Com brasileiros, Fifa reconhece campeões do Intercontinental como Mundiais

Foto: Divulgação|Conmebol

Uma discussão antiga parece ter sido encerrada nesta sexta-feira (27). Em reunião realizada na Índia, onde o Copa do Mundo Sub-17 está em fases finais, a Fifa divulgou que os campeões do Torneio Intercontinental entre os anos de 1960 e 2004 foram reconhecidos como campeões mundiais. A legitimidade das conquistas veio por parte da Conmebol, que solicitou no último mês de junho ao presidente da maior entidade do futebol no planeta, Gianni Infantino. Dessa forma, Flamengo, Grêmio, Santos e São Paulo são as equipes brasileiras afetadas por essa decisão. A Copa Rio não entrou na pauta da Fifa. Disputada nos anos de 1951 e 1952 e vencidas por Palmeiras e Fluminense, a competição não foi inserida entre os campeões mundiais e os títulos não seguem reconhecidos pela entidade como torneios de alcance mundial.

Com isso, cresce os rumores de que o formato do Torneio Intercontinental volte a ser disputado. Por décadas, o título era decidido entre o vencedor da Uefa Champions League e o campeão da Taça Libertadores da América. Em 2000, foi testado um novo modelo com a inclusão de todos os clubes que conquistassem os torneios continentais ao redor do globo em cada ano, que entrou em vigor a partir de 2005. A tendência é que o Mundial de Clubes como disputado passe a ser disputado a cada quatro anos, mas isso pode acontecer apenas em 2021, se o Congresso Técnico em março de 2018 aprovar a mudança.

Em nota oficial divulgada no site da Conmebol, o presidente do órgão sul-americano, Alejandro Domínguez, agradeceu a Infantino pelo reconhecimento e pela “justiça dada aos sul-americanos e europeus”. Com isso, 13 clubes do continente foram beneficiados com a conquista de 22 títulos.

“Na nova Conmebol, estabelecemos como um dos eixos da mudança o de fazer justiça ao futebol sul-americano, incluindo ir além do judicial. Hoje vemos refletidos nossos esforços no reconhecimento justo de que a Fifa faz para os clubes sul-americanos e europeus que conquistaram a Copa Intercontinental e tradicionalmente foram considerados campeões do mundo. Em nome da Conmebol, felicitamos os diretores, o corpo técnico e jogadores dos clubes hoje reconhecidos, é claro, pelos seus fãs e especialmente por todos aqueles que fizeram parte das respectivas equipes vencedoras e deixaram suas digitais no futebol sul-americano e mundial”, destacou nota publicada em site oficial.

Abaixo, veja a lista atualizada dos campeões mundiais, com a junção do Torneio Intercontinental e do Mundial de Clubes.

Real Madrid - 5 (1960, 1998, 2002, 2014 e 2016);

Milan - 4 (1969, 1989, 1990 e 2007);

São Paulo - 3 (1992, 1993 e 2005);

Barcelona - 3 (2009, 2011 e 2015);

Peñarol - 3 (1961, 1966 e 1982);

Boca Juniors - 3 (1977, 2000 e 2003);

Bayern de Munique - 3 (1976, 2001 e 2013);

Internazionale - 3 (1964, 1965 e 2010);

Nacional-URU - 3 (1971, 1980 e 1988);

Corinthians - 2 (2000 e 2012);

Independiente-ARG - 2 (1973 e 1984);

Juventus - 2 (1985 e 1996);

Porto - 2 (1987 e 2004);

Santos - 2 (1962 e 1963);

Ajax - 2 (1972 e 1995);

Manchester United - 2 (1999 e 2008);

Estudiantes de La Plata - 1 (1968);

Olimpia - 1 (1979);

Grêmio - 1 (1983);

River Plate - 1 (1986);

Flamengo - 1 (1981);

Vélez Sarsfield - 1 (1994);

Atlético de Madrid - 1 (1974);

Borussia Dortmund - 1 (1997);

Feyenoord - 1 (1970);

Estrela Vermelha - 1 (1991);

Racing - 1 (1967);

Internacional - 1 (2006).