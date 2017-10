Resultado Atlético-MG x Botafogo pelo Brasileirão 2017 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão, a ser disputada na Arena Independência

49' Fim de jogo.

45' Quatro de acréscimo.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Robinho e entra Clayton.

44' Escanteio para o Galo.

39' Marcos Rocha cruza para Rafael Moura e o camisa 13 cabeceia para fora.

37' SUBSTITUIÇÃO! Sai Pimpão e entra Dudu Cearense.

36' TRAAAAAVE! Rafael Moura recebe a bola, vira e chuta na trave.

34' SUBSTITUIÇÃO! Sai Otero e entra Rafael Moura.

30' VICTOOOOOOR! Em contra-ataque puxado por Guilherme, o atacante arrisca e Victor espalma.

26' Equipes precisam melhorar no último terço de campo. Jogo morno até então.

20' UUUUUUH! Cazares ajeita para Otero e o venezuelano bate para fora.

19' SUBSTITUIÇÃO! Sai Victor Luis e entra Guilherme. Gilson é deslocado para a lateral esquerda.

17' Victor Luis desaba no chão.

12' Falta para o Botafogo cobrar no meio-campo.

11' Segundo tempo começa desacelerado. Atlético tenta e Botafogo se defende bem.

6' Adilson com problemas no joelho esquerdo. O volante atleticano não consegue ficar de pé e Yago vai para o aquecimento.

5' Marcos Rocha vira o jogo para Fábio Santos e o lateral-esquerdo arrisca para o gol.

4' Escanteio para o Galo.

2' Lateral para o Atlético.

0' Recomeça a partida.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Valdívia e entra Cazares.

47' O árbitro finaliza o primeiro tempo antes do término dos acréscimos.

45' Juiz sinaliza mais três minutos de acréscimo.

44' Jogo parado por atendimento médico em Adilson. O camisa 21 atleticano foi derrubado pelo atacante Brener.

38' UUUUUUH! Fábio Santos faz o cruzamento na linha de fundo, Valdívia cabeceia nas mãos de Gatito.

35' AMARELO! Para Joel Carli por falta em Robinho. Fábio Santos na bola.

34' Até o momento, Valdívia é o único jogador do Atlético que destoa do resto da equipe. A torcida já pega no pé dele.

32' UUUUUH! Marcos Rocha puxa o contra-ataque e toca para Robinho, que cruza para Fred e a bola para nas mãos de Gatito.

30' Otero cobra a falta, mas a bola fica na barreira.

27' FALTA! Fred é derrubado na meia lua e o camisa 9 briga com Joel Carli.

23' Escanteio para o Galo.

21' AMARELO! Para João Paulo por falta em Elias.

17' Victor Luís tenta o cruzamento, mas manda para fora.

15' Otero cobra a falta, mas a bola explode na barreira.

13' FALTA! Em novo contra-ataque, Valdívia é derrubado por Joel Carli. O árbitro sinaliza a falta.

11' Falta em Pimpão pelo setor esquerdo.

9' Robinho puxa o contra-ataque e toca para Valdívia, mas o jogador cruza mal e a bola fica na defesa.

6' Gabriel protege a bola e cede o lateral para o Botafogo.

4' Atlético trabalha a bola no meio-campo.

2' Igor Rabello faz o corte após chute de Robinho. É Escanteio para o time da casa.

1' Escanteio para o Botafogo.

0' Início de jogo!

Escalação do Botafogo! Gatito; Arnaldo, Carli, Igor Rabelo, Victor Luis; Bruno Silva, M. Fernandes, Gilson, João Paulo; Brener, Rodrigo Pimpão

Escalação do Galo! Victor; Rocha, Léo Silva, Gabriel, Fabio Santos; Adilson, Elias; Otero, Robinho, Fred, Valdivia.

Acompanhe a transmissão do jogo Atlético-MG x Botafogo ao vivo pela VAVEL Brasil a partir das 17h (horário de Brasília).

ÚLTIMO JOGO!

No primeiro turno, o Fogão recebeu o Galo no estádio Nilton Santos e as equipes empataram por 1 a 1.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GALO! Victor; Marcos Rocha, Léo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson (Roger Bernardo) e Elias; Cazares (Otero), Robinho e Valdivia; Fred

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO! Gatito, Arnaldo, Carli, Igor Rabello, Victor Luis; Matheus Fernandes, Bruno Silva (Dudu Cearense), João Paulo, Leo Valencia; Rodrigo Pimpão e Brenner

HISTÓRICO DE JOGOS!

Pelo Brasileirão Unificado, as equipes se enfrentaram 54 vezes. Nos duelos, o Botafogo tem vantagem com 21 vitórias, enquanto o Galo assegura 17 triunfos. Os times empataram 16 vezes.

FALA, LÉO SILVA!

“É um time muito perigoso porque marca muito forte, no padrão atual, com jogadores que se complementam e possuem características de muita velocidade no contra-ataque. Time muito competitivo, bem treinado, perigoso. Então, temos que ter atenção e estudá-los bastante para que a gente supere as dificuldades e possa vencer”, afirmou.

CONFIRMADO!

Liberado dos treinos de sexta-feira (27) por uma conjuntivite, Bruno Silva treinou neste sábado (28) e viaja para Belo Horizonte.

PANORAMA DE PARTIDA!

A equipe da casa precisa vencer se quiser continuar na luta pelo G-7 do Brasileirão. O Botafogo venceu o líder Corinthians na última rodada e voltou à zona de classificação da Libertadores. Com isso, as equipes travam duelo direto pela classificação à competição intercontinental.

Para este duelo, o Galo entra em campo ocupando o 10º lugar com 41 pontos somados, enquanto o Botafogo se encontra na 6ª colocação com 47 pontos.

Neste domingo (29), Atlético-MG e Botafogo se enfrentam, às 17h, na Arena Independência, em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão.