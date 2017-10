São Paulo vence clássico contra Santos e se afasta ainda mais do rebaixamento

Foto: por Rubens Chiri / saopaulofc.net

Na tarde deste sábado (28), Santos e São Paulo se enfrentaram pela 31° rodada do Brasileirão, no Pacaembu, onde o tricolor levou a melhor por 2 a 1. Com gols de Marcos Guilherme e Cueva para o São Paulo e Alison para o peixe, fez com que o tricolor se distanciasse com sete pontos do temido z4. Os desfalques da equipe do Dorival eram, Maicosuel, Lugano, Gilberto, Bruno, Morato e Wellington Nem (problemas físicos) e Brenner (Mundial Sub-17), enquanto o alvinegro com Zeca (afastado), Gustavo Henrique e Vitor Bueno (problemas físicos).

O clássico SanSão foi tomado com gols logo no início do primeiro tempo, aos 16 minutos, Marcos Guilherme estufou as redes com um tapa por cima de Vanderley. Depois de trinta e um minutos de bola rolando no Pacaembu, foi a vez de Hernanes tocar para Cueva marcar com o segundo gol. Com ataque dos dois lados, ainda aos trinta e quatro do primeiro tempo, Jean Motta bateu o escanteio e Alison pegou de rebote para diminuir para o peixe. Mesmo com o gol do peixe o São Paulo ainda criou chances de gols, mas só ficou em tentativas.

Após o confronto das equipes paulistas, o peixe permanece na terceira posição do campeonato Brasileiro, com 53 pontos e um pouco mais distante da luta pelo título, enquanto o Tricolor se afasta com sete pontos da zona de rebaixamento, com 40 pontos e na 11° posição do campeonato.

São Paulo volta aos gramados no sábado, no Serra Dourada, contra o Atlético-GO, e o Santos, no mesmo dia, recebe o Atlético-MG, na Vila Belmiro.