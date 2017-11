Federação Cearense define formato de disputa do Campeonato Estadual 2018

Foto: Reprodução/FCF

A fórmula de disputa do Campeonato Cearense 2018 foi definida na tarde desta quarta-feira (1º) em reunião do Conselho Técnico na Federação Cearense de Futebol (FCF). Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Floresta votaram a favor da nova fórmula, somando 28 pontos, enquanto Maranguape, Horizonte, Guarani de Juazeiro, Tiradentes, Uniclinic e Iguatu somaram 27 pontos e votaram pela não alteração no formato do campeonato em relação ao de 2017, vencido pelo Ceará.

O quantitativo de cada clube na votação é definida pela colocação do torneio anterior, sendo assim, Ceará e Ferroviário, ambos com dez e nove pontos, tinham as maiores pontuações, seguidos pelo Fortaleza e Guarani de Juazeiro, com oito e sete pontos. Iguatu com dois e Floresta com um, que foram promovidos a elite do futebol cearense para a temporada de 2018, tinham as menores pontuações.

A primeira fase do Cearense terá apenas jogos de ida, onde os seis melhores avançam para um hexagonal na segunda fase, diferentemente da edição desse ano na qual os oito melhores avançavam a fase de quartas de final. No hexagonal, inicia-se uma nova pontuação. Os seis times se enfrentam também apenas em jogos de ida e apenas os quatro melhores avançam as semifinais.



A partir das semifinais, os jogos serão de ida e volta. Os dois clubes que passarem do mata-mata se enfrentam na final, com duas partidas também. Na próxima segunda-feira (6), às 16h, serão definidos os detalhes técnicos em uma nova reunião, como, por exemplo, sobre o rebaixamento, se haverá um quadrangular do descenso como em 2016 ou se o 9º e 10º colocado serão rebaixados de forma direta a segunda divisão em 2019.

Uma das novidades do torneio será o Floresta EC, time que disputa a elite do estadual pela primeira vez em sua história após dois acessos consecutivos, indo da terceira para a primeira divisão do Campeonato Cearense em dois anos e que disputa a final da Taça Fares Lopes em 2017. No primeiro jogo da decisão, disputado nesta quarta (1º) no Estádio Castelão, empate por 1 a 1 diante do Fortaleza. No confronto da volta, disputado no domingo (5) às 16h, o Floresta tem a vantagem do empate por ter tido melhor campanha na competição.