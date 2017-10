Experiente Robert define, Oeste vence e deixa Brasil de Pelotas com sinal de alerta

A equipe do Oeste levou a melhor sobre o Brasil de Pelotas em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O experiente atacante Robert entrou no intervalo e definiu a vitória rubro-negra dos paulistas. Com o resultado, o Oeste voltou a vencer após três rodadas e segue seu sonho de estar entre os quatro melhores ao final do certame. No momento, é o 5º colocado com 52 pontos, à frente do Vila Nova.

O Brasil de Pelotas liga seu sinal de alerta definitivamente. Há quatro jogos sem vencer, o time soma 39 pontos e é somente o 12º colocado, quatro pontos fora da zona do rebaixamento. O próximo compromisso dos xavantes é contra o Figueirense, duelo direto por posições, a ocorrer em Florianópolis, no estádio Orlando Scarpelli.

Xavante atua melhor e perde chances

O Brasil de Pelotas fez um bom primeiro tempo e teve as principais chances, mas novamente vivia o problema de não convertê-las em gols. O assunto é tratado há jogos da equipe e muitos resultados positivos escapam pela ineficiência na hora de finalizar. O técnico jogador Itaqui encontrou Juninho, que limpou a jogada para estar em boas condições, mas o chute foi espalmado pelo plástico goleiro Rodolfo, que fez grande defesa aos 8 minutos.

O Oeste respondeu na bola parada aos 14. Danielzinho buscava o ângulo da meta de Marcelo Pitol, mas o goleiro acompanhou a saída da bola pela linha de fundo no erro de alvo. O jogo se equilibrava em menores chances. O Brasil voltou bem na marca de meia hora. Juninho tentou mais uma jogada individual, mas finalizou longe. O lateral-direito Eder Sciola propôs cruzamento, a zaga do Oeste assistiu no desvio em Joilson e Itaqui chutou forte para desperdiçar mais uma, jogando para fora.

Aos 42', o Oeste tentava em nova bola aérea a partir de cobrança de falta, mas Raphael estava em condição de impedimento. 0 a 0 no placar do primeiro tempo em Barueri.

Mudanças surtem efeito e Oeste vence

O Oeste mudou: Danielzinho por Henrique e Gabriel Vasconcelos por Robert. O técnico Roberto Cavalo queria maior participação ofensiva e não estava gostando da produção da equipe no jogo. O segundo tempo, então, iniciou nessas alterações. Mazinho cobrou falta, Leandro Amaro subiu, cabeceou e a bola desviou em Marlon na jogada.

O Oeste era melhor na largada do segundo tempo. Mazinho organizou, passou por Sciola e deixou a bola com Raphael. O atacante encontrou o companheiro ingresso no jogo, Robert, que definiu para as redes: 1 a 0 aos paulistas. O Brasil tentou uma resposta imediata, mas a cobrança de Marlon achou Nirley na área, só que o zagueiro cabeceou por cima.

Mazinho estava disposto a mais. Passou para Guilherme Romão e o jogador obrigou Pitol a fazer grande defesa para evitar o segundo tento. O jogo estava aberto, Cassiano tentava aproveitar em cruzamento para Rafinha, o meio-campista cabeceou e Rodolfo agiu para defender.

O técnico Clemer mudou o Brasil com entradas de Misael e Lincom, jogadores que costumam aparecer entre os titulares, mas de nada adiantava. A chance do Xavante pelotense foi um cruzamento, uma cabeçada para trás de Wilson Mathias e a bola no poste do Oeste, quase sendo o empate na marca dos 44 minutos. O jogo iria até os 50 do segundo tempo, mas um apagão no estádio e na cidade atrasou a definição. Somente com a volta da luz e os quatro minutos finais jogados, o rubro-negro do Sul acaba com a derrota e sua quarta partida consecutiva sem vitória na competição. Alerta para se afastar do rebaixamento.