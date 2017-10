Cruzeiro e Atlético-MG se reencontram no Brasileiro para último clássico do ano

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputado no Estádio Mineirão, às 17 do dia 22 de outubro.

O retrospecto de confrontos entre Cruzeiro e Atlético-MG em 2017 está muito equilibrado. Até aqui, foram duas vitórias para cada lado e um empate, partidas válidas por três torneios diferentes. Neste domingo (22), os rivais farão o último clássico do ano, o que pode fechar a conta com saldo positivo a favor de um ou outro, ou manter os resultados ainda mais equiparados.

Os gigantes de Minas Gerais vão se enfrentar às 17h, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Galo e Raposa passam por momentos distintos dentro e fora dos campos, panorama bem diferente do que acolheu ambas as equipes no duelo do primeiro turno, vencido pelo time atleticano por 3 a 1.

Campeão da Copa do Brasil, classificado para a Libertadores de 2018 e com chances remotas de título do Brasileirão, o Cruzeiro tem poucas pretensões no torneio nacional. A Raposa é a quinta colocada, com 47 pontos, e está a 12 do líder Corinthians. A equipe celeste vem de derrota por 1 a 0 para o Coritiba, mas em casa defende uma série invicta de 16 jogos.

Já o Atlético viveu oscilações no decorrer do ano, como outrora também o rival celeste, mas ainda não se firmou. O time ocupa a décima posição da tabela, com 38 pontos, e está a seis tanto da zona de classificação para a Libertadores quanto da zona de rebaixamento. A equipe perdeu em casa para a Chapecoense por 3 a 2 na última rodada e aposta no clássico para se reabilitar.

Cruzeiro faz primeiro jogo após 'sim' definitivo de Mano

A última derrota do Cruzeiro no Gigante da Pampulha foi no dia 4 de junho, para a Chapecoense. De lá para cá, a Raposa mandou 16 partidas em casa e não perdeu uma vez sequer. Além disso, o retrospecto do seu treinador, Mano Menezes, na condição de mandante contra o Galo é muito positivo: oito vitórias e três empates em 11 jogos (somando todos os trabalhos de Mano, além da Raposa).

A equipe celeste terá um retorno importante contra o Atlético. O meia-atacante Alisson foi poupado contra o Coritiba, mas retornará à equipe no clássico. Com isso, Elber volta para o banco. O atacante Sóbis quase ficou de fora do duelo deste domingo, porque não participou dos treinos de sábado. No entanto, o camisa 7 da Raposa foi relacionado e segue disponível para Mano.

A zaga titular do Cruzeiro nos últimos compromissos do time foi composta por Manoel e Digão, mas este dará lugar a Murilo no clássico. O jovem atuou pela última vez contra o Corinthians, no dia 1º de outubro, mas vinha acusando incômodos na panturrilha e por isso foi preservado. Já o defensor Léo segue afastado.

Essa semana foi agitada no Cruzeiro, e o motivo tem nome: Mano Menezes. O técnico da Raposa renovou com a equipe por mais duas temporadas, colocando um fim na novela que se tornou o processo de sua renovação. O comandante apontou os erros da derrota para o Coxa como aprendizado para o clássico.

"O jogo é tão grande, que umas horas a mais ou a menos são insignificantes pela motivação de jogar um clássico. As duas equipes vêm de derrotas. No nosso caso, estávamos sem perder há bastante tempo, mas as derrotas aparecem para mostrar que algumas coisas não estão tão bem. A nossa apareceu para nos alertar de algumas coisas, e eu tenho certeza que a gente vai retomar um futebol no domingo capaz de ambicionar uma vitória", disse.

O Cruzeiro deve ir a campo com Fábio, Ezequiel, Murilo, Manoel e Diogo Barbosa; Hudson, Henrique, Rafinha, Thiago Neves e Alisson; Rafael Sóbis (Arrascaeta).

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Galhardo

Zagueiros: Arthur, Digão, Manoel e Murilo

Volantes: Henrique, Hudson, Lucas Romero, Lucas Silva

Meio-campistas: Arrascaeta, Elber, Messidoro, Rafinha e Thiago Neves

Atacantes: Alisson, Rafael Marques e Rafael Sóbis

Para Atlético, clássico vem na hora certa

No lados do Atlético, uma vitória no clássico significa muito mais que um simples triunfo sobre o rival. O Galo vive a típica situação de 'meio de tabela', em que vê grupo de acesso à Libertadores e zona de rebaixamento com exatamente a mesma proximidade. Fora isso, o ano de 2017 do time alvinegro parece ainda não ter se acertado, estando já no último trimestre da temporada.

Para se ter uma ideia, o técnico do Galo no clássico do primeiro turno era Roger Machado. Depois disso, Rogério Micale assumiu a equipe, que agora volta a enfrentar a Raposa, mas com Oswaldo de Oliveira. Confusa ou não, essa foi a troca de treinadores do clube na temporada. Contra o rival, o Atlético aposta na possibilidade de elevar os ânimos da equipe.

Oswaldo terá um retorno muito importante para o clássico. O zagueiro Leonardo Silva se recuperou de uma lesão na coxa e voltará ao time titular. O capitão atleticano seguirá ao lado de Gabriel. No meio-campo, Elias é baixa, porque vai cumprir suspensão, enquanto Luan segue tratando de problemas musculares.

Os últimos dois clássicos do ano foram vencidos pelo Atlético: a final do Campeonato Mineiro (2 a 1) e o duelo do primeiro turno do Brasileirão (3 a 1). Depois de uma derrota em casa, o atacante Fred, artilheiro do Galo no ano, afirmou que o jogo com o Cruzeiro veio na hora certa.

"Vai ser um jogo difícil para a gente, mas no melhor momento possível. Tivemos um resultado ruim, uma atuação muito abaixo da média. Quatro dias depois já poder enfrentar o maior rival vai ser uma grande chance da gente retomar o caminho das vitórias. Estamos cientes das dificuldades que vamos encontrar lá, dificuldades que a gente já enfrentou várias vezes. Temos potencial para vencer o jogo", disse.

O Galo deve iniciar o duelo no Gigante da Pampulha com Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson e Roger Bernardo; Valdívia, Robinho e Cazares; Fred.

Confira a lista de relacionados do Atlético:

Goleiros: Victor, Uilson e Cleiton

Laterais: Marcos Rocha, Fábio Santos, Mansur e Alex Silva

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel, Bremer e Felipe Santana

Volantes: Roger Bernardo, Adilson, Yago e Ralph

Meias: Cazares, Otero, Valdívia e Marlone

Atacantes: Robinho, Fred, Clayton e Rafael Moura