Juventude encara desesperado Náutico para seguir com chances de acesso

INCIDENCIAS: Partida válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, a ser disputada no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul

Apesar de virem de derrota, Juventude e Náutico ainda estão visando atingir as respectivas metas traçadas para essa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Na noite desta terça-feira (24) às 19h15, Verdão e Timbu duelam pela 32ª rodada tentando seguir com chances de acesso e evitar rebaixamento - respectivamente - no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Visando deixar de lado a série negativa de quatro jogos, o Juve busca a boa fase como mandante para permanecer vivo na briga por uma vaga na elite no próximo ano. Na última sexta-feira (20), contudo, foi batido pelo Guarani por 2 a 0, que o deixou na 8ª colocação e com 45 pontos, sendo oito abaixo do Paraná, atual 4º lugar.

Os pernambucanos, por outro lado, disputam contra a degola e vivem momento conturbadíssimo na Segundona. No último confronto, diante do lanterna ABC em Caruaru, falhou e acabou sendo derrotado por 2 a 1. Resultado, este que combinado aos demais, complicou a fase ruim do Timbu, fazendo-o permanecer na vice-lanterna somando 27 pontos ganhos.

Juve sem técnico e com duas mudanças

Terceiro melhor mandante da competição, o Juventude ainda tenta ter chances de garantir acesso à elite após 11 anos. Após oscilar durante o torneio nacional, o Verdão permanece próximo ao G-4 e busca usar os torcedores como armas para bater o Náutico, que vive fase complicada e está próximo do descenso.

Diante do Timbu em seus domínios, o alviverde tem duas mexidas nos titulares. Uma delas, esperada, é a entrada de Leílson por ter cumprido suspensão e retornar na vaga de Felipe Lima. Outra, porém, ainda não é concreta, pois a equipe teve pouco tempo para treinar. Caprini, com más atuações, deve abrir espaço para Yago.

Juve chegou à quarta derrota seguida ao ser superado pelo Guarani (Foto: Rafael Fernandes/Guarani Press)

A principal novidade no time gaúcho é no comando. Gilmar Dal Pozzo, que esteve até a última rodada, foi demitido devido à sequência ruim e terá o preparador de goleiros e ex-jogador do clube Márcio Angonese como interino. Márcio, inclusive, ressalta a necessidade de mudanças e espera deixar o elenco motivado pelo reencontro com as vitórias.

"Houve mudança na comissão e tem que ter também na maneira para ler os jogos. A sequência dos jogos e o pouco tempo para treinar fará a equipe ser alterada. Me propus a ajudar, pois conheço o clube e isso é um fator importante para tentar fazer o time voltar a vencer. O grupo sabe que vamos passar confiança, mas que eles precisam fazer toda a diferença em campo", declarou.

Timbu fecha preparação com dúvida

Ciente da necessidade de ter que vencer todas as partidas restantes e, ainda assim, torcer contra os rivais diretos, o Náutico está em situação bem complicada. Mesmo com isso, Roberto Fernandes opta por fazer o mistério e não confirma a equipe titular diante do Juventude fora de casa.

Apesar de ter indicado manter a base que perdeu para o ABC, Roberto promove entrada de Dico no time, sacando William e colocando Bruno Mota na referência. Diego Miranda, porém, é a única dúvida já que tem uma luxação acrômio-clavicular grau um, mas passou por fisioterapia e treinou normalmente.

Comandante alvirrubro promove mudança no time e critica intervalo entre jogos (Foto: Léo Lemos/Náutico)

Se o meia puder atuar, Ávila segue na lateral-esquerda; se não, Renan Paulino ganha a vaga, contudo há a possibilidade de Manoel jogar pela lateral e o lateral ser adiantado ao meio. O comandante alvirrubro, por outro lado, critica o curto intervalo de tempo entre os compromissos e considera "covardia" uma viagem desgastante.

"Acho uma covardia com o Náutico, em um intervalo de 22 dias, fazer quatro jogos em 11 dias e depois passar outros 11 dias sem jogar. Essa terça-feira não é de rodada cheia e o Náutico já vem de uma viagem de ônibus de Maceió e depois vai para o interior do Rio Grande do Sul, no entanto manda quem pode e obedece quem tem juízo", disse Roberto.