro aconteceram 27 partidas, com nove vitórias do rubro-negro, sete triunfos dos tricolores e 11 empates.

Um dos titulares da equipe, o volante Ullian Correia comentou sobre a necessidade de um bom resultado no clássico depois de uma derrota. "Temos que tirar forças para este e trabalhar. Agora temos que levantar a cabeça, porque temos uma partida dificílima diante do nosso maior rival. Temos que vencer."

Sem desfalques por suspensão, é possível que o técnico Wagner Mancini repita a escalação do jogo contra o Atlético-PR. A única duvida do treinador fica por conta do goleiro Fernando Miguel, que com um desconforto no pé não treinou, mas não deve ser problema para o clássico. A boa notícia fica em razão da presença do atacante Kieza e do zagueiro Kanu, ambos se recuperavam de lesão e estão entre os jogadores relacionados. O goleiro Gustavo também foi relacionado.

Vivendo a mesma situação de seu adversário, o Vitória também vem de derrota na rodada anterior. Após o revés para o Atlético Paranaense em casa, a equipe baiana estacionou nos 33 pontos e está em 16º lugar, na beira da zona da degola. Com um dos piores desempenho entre os mandantes da competição, o time mostra que joga bem à vontade fora de seus domínios, já são sete partidas invicto, com sete triunfos e dois empates.

Precisando vencer para respirar na competição, Carpegiani não divulgou a escalação do seu time, mas comentou sobre o que espera da partida de logo mais: "Não gostaria de falar sobre a escalação. Gosto de um time mais seguro atrás. Em função disso, precisamos desta segurança para o meio poder jogar e o setor ofensivo poder atacar. Com este objetivo, tenho uma ideia de quem escalar em função dos desfalques. Passou a ser uma obrigação vencer dentro de casa e com o apoio de nossa torcida."

Outro nome incerto é o de Edigar Junio, o atacante foi substituído reclamando de cãimbras na partida anterior e será reavaliado antes do duelo deste domingo. Seu substituto imeditado é o centroavante Hernane. Duas boas notícias para o treinador são as possíveis voltas de Rodrigão e Wellington Silva, o atacante e o lateral esquerdo treinaram normalmente e já podem ser relacionados.

Para a partida o técnico Paulo Cézar Carpegiani não poderá contar com o lateral esquerdo Juninho Capixaba, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Fla. Matheus Reis deve ganhar a vaga. Além da ausência do lateral, Carpegiani tem outras duas duvidas para formar a equipe. Com dores no pé, o meia Vinícius não foi a campo no último treino antes do clássico, por isso sua escalação é incerta. Caso não possa atua, Régis deve ser o substituto.

Mandante no clássico, o Bahia ocupa a 13º colocação na competição com 35 pontos ganhos. Após goleada sofrida para o Flamengo na rodada anterior, a equipe precisa se recuperar para não se aproximar ainda mais da zona de rebaixamento. Atualmente o tricolor está a 3 pontos da Ponte Preta, primeiro time do Z-4.

