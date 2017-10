Resultado Grêmio x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-3)

Google Plus

Obrigado a todos que acompanharam mais uma transmissão, fique ligado que daqui a pouco tem o pós jogo! Até a próxima!

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Avaí fora de casa, e o Palmeiras recebe o Cruzeiro

Com o resultado, o Palmeiras chega a vice-liderança com 53 pontos. O Grêmio fica em terceiro com 50 pontos

FINAL DE JOGO!!!!! VITÓRIA DO PALMEIRAS

45' Três minutos de acréscimo

42' Palmeiras troca passes administrando a partida

36' UUUUUUUUH Na meia lua, Raphael Veiga mandou um foguete, a bola quase entrou

33' TA LÁ, MICHEL!! Após bate-rebate dentro da área a bola sobrou para Michel completar para o gol. Diminui o placar

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!!!!! MICHEL!!!

32' ISOLOU!!! Dudu roubou a bola no meio campo e mandou direto, a bola quase saiu do estádio

31' Borja tocou de calcanhar para Raphael Veiga que chutou por cima do gol

26' Léo Moura cruzou a bola passou por todo mundo

22' Moisés deu uma cavadinha para Dudu, mas o atacante fez falta em Léo Moura

18' DE NOVO DUDU!!!! Em ótima triangulação do Palmeiras, Mayke cruzou rasteiro para Dudu completar para o gol!!

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS !!!! DUDU!!!

18' Keno disparou pela direita, Marcelo Oliveira chegou rasgando

15' UUUUUUUH! Léo Moura finalizou de longe, a bola passou perto do gol de Fernando Prass

8' E QUE GOLAÇO!!!!! Borja arrancou pela esquerda, bateu cruzado o goleiro fez linda defesa, na sobra Moisés mandou uma bomba na marca do pênalti e a bola foi no ângulo

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!!! MOISÉS

7' IH RAPAZ!! Keno tabelou com Bruno Henrique dentro da área e foi derrubado, o árbitro mandou seguir o lance

3' TÁ LÁ, DUDU!! O atacante do Palmeiras arrancou pelo meio e soltou um foguete a bola desviou em Marcelo Oliveira e balançou a rede!!!

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!!!!!! DUDU

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Equipes em campo para etapa final. Grêmio fez uma mudança: Sai Bruno Rodrigo. Entra: Jailson

46' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO

45' Mais uma chance do Palmeiras! Dudu recebeu na ponta esquerda tocou para Borja que chutou colocado, a bola passou perto do gol

44' UUUUUH Borja puxou contra-ataque abriu na direita para Keno que invadiu a área e chutou para a boa defesa do goleiro

43' Bruno Henrique dominou no meio e bateu muito mal.

40' Keno tabelou com Borja na área, mas a bola foi muito forte e não conseguiu evitar a saída

37' UUUUUUUH Everton roubou a bola de Egídio invadiu a área e Fernando Prass saiu no abafa evitando o gol tricolor

34' Egídio cobra falta,a bola passa por todo mundo e vai para fora

31' Léo Moura foi até a linha de fundo cruzou para trás e Luan mandou por cima do gol

27' Egídio pela esquerda cruza rasteiro, Borja não consegue domínio

24' UUUUH Dudu lançou Borja que, sem ângulo, na pequena área tentou devolver para Dudu mas a defesa afastou.

23' Michel recebe cartão amarelo por falta em Moisés

19' Léo Moura passou por Egídio e cruzou fechado, Edu Dracena tirou de cabeça

16' Dudu cobra escanteio, o goleiro Paulo Victor sai do gol para fazer a defesa

15' UUUUUUH Bruno Henrique rolou para Keno na entrada da área, o atacante mandou uma bomba, a bola desviou e quase foi para o gol

11' Dudu cobrou falta na área, a defesa afastou

8' Egídio faz o cruzamento, a bola desvia e fica fácil para o goleiro

6' SAAAAAAAAAAAAAALVA MAYKE Luan deu lindo passe nas costas da zaga palmeirense e Arroyo saiu cara cara com Fernando Prass, na hora de finalizar, o lateral Mayke fez o desarme

5' Léo Moura desce pela direita, corta para o meio e recebe falta de Borja

3' Jael foi lançado em posição irregular

2' Moisés recebe falta na intermediária defensiva

0' COMEÇA O JOGO!!!

Tudo pronto!! A bola vai rolar!!

Os dois times entram em campo na Arena do Grêmio

Grêmio escalado: Paulo Victor; Léo Moura, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo e Marcelo Oliveira; Kaio e Michel; Arroyo, Luan e Éverton; Jael

Palmeiras escalado: Fernando Prass; Mayke, Dracena, Juninho e Egídio; Bruno Henrique, Tchê Tchê e Moisés; Dudu, Keno e Borja

Seja bem-vindo, torcedor! Boa tarde na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Grêmio x Palmeiras ao vivoi, valendo pelo Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 17h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

A Arena do Grêmio será o palco da partida entre Grêmio x Palmeiras

Grêmio e Palmeiras se enfrentaram 90 vezes, sendo 37 vitórias alviverdes, 34 empates e 19 vitórias do Tricolor. O Verdão marcou 128 gols enquanto o time gaúcho fez 96 tentos.

A arbitragem é mineira, quem comanda o apito é Ricardo Marques Ribeiro (Fifa), auxiliado por Guilherme Dias Camilo(Fifa) e Sidmar dos Santos Meurer

Já o Verdão não poderá com alguns jogadores: Willian o qual sofreu um edema na coxa direita na última partida, Guerra que se recupera luxação na clavícula e Michel Bastos com uma inflamação no joelho

Dos 11 titulares, apenas Luan e Michel, que se recuperaram recentemente de contusões, estarão em campo para pegar ritmo de jogo.

Apesar de ser um confronto direto, o técnico Renato Gaúcho afirmou que não enviará o time titular para partida, focando na Libertadores da América

A partida de hoje será de grande importância, trata-se de o confronto direto entre o 2º e 3º colocado, quem vencer a partida assume a vice-liderança

O Palmeiras é o terceiro colocado empatado com o Grêmio, o time também soma 15 vitórias, cinco empates e nove derrotas. O Verdão fica atrás na tabela por ter saldo de gols inferior

O Grêmio é o atual segundo colocado com 50 pontos somados, tendo em 30 jogos, 15 vitórias, cinco empate e nove derrotas