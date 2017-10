Após garantir acesso com Fortaleza, Antônio Carlos Zago acerta retorno ao Juventude

Juventude anuncia o retorno de Zago (Fonte: Juventude/Divulgação)

Após a demissão de Gilmar dal Pozzo na semana passada, o nome que mais circulava nas ruas de Caxias do Sul era o de Antônio Carlos Zago, que se tornou uma espécie de ídolo após o acesso a Série B conquistado em 2016 contado ainda sua boa passagem como jogador alviverde.

As especulações tiveram um fim no começo da noite desta quinta-feira (26), quando a diretoria do Juventude anunciou oficialmente o retorno de Zago. O novo e conhecido treinador estava no Fortaleza, onde conquistou o vice campeonato da Série C. Antes disso, Zago comandou o Internacional por pouco mais de seis meses e acabou sendo demitido após uma derrota em Belém para o Paysandu por 1 a 0.

"Assim como em 2015, quando assumiu o comando técnico do Verdão, Zago chega com a companhia do auxiliar técnico Galeano e do preparador físico Carlos Pacheco. Agora, a principal missão da nova equipe de trabalho é fazer com que o Juventude suba na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro nos últimos seis jogos da competição", mensagem publicada no site oficial do clube.

Zago e sua comissão técnica estreiam dia 3 de novembro em jogo contra o Ceará. Sem chances de ser rebaixados e com pouquíssimas chances de subir, o Juventude já trabalha com o planejamento para 2018 e usará o restante da competição para avaliação do grupo.

Em sua passagem pelo Ju, Antônio Carlos Zago teve como destaque a 4ª posição no Campeonato Gaúcho 2016, a campanha surpreendente na Copa do Brasil no mesmo ano, quando a equipe da serra chegou as quartas de finais depois de eliminar o São Paulo. O Juventude foi eliminado pelo Atlético Mineiro nos pênaltis. Mais tarde os comandados de Zago conseguiram o acesso a Série B com o vice campeonato conquistado no Brasileiro da Série C.